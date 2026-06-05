Wechselt er nach Italien? Abwehrspieler des FC Bayern soll Juventus Turin zugesagt haben

Die Serie A kennt Kim bereits, in der Saison 2022/23 war er für die SSC Neapel ein wichtiger Stabilitätsfaktor auf dem Weg zum italienischen Meistertitel. Neben Juve wurden mit der AC Milan und Inter Mailand in den vergangenen Monaten auch weitere große Namen aus Italiens Fußballlandschaft mit Kim in Verbindung gebracht. Zudem sollen die türkischen Giganten Galatasaray und Kims Ex-Klub Fenerbahce angeklopft haben.

Nach einem Jahr bei Fener war Kim 2022 zu Napoli gewechselt, wiederum ein Jahr später folgte der 50 Millionen Euro schwere Transfer zu den Bayern. Für den deutschen Rekordmeister hat er in bisher drei Jahren insgesamt 116 Pflichtspiele absolviert.

Juve hat eine enttäuschende Saison hinter sich, an deren Ende man in der Serie A lediglich auf Platz sechs landete und damit die Qualifikation für die Champions League verpasste. Rein quantitativ haben die Bianconeri in der Innenverteidigung eigentlich keinen Bedarf, da mit Bremer, Pierre Kalulu, Federico Gatti und Lloyd Kelly vier Optionen für das Abwehrzentrum noch langfristig in Turin unter Vertrag stehen. Allerdings galt Bremer zuletzt als Verkaufskandidat, um angesichts der ausbleibenden Champions-League-Gelder wichtige Einnahmen zu erzielen.

Mit dem Brasilianer wurde unter anderem auch der FC Bayern schon in Verbindung gebracht. Ende Mai hatte die Gazzetta sogar von einem möglichen Tausch zwischen Juve und den Münchenern mit Kim und Bremer berichtet. Ganz akuten Handlungsbedarf hätte Bayern auch im Falle eines Kim-Abgangs nicht. Mit Hiroki Ito würde hinter Tah und Upamecano noch ein dritter Mann für das Abwehrzentrum bereitstehen und der für gewöhnlich als Außenverteidiger eingesetzte Josip Stanisic kann auch innen aushelfen.

Transferpriorität des FCB für den Sommer ist die Verpflichtung eines flexible einsetzbaren Offensivspielers. Hier hatte man zunächst wohl Anthony Gordon an der Angel, der sich letztlich aber für einen Transfer zum FC Barcelona entschied. Als Gordon-Alternative soll nun Ismael Saibari von der PSV Eindhoven kurz vor einem Wechsel nach München stehen.

Priorität Nummer 2 auf Bayerns Liste ist dem Vernehmen nach ein neuer Linksverteidiger, da nach eineinhalb Jahren voller Verletzungsprobleme das Vertrauen der FCB-Bosse in die Fitness von Alphons Davies angeknackst sein soll. Wie Sky jüngst berichtete, haben die Münchener in Nationalspieler Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt angeblich schon eine Einigung mit einem potenziellen Davies-Nachfolger erzielt.

Inwieweit noch Kapazitäten für einen etwaigen Kim-Ersatz offen wären, bleibt abzuwarten. Zuletzt wurde allen voran Josko Gvardiol von Manchester City gehandelt, der allerdings eine sehr teure Option wäre.