Wechsel zu Eintracht Frankfurt: Shootingstar verlässt offenbar den FC Bayern München

Aseko hatte in der vergangenen Saison bei Hannover in der 2. Bundesliga auf ganzer Linie überzeugt. Insgesamt sammelte das Mittelfeldjuwel neun Scorerpunkte (drei Tore, sechs Vorlagen), sodass die Niedersachsen anschließend die Kaufoption zogen. Die Bayern machten allerdings direkt von einer Rückkaufklausel Gebrauch und holten das Talent vorerst zurück an die Säbener Straße.

Beim deutschen Rekordmeister soll Aseko durchaus Befürworter gehabt haben, die ihm zugetraut haben, nach den Abgängen von Raphael Guerreiro und Leon Goretzka in der kommenden Saison als Backup im zentralen Mittelfeld eine Rolle im Team von Cheftrainer Vincent Kompany einzunehmen.

Bei Eintracht Frankfurt soll unter Hütter allerdings noch mehr Spielzeit im Raum stehen, sodass schon seit Längerem eine mündliche Einigung bestanden haben soll. Nun haben sich offenbar auch die Vereine über die Ablöse einigen können.

Nachdem die Bayern bisher schon über 100 Millionen Euro für die Star-Neuzugänge Nathaniel Brown und Ismael Saibari ausgegeben haben, dürfte Sportvorstand Max Eberl mit dem Verkauf von Aseko weitere Pluspunkte gesammelt haben, da er nach Jonah Kusi-Asare (sechs Millionen Euro, FC Fulham) sowie Daniel Peretz (acht Millionen Euro, FC Southampton) unbedingt noch weitere Spieler verkaufen und Geld in die Kassen spülen soll.