Sky-Experte Hamann hat Kritik an Bayerns Jungstar geübt. Das will ihm dessen Klub so nicht durchgehen lassen - aus einem bestimmten Grund.

Die jüngste Kritik von Sky-Experte Dietmar Hamann an Bayerns Jungstar Jamal Musiala hat beim Verein offenbar für viel Ärger gesorgt. Allerdings will man sich nicht auf eine öffentliche Diskussion mit Hamann einlassen. Das berichtet die Sport Bild.