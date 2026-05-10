Wegen einer Szene mit Ousmane Dembele nach dem Spiel: PSG-Trainer Luis Enrique schwärmt von Starspieler des FC Bayern München

Der Spanier bezog sich auf die Szenen nach dem Abpfiff, als Upamecano Arm in Arm mit seinem Jugendfreund Dembele, mit dem er zusammen in der Kleinstadt Evreux aufgewachsen ist, durch die Mixed Zone lief.

"Ich habe ein nettes Foto von Upamecano und Dembele gesehen, wie sie sich nach dem Spiel umarmen. Das ist mir wichtig, denn es zeigt, dass es im Fußball keine echten Verlierer gibt", erklärte Luis Enrique während einer Pressekonferenz.