Wechsel zum FC Bayern? FCB-Boss bestätigt: Bruder von Kvaratskhelia bereits in München

Tornike Kvaratskhelia bringt ein ähnliches Spielerprofil wie Bruder Khvicha mit. Der Linksaußen lief bereits für die U17-Nationalmannschaft Georgiens und die Reserve von Dinamo Tiflis auf. Aufgrund seines noch jungen Alters und da Georgien nicht Mitglied in der EU ist, ist eine feste Verpflichtung vor dessen Volljährigkeit jedoch nicht erlaubt. Abhilfe könnte ein Partnerklub aus dem Red&Gold-Netzwerk schaffen, dem Los Angeles FC und mit ihm auch indirekt Bayerns Lieblings-Leihklub Grasshoppers Zürich, Racing Club de Montevideo aus Uruguay, S.D. Aucas aus Ecuador, Jeju SK FC aus Südkorea und die Gambinos Stars Africa aus Gambia angehören. Einer der Vereine könnte Kvaratskhelia verpflichten und dann mit 18 an die Münchner abtreten.

An der Problematik war einst auch eine Verpflichtung von Khvicha Kvaratskhelia gescheitert. Zwar waren die Campus-Verantwortlichen sowohl sportlich als auch menschlich überzeugt. Allerdings fanden die Bayern keinen Leihklub, um das Ausnahmetalent zu "parken" und ihn dann mit dem Erreichen der Volljährigkeit unter Vertrag zu nehmen. Der hochveranlagte Flügelspieler startete stattdessen über den Umweg Rubin Kasan und Dinamo Batumi bei der SSC Neapel seine Weltkarriere. Bei PSG zählt er mittlerweile zu den besten Offensivspielern der Welt.

Derweil gibt es bereits ein Paradebeispiel aus dieser Saison, an welches sich Tornike Kvaratskhelia halten kann, sollte das beschriebene Transfer-Modell tatsächlich zustande kommen. Bara Sapoko Ndiaye soll dem Vernehmen nach im Sommer fest verpflichtet werden, der zuvor von der Partnerakademie Gambino Stars Africa ausgeliehen wurde. Der Mittelfeldspieler verbuchte in dieser Saison bereits vier Einsätze in der Bundesliga.