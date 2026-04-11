Manuel Neuer ist nach seiner Gala gegen Real Madrid mal wieder in aller Munde. Nun bekam er das wohl größtmögliche Lob von Karl-Heinz Rummenigge.
Weder Arjen Robben noch Franck Ribery! Boss des FC Bayern München nennt "wichtigste Transfer der letzten 15 bis 20 Jahre"
Größtmögliches Lob für Manuel Neuer von Rummenigge
Der langjährige Vorstandschef des deutschen Rekordmeisters schwärmte im Gespräch mit DAZN in den höchsten Tönen von dem 40-Jährigen und bezeichnete diesen als "Gigant im Tor".
Rummenigge betonte außerdem: "Für mich ist Manuel Neuer der wichtigste Transfer der letzten 15 bis 20 Jahre." Eine Aussage von großer Strahlkraft. Ein viel größeres Lob hätte er Neuer wohl kaum machen können, blickt man auf die größten Transfers der Bayern in den vergangenen beiden Jahrzehnten zurück.
So einige große Namen mit großen Verdiensten und zahlreichen Erfolgen fanden in diesem Zeitraum ihren Weg an die Isar. Da wären unter anderem - in chronologischer Reihenfolge - Franck Ribery (2007, 25 Millionen Euro von Olympique Marseille), Arjen Robben (2009, 24 Millionen Euro von Real Madrid), Javi Martinez (2012, 40 Millionen Euro von Athletic Bilbao), Thiago (2013, 25 Millionen Euro vom FC Barcelona) Robert Lewandowski (2014, ablösefrei von Borussia Dortmund), Joshua Kimmich (2015, 8,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart) oder auch Harry Kane (2023, 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur).
Neuer wechselte zur Saison 2011/12 von seinem Jugendverein FC Schalke 04 nach München - allerdings unter großen Protesten der Bayern-Fans. Zur Unterstützung des damaligen Torhüters Thomas Kraft fuhren die FCB-Anhänger eine regelrechte Kampagne gegen den heutigen Kapitän. Die "Koan Neuer"-Schilder sind bis heute unvergessen.
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Zukunft von Manuel Neuer beim FC Bayern offen
Inzwischen ist Neuer längst zu einer Vereinsikone aufgestiegen und genießt auch schon lange die Anerkennung der Fans. Als Revolutionär des modernen Torwartspiels gehört er zweifellos zu den besten Keepern jemals. In den Augen vieler kann ihm niemand das Wasser reichen.
Mit seiner überragenden Leistung im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid stellte Neuer zuletzt abermals unter Beweis, dass er an guten Tagen weiterhin zur absoluten Weltklasse gehört. Wie es um seine Zukunft beim FC Bayern steht, ist jedoch offen.
Neuers Vertrag läuft am Saisonende aus. Die Entscheidung liegt bei ihm selbst, ob er noch ein Jahr in München dranhängt oder seine Laufbahn beendet. In der laufenden Spielzeit hatten ihn immer wieder Verletzungen von Einsätzen abgehalten. Die Vertretung übernahm in der Regel Jonas Urbig, der auch als wahrscheinlicher Nachfolge-Kandidat für den Posten der Nummer eins bei einem Karriereende Neuers gilt.
Derweil entfachte zuletzt auch wieder eine Diskussion über eine Rückkehr von Neuer in die deutsche Nationalmannschaft für die anstehende WM im Sommer. Der Weltmeister von 2014 selbst betonte jedoch schon mehrfach, dass er daran keinen Gedanken verschwenden würde.
Leistungsdaten und Statistiken von Manuel Neuer beim FC Bayern München
Spiele 592 Gegentore 489 Spiele ohne Gegentor 275