Wegen einer Szene mit Thomas Tuchel: Kylian Mbappe erzürnt die französischen Fans

Denn zwischenzeitlich hatte es nach einer Demontage für die Franzose ausgesehen. Mit einem 0:4-Rückstand ging die Equipe Tricolore in die Pause - vier Gegentore hagelte es letztmals im April 1968. Doch trotz der historischen Demütigung in der ersten Hälfte war Mbappe offenbar noch zum Lachen zumute.

Während Didier Deschamps, in seinem wohlgemerkt letzten Spiel als Frankreich-Trainer, von einer "katastrophalen Leistung" in den ersten 45 Minuten sprach, fingen die TV-Kameras den Stürmer von Real Madrid auf dem Weg in die Kabine bei einem netten Plausch mit England-Coach Thomas Tuchel ein. Beide unterhielten sich angeregt und lachten. Obendrein war Mbappe oberkörperfrei, weil er offensichtlich schon sein Trikot getauscht hatte. Kurz darauf huschte Declan Rice, ebenfalls ohne Shirt, mit einem blauen Jersey in der Hand durchs Bild.

Zu viel für die französischen Fans, die im Netz regelrecht Sturm liefen und vor Wut schäumten. Der Tenor: So darf sich ein Kapitän bei einem 0:4-Rückstand nicht verhalten. Ganz egal, von welcher Bedeutung das Spiel um Platz drei ist. Bei MagentaTV staunte auch Kommentator Christian Straßburger über Mbappe, "der seine Mannschaft in der ersten Hälfte das eine oder andere Mal im Stich gelassen hat, wechselt in der Pause das Trikot und unterhält sich lächelnd mit Tuchel." In der Halbzeitanalyse fing Jan Henkel zudem ein ungläubiges Lächeln von Mbappe unmittelbar nach einem der vier Gegentore ein und zeigte sich fassungslos über das Auftreten der gesamten französischen Mannschaft, die eine fragwürdige Körpersprache an den Tag legte. Dies sei eine "Frechheit", schimpfte er.