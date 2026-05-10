PSG-Trainer Luis Enrique hat Bayern Münchens Abwehrspieler Dayot Upamecano für sein Verhalten nach dem FCB-Aus in der Champions League gegen die Pariser gelobt und ihn als Vorbild bezeichnet.
Wegen einer Szene mit Ousmane Dembele nach dem Spiel: PSG-Trainer Luis Enrique schwärmt von Starspieler des FC Bayern München
Upamecano lief Arm in Arm mit Dembele
Der Spanier bezog sich auf die Szenen nach dem Abpfiff, als Upamecano Arm in Arm mit seinem Jugendfreund Dembele, mit dem er zusammen in der Kleinstadt Evreux aufgewachsen ist, durch die Mixed Zone lief.
"Ich habe ein nettes Foto von Upamecano und Dembele gesehen, wie sie sich nach dem Spiel umarmen. Das ist mir wichtig, denn es zeigt, dass es im Fußball keine echten Verlierer gibt", erklärte Luis Enrique während einer Pressekonferenz.
- AFP
"Ich will genau dasselbe sehen, wenn wir verlieren"
"Das Verlieren gehört zum Leben dazu - und es ist wichtig, dass man weiß, wie man verliert. Man gibt 100 Prozent und hinterher muss man das Ergebnis akzeptieren", meinte Luis Enrique. "Glückwunsch an Herrn Upamecano. Ich will genau dasselbe sehen, wenn wir verlieren. Wir müssen den jungen Leuten zeigen, dass man ein guter Verlierer sein muss. Das ist wichtig", beschloss er.
Die Bayern hatten nach der 4:5-Auswärtsniederlage bei PSG im zweiten Duell mit PSG vor eigenem Publikum lange mit 0:1 zurückgelegen. Das späte 1:1 durch Harry Kane reichte nicht zum Weiterkommen, im Königsklassen-Finale trifft PSG nun auf Arsenal.