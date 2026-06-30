Wechselt Harry Kane zum FC Barcelona? Torjäger des FC Bayern soll eine "klare Priorität" haben

Wie Sky berichtet, haben jüngste Gerüchte über einen möglichen Abschied Kanes in Richtung FC Barcelona keinerlei Substanz. Der Engländer habe kein Interesse an einem Wechsel zum spanischen Meister, an einer Ausdehnung seines Arbeitspapieres an der Säbener Straße aber sehr wohl.

Laut Sky ist es Kanes "klare Priorität", seinen 2027 auslaufenden Vertrag bei Bayern zu verlängern. Diese Entscheidung habe Kane schon mit seinem Management und mit seiner Familie getroffen.

Für nach der WM, bei der Kane mit England im Sechzehntelfinale am Mittwoch auf DR Kongo trifft, seien konkreten Vertragsverhandlungen angesetzt. Der neue Kontrakt soll Kane dann mindestens bis 2029 an den FCB binden, heißt es.



