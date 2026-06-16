Wegen eines Buchstabens! Trikots von gleich drei deutschen Nationalspielern können aktuell nicht bestellt werden

"Aufgrund der hohen Nachfrage nach Beflockungen der Spieler Undav, Havertz und Pavlovic kam es kurzfristig zu Engpässen bei der Verfügbarkeit des Buchstabens 'V'", erklärte ein Sprecher in Herzogenaurach. "In Zusammenarbeit mit unserem Partner 11teamsports konnten wir diese schnell beheben, sodass die Flocks mit dem Buchstaben ‘V’ in Kürze wieder online bestellbar sein werden."

Davon ab hat sich der neue DFB-Trikotsatz einmal mehr als Kassenschlager für Adidas herausgestellt. Insbesondere das blaue Auswärtstrikot erfreut sich großer Beliebtheit. Es würde "deutlich über den Vergleichswerten der EURO 2024 performen, während das Heimtrikot mit starkem Wachstum schnell aufholt", sagte der Sprecher, ohne konkrete Verkaufszahlen zu nennen. Das pinkfarbene Auswärts-Jersey von 2024 galt als das bisher bestverkaufte Nationalmannschaftsauswärtstrikot.