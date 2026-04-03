Angesprochen auf mögliche Vorstöße einiger Vereine im anstehenden Sommer erklärte Eberl im Interview mit Absolut Bayern: "Das sollen sie ruhig, er hat bis 2029 Vertrag."
Wechsel zu Manchester City im Sommer? Max Eberl schiebt Gerüchten über vorzeitigen Abgang von Vincent Kompany beim FC Bayern einen Riegel vor
Dementsprechend unbeeindruckt sei der Sportvorstand des deutschen Rekordmeisters bezüglich der Spekulationen um den FCB-Cheftrainer, den er in den höchsten Tönen lobte: "Auch wenn er erst 40 wird: Er gehört schon jetzt zur ganz großen Trainer-Gilde. Weil er ein sehr schlauer, intelligenter Mensch ist. Das Wort Mensch bitte unterstreichen! Die Leute hatten schon immer Respekt vor ihm. Aber er lässt diesen Respekt jeden Tag wachsen. Indem er einfach er selber ist."
Man spüre "jeden Tag", wie der Belgier die Mannschaft und den Klub als Ganzes weiterentwickelt, so Eberl. "Die Erfahrung, die er als Kapitän einer großen Mannschaft gemacht hat, überträgt er vor jedem Spiel. Diese Qualität ist großartig, seine Gelassenheit tut uns sehr gut."
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Kompany als Guardiola-Nachfolger zu Manchester City?
Zuletzt hatte Sky berichtet, dass sich Manchester City auf einen Abgang von Trainer Pep Guardiola am Saisonende vorbereite und deshalb Kompany als dessen Nachfolger ins Auge fasse. Als Ex-Spieler ist der Belgier, der zwischen 2008 und 2019 das Trikot der Skyblues trug, mit dem Verein nach wie vor stark emotional verbunden.
Gleichzeitig sei ein vorzeitiger Abschied aus München aber äußerst unwahrscheinlich und nach Sky-Infos für den 39-Jährigen derzeit ohnehin kein Thema. Bei den Bayern leistet Kompany herausragende Arbeit - unter anderem liegt er mit dem deutschen Rekordmeister in der Bundesliga auf Meisterschaftskurs.
Darüber hinaus pflegt er auch zu den sportlichen Verantwortlichen um Sportdirektor Christoph Freund und Eberl ein ausgezeichnetes Verhältnis. Im Oktober 2025 haben die Bayern-Bosse mit ihrem Erfolgscoach vorzeitig bis 2029 verlängert. Dieses Arbeitspapier soll keine Ausstiegsklausel für den Sommer beinhalten.
Häufig gestellte Fragen
Vincent Jean Mpoy Kompany wurde am 10. April 1986 in Ukkel - einer an Brüssel angrenzenden belgischen Gemeinde geboren. Aus einer Hochhaussiedlung im berüchtigten Quartier Nord in Brüssel ging es für ihn raus in die große, weite Welt des europäischen Fußballs.
Und wie er das hat. Vincent Kompany galt einige Zeit lang, als einer der besten Innenverteidiger Europas. Er war nicht nur physisch stark, sondern auch intelligent und technisch versiert. Auch seine Führungsstärke wurde immer wieder hervorgehoben, sowohl im Verein als auch der belgischen Nationalmannschaft.
Der ehemalige Star-Innenverteidiger startete seine Karriere in der Jugend des RSC Anderlecht, wo er mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab. Über den Hamburger SV und die Bundesliga schaffte er den Sprung zu Manchester City. Hier blieb Kompany elf Jahre lang und gewann mit den Skyblues so ziemlich jeden Titel den es gibt. Zur Saison 2019/20 wechselte er zurück zu seinem Heimatverein Anderlecht, wo er als Spielertrainer fungierte.
Seine Trophäensammlung als Trainer ist noch nicht mit der als Spieler vergleichbar - der Belgier hat aber noch reichlich Zeit in seiner noch jungen Trainerkarriere. Mit Anderlecht schaffte er es zwar ins Pokalfinale, musste sich dort aber Genk geschlagen geben. Bei seiner zweiten Station, dem FC Burnley, lief es besser und Kompany konnte mit dem Club den 1. Platz in der EFL Championship und Aufstieg in die Premier League feiern. Zur Saison 2024/25 übernahm er das Zepter beim FC Bayern München und wurde Deutscher Meister. Im Sommer folgte noch der Gewinn des Supercups.
Der Verteidiger konnte in seiner Karriere noch nie die Champions League gewinnen - weder als Spieler noch als Trainer. Man City war erst einige Jahre nach seinem Weggang erfolgreich, mit dem FC Bayern möchte er diese Saison aber endlich den Henkelpott in den Händen halten.
Bei Anderlecht coachte Kompany seinen ehemaligen Mitspieler und französischen Nationalspielr Samir Nasri, so wie den jetzigen City-Profi Jeremy Doku. Ebenfalls nun in Manchester beheimatet ist sein ehemaliger Burnley-Keeper James Trafford. Die ganz großen Starts hat Kompany aber erst jetzt bei den Bayern unter seiner Fittiche. Harry Kane, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Joshua Kimmich - die Liste könnte man noch weiter fortsetzen.
Genug Geld um sich keine Sorgen mehr machen zu müssen. In seiner langen Karriere gehörte er bei Manchester City als Kapitän zu den bestbezahltesten Spielern der Premier League. Und auch bei seinen Trainerstationen Burnley und jetzt in München verdient Kompany gutes Geld - sein Basisgehalt bei den Münchnern wird auf 7 Millionen pro Jahr geschätzt. Sein Vermögen wird von diversen Medien zwischen 45 und 55 Millionen Euro geschätzt.
Mit seiner Frau hat der Trainer des FCB drei Kinder. Das älteste davon ist seine Tochter Sienna, welche im Juni 2010 auf die Welt kam. Im Oktober 2013 und Oktober 2015 folgten seine beiden Söhne Kai und Caleb. Seine Kinder wachsen aber - so gut wie möglich - in einem von der Öffentlichkeit relativ geschützten Umfeld auf.
Der ehemalige Innenverteidiger ist seit Juni 2011 mit der Engländerin Carla Higgs verheiratet. Kompany lernte seine Frau kurz nach seinem Wechsel zu City in Manchester kennen. Carla ist ausgebildete Anwältin, jedoch nicht mehr als solche tätig. Generell gibt es wenig Infos zu seiner Frau, welche auch in den Sozialen Medien nicht wirklich aktiv ist.
Noch nie. Aber der Belgier hat gerade erst seine erste Trainer-Saison auf Weltklasseniveau hinter sich. Für die Spielzeit 2024/25 wird er ihn nicht bekommen, Kompany befindet sich nicht unter den fünf nominierten Trainern.
Ja, das hat er. Vor allem in seiner Zeit bei Manchester City sprachen seine Mannschaftskollegen immer wieder über "Vinnie", wenn Kompany gemeint wurde. Ein weiter Spitzname des Belgiers lautet "Obama" und spielt auf die Ähnlichkeit als Führungsfigur mit dem ehemaligen US-Präsidenten an.