Der FC Bayern München hat offenbar einen prominenten Abnehmer für Verkaufskandidat Min-jae Kim an der Angel.
Wechselt er nach Italien? Abwehrspieler des FC Bayern soll Juventus Turin zugesagt haben
Hat Bayerns Min-jae Kim Juventus Turin grünes Licht gegeben?
Wie die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport berichtet, bemüht sich Juventus Turin intensiv um die Dienste des Innenverteidigers und hat von dessen Seite ein sehr positives Signal empfangen.
So soll Kim dem italienischen Rekordmeister bereits seine Zusage für einen Wechsel in diesem Sommer erteilt haben.
Ganz so leicht kann Juve den Deal dann allerdings doch nicht abwickeln. Denn laut Gazzetta sind Bayerns Ablöseforderungen für den Südkoreaner, in München bis 2028 unter Vertrag, den Turinern aktuell noch zu hoch. 40 Millionen Euro ruft der deutsche Meister demnach als Preis für Kim auf, Juventus würde diesen sehr gerne noch etwas drücken.
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Wird der FC Bayern Verkaufskandidat Min-jae Kim im Sommer los?
Dass Bayern Kim bei einem entsprechenden Angebot keine Steine in den Weg legen würde, ist schon länger verbrieft. Der 29-Jährige, der seinen Stammplatz im Abwehrzentrum seit der Ankunft von Jonathan Tah im vergangenen Sommer verloren hat, galt schon im zurückliegenden Wintertransferfenster als Verkaufskandidat.
Seinerzeit soll Kim aber jegliche Avancen anderer Vereine noch im Keim erstickt haben. So hieß es im Winter, der Verteidiger wolle zunächst abwarten und seine Situation nach der Saison neu bewerten. Da Kim unverändert Innenverteidiger Nummer drei im FCB-Kader ist, peilt er nun also offenbar doch eine Luftveränderung an.
Im Verlauf der abgelaufenen Spielzeit hatte Kim noch erklärt, dass er sich mit seiner Rolle als Rotationsspieler an der Säbener Straße durchaus anfreunden könne. Regelmäßige Spielzeit erhielt er ja, wettbewerbsübergreifend kamen in 2025/26 insgesamt 37 Einsätze zusammen und vor allem in der Bundesliga stand er auch häufiger mal in der Startelf.
In den wichtigsten Spielen setzte Bayerns Trainer Vincent Kompany aber ganz klar auf das Duo aus Tah und Dayot Upamecano in der Innenverteidigung. Noch eine weitere Saison unter diesen Voraussetzungen könnte für den südkoreanischen Nationalspieler zu viel sein, um seine Zukunft weiterhin beim FCB zu sehen.
Bei Kim-Abschied: Müsste Bayern im Abwehrzentrum nachlegen?
Die Serie A kennt Kim bereits, in der Saison 2022/23 war er für die SSC Neapel ein wichtiger Stabilitätsfaktor auf dem Weg zum italienischen Meistertitel. Neben Juve wurden mit der AC Milan und Inter Mailand in den vergangenen Monaten auch weitere große Namen aus Italiens Fußballlandschaft mit Kim in Verbindung gebracht. Zudem sollen die türkischen Giganten Galatasaray und Kims Ex-Klub Fenerbahce angeklopft haben.
Nach einem Jahr bei Fener war Kim 2022 zu Napoli gewechselt, wiederum ein Jahr später folgte der 50 Millionen Euro schwere Transfer zu den Bayern. Für den deutschen Rekordmeister hat er in bisher drei Jahren insgesamt 116 Pflichtspiele absolviert.
Juve hat eine enttäuschende Saison hinter sich, an deren Ende man in der Serie A lediglich auf Platz sechs landete und damit die Qualifikation für die Champions League verpasste. Rein quantitativ haben die Bianconeri in der Innenverteidigung eigentlich keinen Bedarf, da mit Bremer, Pierre Kalulu, Federico Gatti und Lloyd Kelly vier Optionen für das Abwehrzentrum noch langfristig in Turin unter Vertrag stehen. Allerdings galt Bremer zuletzt als Verkaufskandidat, um angesichts der ausbleibenden Champions-League-Gelder wichtige Einnahmen zu erzielen.
Mit dem Brasilianer wurde unter anderem auch der FC Bayern schon in Verbindung gebracht. Ende Mai hatte die Gazzetta sogar von einem möglichen Tausch zwischen Juve und den Münchenern mit Kim und Bremer berichtet. Ganz akuten Handlungsbedarf hätte Bayern auch im Falle eines Kim-Abgangs nicht. Mit Hiroki Ito würde hinter Tah und Upamecano noch ein dritter Mann für das Abwehrzentrum bereitstehen und der für gewöhnlich als Außenverteidiger eingesetzte Josip Stanisic kann auch innen aushelfen.
Transferpriorität des FCB für den Sommer ist die Verpflichtung eines flexible einsetzbaren Offensivspielers. Hier hatte man zunächst wohl Anthony Gordon an der Angel, der sich letztlich aber für einen Transfer zum FC Barcelona entschied. Als Gordon-Alternative soll nun Ismael Saibari von der PSV Eindhoven kurz vor einem Wechsel nach München stehen.
Priorität Nummer 2 auf Bayerns Liste ist dem Vernehmen nach ein neuer Linksverteidiger, da nach eineinhalb Jahren voller Verletzungsprobleme das Vertrauen der FCB-Bosse in die Fitness von Alphons Davies angeknackst sein soll. Wie Sky jüngst berichtete, haben die Münchener in Nationalspieler Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt angeblich schon eine Einigung mit einem potenziellen Davies-Nachfolger erzielt.
Inwieweit noch Kapazitäten für einen etwaigen Kim-Ersatz offen wären, bleibt abzuwarten. Zuletzt wurde allen voran Josko Gvardiol von Manchester City gehandelt, der allerdings eine sehr teure Option wäre.
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Min-jae Kim: Seine Zahlen beim FC Bayern
Spiele
116
Tore
5
Gelbe Karten
10
Gelb-Rote Karten
1
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.