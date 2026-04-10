Wie mehrere spanische Medien, unter anderem die Mundo Deportivo, berichten, hat der europäische Dachverband die Entscheidung getroffen, den 41-jährigen Unparteiischen aus Rumänien in dieser Saison in den UEFA-Wettbewerben nicht mehr einzusetzen.
Wegen Fehlern beim Spiel des FC Barcelona gegen Atletico Madrid? UEFA schließt Schiedsrichter nach Protest offenbar fürs Erste aus
Kovacs hatte am vergangenen Dienstagabend die Leitung beim Viertelfinal-Hinspiel der Katalanen gegen die Rojiblancos inne, gab in einigen Situationen aber eine äußerst unglückliche Figur ab. So verwarnte er Barcelona-Verteidiger Pau Cubarsi nach einer klaren Notbremse zunächst nur Gelb und schickte ihn erst nach Eingriff des VAR mit glatt Rot vom Platz.
Auf Seiten Barcas sorgte vor allem eine Szene in der 54. Spielminute für Diskussionen, als Atleticos Torhüter Juan Musso einen Abstoß zu Mitspieler Marc Pubill gespielt hatte. Der hatte den Ball mit der Hand gestoppt und den Abstoß erneut ausgeführt. "Für mich ist das eine klare Gelb-Rote Karte und ein Elfmeter", sagte Barcelonas Trainer Hansi Flick und nahm den deutschen Video-Schiedsrichter Christian Dingert ins Visier. "Er muss sagen: Schau es dir an." Tat er aber nicht, also: 'Thanks to Germany'.
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Gräfe schießt gegen Kovacs: "Zu Recht nun bei UEFA bis Saisonende raus"
Die Katalanen reichten schließlich Protest bei der UEFA ein und forderten unter anderem die Suspendierung Dingerts sowie "die Einsicht in die Kommunikation der Schiedsrichter und gegebenenfalls die offizielle Anerkennung der Fehler und die Ergreifung entsprechender Maßnahmen".
Inwieweit der Protest für den Ausschluss Kovacs' für die UEFA-Wettbewerbe in der verbleibenden Spielzeit verantwortlich ist, ist allerdings völlig unklar. Möglich ist auch, dass der Verband anhand einer internen Liste geplant hatte, den Rumänen ohnehin nicht mehr im weiteren Saisonverlauf einzusetzen.
Für Ex-Bundesliga-Schiri Manuel Gräfe ist die Abberufung Kovacs' hingegen nur konsequent. In einem Posting bei X zählte der 52-Jährige zunächst die aus seiner Sicht begangene Fehler des Rumänen im Spiel auf und schrieb dann dazu: "Zu Recht nun bei UEFA bis Saisonende raus."
Häufig gestellte Fragen
Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.
Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.
Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.
Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.
Der FC Barcelona hat insgesamt 108 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.
Der FC Barcelona hat 28 Mal die spanische La Liga gewinnen können.
Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.
Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.
Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.
Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.
Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.