Weder Arjen Robben noch Franck Ribery! Boss des FC Bayern München nennt "wichtigste Transfer der letzten 15 bis 20 Jahre"

Der langjährige Vorstandschef des deutschen Rekordmeisters schwärmte im Gespräch mit DAZN in den höchsten Tönen von dem 40-Jährigen und bezeichnete diesen als "Gigant im Tor".

Rummenigge betonte außerdem: "Für mich ist Manuel Neuer der wichtigste Transfer der letzten 15 bis 20 Jahre." Eine Aussage von großer Strahlkraft. Ein viel größeres Lob hätte er Neuer wohl kaum machen können, blickt man auf die größten Transfers der Bayern in den vergangenen beiden Jahrzehnten zurück.

So einige große Namen mit großen Verdiensten und zahlreichen Erfolgen fanden in diesem Zeitraum ihren Weg an die Isar. Da wären unter anderem - in chronologischer Reihenfolge - Franck Ribery (2007, 25 Millionen Euro von Olympique Marseille), Arjen Robben (2009, 24 Millionen Euro von Real Madrid), Javi Martinez (2012, 40 Millionen Euro von Athletic Bilbao), Thiago (2013, 25 Millionen Euro vom FC Barcelona) Robert Lewandowski (2014, ablösefrei von Borussia Dortmund), Joshua Kimmich (2015, 8,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart) oder auch Harry Kane (2023, 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur).

Neuer wechselte zur Saison 2011/12 von seinem Jugendverein FC Schalke 04 nach München - allerdings unter großen Protesten der Bayern-Fans. Zur Unterstützung des damaligen Torhüters Thomas Kraft fuhren die FCB-Anhänger eine regelrechte Kampagne gegen den heutigen Kapitän. Die "Koan Neuer"-Schilder sind bis heute unvergessen.