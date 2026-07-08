Seit Wochen war unklar, ob Neol Aseko nach Ablauf seiner Leihe bei Hannover 96 über den Sommer hinaus beim FC Bayern München bleiben wird. Nun steht offenbar fest: Der Youngster schließt sich zur kommenden Saison Eintracht Frankfurt an. Das berichtet Sport1.
Wechsel zu Eintracht Frankfurt: Shootingstar verlässt offenbar den FC Bayern München
Dem Bericht zufolge zahlt die SGE für die Dienste des U21-Nationalspielers eine Ablöse zwischen zehn und zwölf Millionen Euro. Bei der Eintracht erhält Aseko, der als Wunschspieler von Neu-Trainer Adi Hütter gilt, einen Vertrag bis 2030. Das neue Arbeitspapier beinhaltet zudem eine Option auf ein weiteres Jahr.
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Aseko blühte in der 2. Liga auf - Eberl sammelt Pluspunkte
Aseko hatte in der vergangenen Saison bei Hannover in der 2. Bundesliga auf ganzer Linie überzeugt. Insgesamt sammelte das Mittelfeldjuwel neun Scorerpunkte (drei Tore, sechs Vorlagen), sodass die Niedersachsen anschließend die Kaufoption zogen. Die Bayern machten allerdings direkt von einer Rückkaufklausel Gebrauch und holten das Talent vorerst zurück an die Säbener Straße.
Beim deutschen Rekordmeister soll Aseko durchaus Befürworter gehabt haben, die ihm zugetraut haben, nach den Abgängen von Raphael Guerreiro und Leon Goretzka in der kommenden Saison als Backup im zentralen Mittelfeld eine Rolle im Team von Cheftrainer Vincent Kompany einzunehmen.
Bei Eintracht Frankfurt soll unter Hütter allerdings noch mehr Spielzeit im Raum stehen, sodass schon seit Längerem eine mündliche Einigung bestanden haben soll. Nun haben sich offenbar auch die Vereine über die Ablöse einigen können.
Nachdem die Bayern bisher schon über 100 Millionen Euro für die Star-Neuzugänge Nathaniel Brown und Ismael Saibari ausgegeben haben, dürfte Sportvorstand Max Eberl mit dem Verkauf von Aseko weitere Pluspunkte gesammelt haben, da er nach Jonah Kusi-Asare (sechs Millionen Euro, FC Fulham) sowie Daniel Peretz (acht Millionen Euro, FC Southampton) unbedingt noch weitere Spieler verkaufen und Geld in die Kassen spülen soll.
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Shootingstar Aseko: Frankfurt sticht internationale Konkurrenz aus
2022 war Aseko von Hertha BSC an den Bayern-Campus gewechselt. Seitdem kam er allerdings noch nicht für die Profis zum Einsatz. Bevor er nach Hannover ausgeliehen wurde, musste er sich mit Einsätzen bei der Zweitvertretung in der Regionalliga zufriedengeben.
Nun folgt für den 20-Jährigen der Sprung in das deutsche Oberhaus. Auch aus dem Ausland soll es namenhafte Interessenten gegeben haben. Unter anderem die AS Rom und Brighton & Hove Albion hatten den Shootingstar angeblich auf dem Zettel.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.