Sportdirektor Christoph Freund hat bestätigt, dass der jüngere Bruder von PSG-Star Khvicha Kvaratskhelia bereits in München und damit ein heißer Kandidat für einen Wechsel zum FC Bayern ist.
Wechsel zum FC Bayern? FCB-Boss bestätigt: Bruder von Kvaratskhelia bereits in München
"Das kann ich bestätigen": Freund bezieht Stellung
In den vergangenen Tagen war bereits durchgesickert, dass Tornike Kvaratskhelia in München weilt, um sich den Vereinsverantwortlichen zu präsentieren und mit diesen auszutauschen.
"Das kann ich bestätigen", sagte Freund auf der Pressekonferenz vor dem Gastspiel beim VfL Wolfsburg am Samstag. Der 16-Jägrige habe bereits mittrainiert und ein Freundschaftsspiel (mit der U17 gegen die Global Academy; Anm. d. Red.) absolviert.
"Ob er so gut ist wie sein Bruder, der herausragend ist - ein Weltklasse-Spieler -, das wäre jetzt zu viel des Guten zu sagen. Aber er ist ein talentierter junger Spieler und wir werden sehen, wie es da weitergeht", ergänzte er.
- Getty Images Sport
Transfer von Khvicha Kvaratskhelia zum FC Bayern platzte einst
Tornike Kvaratskhelia bringt ein ähnliches Spielerprofil wie Bruder Khvicha mit. Der Linksaußen lief bereits für die U17-Nationalmannschaft Georgiens und die Reserve von Dinamo Tiflis auf. Aufgrund seines noch jungen Alters und da Georgien nicht Mitglied in der EU ist, ist eine feste Verpflichtung vor dessen Volljährigkeit jedoch nicht erlaubt. Abhilfe könnte ein Partnerklub aus dem Red&Gold-Netzwerk schaffen, dem Los Angeles FC und mit ihm auch indirekt Bayerns Lieblings-Leihklub Grasshoppers Zürich, Racing Club de Montevideo aus Uruguay, S.D. Aucas aus Ecuador, Jeju SK FC aus Südkorea und die Gambinos Stars Africa aus Gambia angehören. Einer der Vereine könnte Kvaratskhelia verpflichten und dann mit 18 an die Münchner abtreten.
An der Problematik war einst auch eine Verpflichtung von Khvicha Kvaratskhelia gescheitert. Zwar waren die Campus-Verantwortlichen sowohl sportlich als auch menschlich überzeugt. Allerdings fanden die Bayern keinen Leihklub, um das Ausnahmetalent zu "parken" und ihn dann mit dem Erreichen der Volljährigkeit unter Vertrag zu nehmen. Der hochveranlagte Flügelspieler startete stattdessen über den Umweg Rubin Kasan und Dinamo Batumi bei der SSC Neapel seine Weltkarriere. Bei PSG zählt er mittlerweile zu den besten Offensivspielern der Welt.
Derweil gibt es bereits ein Paradebeispiel aus dieser Saison, an welches sich Tornike Kvaratskhelia halten kann, sollte das beschriebene Transfer-Modell tatsächlich zustande kommen. Bara Sapoko Ndiaye soll dem Vernehmen nach im Sommer fest verpflichtet werden, der zuvor von der Partnerakademie Gambino Stars Africa ausgeliehen wurde. Der Mittelfeldspieler verbuchte in dieser Saison bereits vier Einsätze in der Bundesliga.