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Christian Guinin

Wechsel innerhalb der Bundesliga? Champions-League-Klub angeblich scharf auf WM-Fahrer Nadiem Amiri

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N. Amiri

Verlässt Nadiem Amiri den 1. FSV Mainz 05 zu kommenden Saison? Ein Konkurrent aus der Bundesliga zeigt wohl Interesse am WM-Fahrer.

Nach Informationen der Sport Bild hat RB Leipzig seine Fühler nach dem 29-Jährigen ausgestreckt. Demnach möchte Martin Demichelis, der neue Cheftrainer der Sachsen, künftig mit zwei Achtern spielen und sähe in Amiri den perfekten Nebenmann zum gesetzten Christoph Baumgartner.

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".