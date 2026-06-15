Wechsel zu PSG? Joshua Kimmich erklärt neue Hintergründe von Verbleib beim FC Bayern

In der ZDF-Dokumentation "Kapitän Kimmich" offenbarte der zentrale Mittelfeldspieler zuletzt eine finanziell hochkarätige Offerte von PSG und seine 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit, den Verein zu verlassen. Bei PSG sollte Kimmich zu einem "wichtigen Puzzlestück" werden, wie er selbst erzählte. "Das macht dann schon was mit einem", betonte er. Auch ein Angebot hatte Kimmich bereits auf dem Tisch liegen.

"Das Finanzielle war krass. Wirklich. Sehr, sehr krass, muss ich sagen. Ich wollte das aber nicht zum Ausschlaggebenden machen." Seine Frau Lisa erzählte obendrein, dass sich beide bereits nach Schulen für die vier gemeinsamen Kinder und Wohngegenden in Paris umgeschaut hätten.

Ausschlaggebend in der Entscheidungsfindung war vor allem die Ankunft von Trainer Vincent Kompany im Sommer 2024, erklärte Kimmich: "Ich hab noch nie ein so großes Vertrauen gespürt, wie jetzt." Außerdem habe der private Aspekt eine große Rolle gespielt. Schließlich trage er auch eine Verantwortung für die Familie. "Es ist nicht so, dass ich Single bin und nur für meine Karriere entscheiden kann."

Während PSG seither zweimal in Serie die Champions League gewann, holten die Bayern unter Kompany die Meisterschaft (2025) und das Double (2026). Kimmich ist dabei der Dreh- und Angelpunkt im System des Belgiers. Seine Entscheidung pro FCB bereut er in jedem Fall nicht: "Es war richtig, dass ich bei den Bayern verlängert habe."