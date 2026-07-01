Wechsel innerhalb der Bundesliga? Champions-League-Klub angeblich scharf auf WM-Fahrer Nadiem Amiri

Gerüchte um ein Interesse der Bullen am Mittelfeld-Mann hatte es bereits im vergangenen Sommer gegeben. Damals wurde die Spur jedoch nicht wirklich heiß. Auch der BVB und Klubs aus der Premier League hatten Amiri damals auf dem Zettel, von Dortmunds Coach Niko Kovac soll der 29-Jährige gar der Wunschspieler gewesen sein.

In Leipzig könnte Amiri in der kommenden Saison sein Können in der Champions League zur Schau stellen. Als Dritter der vergangenen Spielzeit qualifizierte sich RB nach einem Jahr Abwesenheit wieder für die Königsklasse. Amiris Klub Mainz verpasste hingegen das internationale Geschäft.

Bei den 05ern war der 29-Jährige eine der tragenden Säulen. Trotz längerer Verletzungspause stand er wettbewerbsübergreifend 35-mal auf dem Platz, wobei ihm 17 Treffer und vier Assists gelangen.



