Letztlich war das Zehn-Tore-Spektakel ein versöhnliches Ende der WM für England und Frankreich. Zur Pause wehte jedoch ein anderer Wind, ehe Kylian Mbappe das Fass zum Überlaufen brachte.
Wegen einer Szene mit Thomas Tuchel: Kylian Mbappe erzürnt die französischen Fans
Trotz historischer Demütigung: Mbappe hält Plausch mit Tuchel
Denn zwischenzeitlich hatte es nach einer Demontage für die Franzose ausgesehen. Mit einem 0:4-Rückstand ging die Equipe Tricolore in die Pause - vier Gegentore hagelte es letztmals im April 1968. Doch trotz der historischen Demütigung in der ersten Hälfte war Mbappe offenbar noch zum Lachen zumute.
Während Didier Deschamps, in seinem wohlgemerkt letzten Spiel als Frankreich-Trainer, von einer "katastrophalen Leistung" in den ersten 45 Minuten sprach, fingen die TV-Kameras den Stürmer von Real Madrid auf dem Weg in die Kabine bei einem netten Plausch mit England-Coach Thomas Tuchel ein. Beide unterhielten sich angeregt und lachten. Obendrein war Mbappe oberkörperfrei, weil er offensichtlich schon sein Trikot getauscht hatte. Kurz darauf huschte Declan Rice, ebenfalls ohne Shirt, mit einem blauen Jersey in der Hand durchs Bild.
Zu viel für die französischen Fans, die im Netz regelrecht Sturm liefen und vor Wut schäumten. Der Tenor: So darf sich ein Kapitän bei einem 0:4-Rückstand nicht verhalten. Ganz egal, von welcher Bedeutung das Spiel um Platz drei ist. Bei MagentaTV staunte auch Kommentator Christian Straßburger über Mbappe, "der seine Mannschaft in der ersten Hälfte das eine oder andere Mal im Stich gelassen hat, wechselt in der Pause das Trikot und unterhält sich lächelnd mit Tuchel." In der Halbzeitanalyse fing Jan Henkel zudem ein ungläubiges Lächeln von Mbappe unmittelbar nach einem der vier Gegentore ein und zeigte sich fassungslos über das Auftreten der gesamten französischen Mannschaft, die eine fragwürdige Körpersprache an den Tag legte. Dies sei eine "Frechheit", schimpfte er.
- AFP
Frankreich nach der Pause wie ausgewechselt: Kylian Mbappe überflügelt Lionel Messi
Zu diesem Zeitpunkte wusste allerdings noch niemand, was in der zweiten Hälfte passiert. Deschamps wechselte viermal - darunter Innenverteidiger Dayot Upamecano vom FC Bayern München, der sich enorm engagiert präsentierte und sogar zwei Treffer einleitete - und nach 20 Minuten stand es bereits 3:4 aus Sicht der Franzosen. An allen drei Toren war Mbappe direkt beteiligt. Zwei erzielte er selbst und schob sich damit in zwei Ranglisten an Argentiniens Lionel Messi vorbei. Dem des besten Torjägers dieser WM (zehn) und dem des erfolgreichsten Torschützen bei allen Weltmeisterschaften (22). Messi kommt indes auf acht bzw. 21 Tore, kann am Sonntag im Finale gegen Spanien aber nochmal nachziehen.
Dementsprechend lehnte Mbappe auch Glückwünsche ab. "Leo trifft immer. Morgen wird er auf jeden Fall wieder treffen. Ich versuche einfach nur meiner Mannschaft mit meinen Toren zu helfen. Wenn man so viele Tore bei einer WM schießt, dann bedeutet das natürlich was, aber ich werde nicht mit einem Spiel der beste Spieler der Geschichte sein", sagte er nach dem Spiel.
An anderer Stelle unterbrach Mbappe hingegen ein Interview und verschwand kurzerhand aus dem Bild. Erneut war es Tuchel, der seine volle Aufmerksamkeit bekam. Sie umarmten sich innig und wechselten erneut warme Worte, ehe Mbappe sich wieder den Fragen des Reporters widmete. Beide kennen sich aus gemeinsamen Tagen bei PSG. Der Stürmer spielte unter dem deutschen Coach insgesamt 98-mal und kam dabei auf die beeindruckende Quote von 83 Tore und 43 Assists.
