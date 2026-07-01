Nach Informationen der Sport Bild hat RB Leipzig seine Fühler nach dem 29-Jährigen ausgestreckt. Demnach möchte Martin Demichelis, der neue Cheftrainer der Sachsen, künftig mit zwei Achtern spielen und sähe in Amiri den perfekten Nebenmann zum gesetzten Christoph Baumgartner.
Wechsel innerhalb der Bundesliga? Champions-League-Klub angeblich scharf auf WM-Fahrer Nadiem Amiri
Gerüchte um ein Interesse der Bullen am Mittelfeld-Mann hatte es bereits im vergangenen Sommer gegeben. Damals wurde die Spur jedoch nicht wirklich heiß. Auch der BVB und Klubs aus der Premier League hatten Amiri damals auf dem Zettel, von Dortmunds Coach Niko Kovac soll der 29-Jährige gar der Wunschspieler gewesen sein.
In Leipzig könnte Amiri in der kommenden Saison sein Können in der Champions League zur Schau stellen. Als Dritter der vergangenen Spielzeit qualifizierte sich RB nach einem Jahr Abwesenheit wieder für die Königsklasse. Amiris Klub Mainz verpasste hingegen das internationale Geschäft.
Bei den 05ern war der 29-Jährige eine der tragenden Säulen. Trotz längerer Verletzungspause stand er wettbewerbsübergreifend 35-mal auf dem Platz, wobei ihm 17 Treffer und vier Assists gelangen.
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Amiri bei der WM zweimal eingewechselt
Seine starken Leistungen überzeugten schließlich auch Bundestrainer Julian Nagelsmann, der ihn in seinen 26-Mann-Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko nominierte.
Dort kam Amiri im zweiten Gruppespiel gegen die Elfenbeinküste sowie im Sechzehntelfinale gegen Paraguay jeweils nach Einwechslung zum Einsatz. Gegen die Afrikaner bereitete er mit einer tollen Flanke auf Deniz Undav sogar den Treffer zum 1:1-Ausgleich direkt vor.
Sein Vertrag in Mainz läuft noch bis zum 30. Juni 2028. Bei einem Transfer müsste Leipzig eine entsprechende Ablöse an die 05er entrichten, welche erst durch etwaige Verkäufe aufgebracht werden könnte. Ein Abschied des heiß umworbenen Yan Diomande könnte diesbezüglich frisches Geld in die Kassen spülen.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".