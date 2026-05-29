Wechsel zum FC Bayern? Deutscher Nationalspieler äußert sich zu brisanten Spekulationen

Ein zeitnaher Wechsel nach München scheint für den Nationalspieler allerdings nicht geplant zu sein, zumal Brown bei der SGE noch bis 2030 unter Vertrag steht und er sich "superwohl fühlt, auch in der Stadt, ich habe da Freunde. Ich bin richtig angekommen, mir macht es echt Spaß."

Die Bayern müssten sich für den Fall, dass man sich von Alphonso Davies trennt, also wohl nach einer anderen Alternative umsehen. Der Kanadier soll aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit und seinem hohen Gehalt an der Isar nicht mehr unumstritten sein.