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Häufig gestellte Fragen
Mbappe ist als Mittelstürmer im Einsatz – mit Tempo, Abschlussstärke und enormer Präsenz im Strafraum. In manchen Spielen weicht er auch auf den linken Flügel aus, um mit seinem Tempo hinter die Kette zu kommen.
Er wurde am 20. Dezember 1998 in Paris geboren – dort begann auch sein Weg Richtung Weltkarriere.
Seit diesem Sommer – und nach dem Abgang von Luka Modric – trägt Mbappe bei Real Madrid die Rückennummer 10. Es ist die Nummer, die auch bei der Nationalmannschaft mit seinem Namen verbunden ist.
Seine Körpergröße wird mit 1,78 Meter angegeben – also ziemlich genau im Durchschnitt für einen modernen Stürmer.
Sein Gewicht liegt bei rund 75 Kilogramm – in einem Bereich, der für seine Spielweise zwischen Schnellkraft und Robustheit gut passt.
Mbappe trägt in der Regel Größe 44 (EU). Seine Schuhe sind speziell angepasst – wie bei vielen Topstars im Profifußball.
Sein rechter Fuß ist dominant – mit ihm kommen die meisten Tore, Sprints und Abschlüsse. Aber auch mit links zeigt er regelmäßig starke Szenen.
Er begann beim AS Bondy – einem kleinen Klub im Nordosten von Paris, wo sein Vater als Trainer aktiv war. Später wechselte Mbappe zum INF Clairefontaine sowie zur Akademie von Monaco.
Konkrete Infos zu seinem Wohnort gibt es nicht. Man weiß, dass er während seiner Zeit bei PSG in einem Vorort von Paris lebte. Wo er sich in Madrid niederlässt, ist derzeit nicht öffentlich bekannt.
Zu seiner Autosammlung gehört unter anderem ein Mercedes-Benz. Konkrete Modelle nennt Mbappe selten, doch Luxusmarken sind bei ihm wie bei vielen Profis Standard.
Nein – Deutsch gehört nicht zu den Sprachen, die er spricht. Französisch ist seine Muttersprache, daneben spricht er auch fließend Englisch und etwas Spanisch.
Es gibt keine Informationen darüber, dass Mbappe Vater ist. In Interviews äußert er sich zu seinem Privatleben nur sehr zurückhaltend.
Aktuell ist keine feste Beziehung offiziell bekannt. Er wurde zwar gelegentlich mit Prominenten in Verbindung gebracht, hat das aber nie öffentlich bestätigt.
Offizielle Zahlen nennt er selbst nicht. Sein Gehalt bei Real Madrid soll bei rund 35 Millionen Euro netto pro Jahr liegen – dazu kommen Werbeverträge mit Marken wie Nike, Hublot oder Oakley. Insgesamt wird sein Vermögen auf deutlich über 150 Millionen Euro geschätzt.
Er hat mit Frankreich die Weltmeisterschaft 2018 gewonnen und wurde 2022 Vizeweltmeister. Überdies holte er mit den Bleus 2021 die Nations League. Dazu kommen mehrere Meistertitel mit PSG, nationale Pokalsiege und individuelle Auszeichnungen. Mit Real Madrid könnte seine Titelsammlung weiterwachsen.
Den Ballon d'Or hat er bislang noch nicht gewonnen – er war aber mehrfach unter den Top fünf.
Auch bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer konnte er sich bislang – auch wenn in der engeren Auswahl – nicht durchsetzen.
Ja – viele nennen ihn "Donatello". Der Spitzname stammt ursprünglich von Teamkollegen bei PSG, die ihn wegen seiner Ähnlichkeit mit der Zeichentrickfigur aus den "Teenage Mutant Ninja Turtles" so nannten. Inzwischen ist der Name fast schon Teil seiner Marke geworden.