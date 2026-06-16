Aktuell stehen deutschen Fans gleich drei Spielertrikots im Shop nicht zur Verfügung. Der Grund ist kurios. Es gibt nämlich Probleme mit dem Buchstaben "V", weshalb keine Jerseys mit den Namen von Kai Havertz, Alexander Pavlovic und Deniz Undav bestellt werden können. Sportartikelhersteller Adidas bestätigte einen entsprechenden der Bild-Zeitung am Dienstag.
Wegen eines Buchstabens! Trikots von gleich drei deutschen Nationalspielern können aktuell nicht bestellt werden
Deutsches Auswärtstrikot erneut Kassenschlager
"Aufgrund der hohen Nachfrage nach Beflockungen der Spieler Undav, Havertz und Pavlovic kam es kurzfristig zu Engpässen bei der Verfügbarkeit des Buchstabens 'V'", erklärte ein Sprecher in Herzogenaurach. "In Zusammenarbeit mit unserem Partner 11teamsports konnten wir diese schnell beheben, sodass die Flocks mit dem Buchstaben ‘V’ in Kürze wieder online bestellbar sein werden."
Davon ab hat sich der neue DFB-Trikotsatz einmal mehr als Kassenschlager für Adidas herausgestellt. Insbesondere das blaue Auswärtstrikot erfreut sich großer Beliebtheit. Es würde "deutlich über den Vergleichswerten der EURO 2024 performen, während das Heimtrikot mit starkem Wachstum schnell aufholt", sagte der Sprecher, ohne konkrete Verkaufszahlen zu nennen. Das pinkfarbene Auswärts-Jersey von 2024 galt als das bisher bestverkaufte Nationalmannschaftsauswärtstrikot.
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Adidas stellt bald keine DFB-Trikots mehr her
Insgesamt stattet Adidas 14 der 48 WM-Teams aus. Der Umsatz rund um die WM wurde mit einer Milliarde Euro datiert. Deutschland rüstet das Unternehmen jedoch ein letztes Mal bei einem Großturnier aus. Dann übernimmt Rivale Nike.
Der US-Sportartikelhersteller löst damit den langjährigen Partner Adidas nach über 70 Jahren ab. Der Vertrag läuft bis mindestens Ende 2034.