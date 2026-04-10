Wegen Fehlern beim Spiel des FC Barcelona gegen Atletico Madrid? UEFA schließt Schiedsrichter nach Protest offenbar fürs Erste aus

Kovacs hatte am vergangenen Dienstagabend die Leitung beim Viertelfinal-Hinspiel der Katalanen gegen die Rojiblancos inne, gab in einigen Situationen aber eine äußerst unglückliche Figur ab. So verwarnte er Barcelona-Verteidiger Pau Cubarsi nach einer klaren Notbremse zunächst nur Gelb und schickte ihn erst nach Eingriff des VAR mit glatt Rot vom Platz.

Auf Seiten Barcas sorgte vor allem eine Szene in der 54. Spielminute für Diskussionen, als Atleticos Torhüter Juan Musso einen Abstoß zu Mitspieler Marc Pubill gespielt hatte. Der hatte den Ball mit der Hand gestoppt und den Abstoß erneut ausgeführt. "Für mich ist das eine klare Gelb-Rote Karte und ein Elfmeter", sagte Barcelonas Trainer Hansi Flick und nahm den deutschen Video-Schiedsrichter Christian Dingert ins Visier. "Er muss sagen: Schau es dir an." Tat er aber nicht, also: 'Thanks to Germany'.