Wechsel in die Türkei? FC Bayern München hat angeblich potenziellen Abnehmer für Alexander Nübel gefunden - doch es gibt ein Problem

Die Bayern planen ebenfalls nicht mehr mit Nübel, der vor rund sechs Jahren vom FC Schalke 04 ablösefrei nach München gewechselt war. Auch Nübel selbst hat kein Interesse daran, wie schon in seiner ersten FCB-Saison, hinter Manuel Neuer die Reservistenrolle einzunehmen. Zur neuen Saison soll stattdessen Jonas Urbig weiter Spielzeit erhalten und endgültig zur neuen Nummer eins aufgebaut werden. Sven Ulreich bleibt die Nummer drei, dessen Vertrag wurde wie Neuers um ein Jahr verlängert.

Im Verkaufsfall erhoffen sich die Bayern wohl eine Ablöse von zehn bis 15 Millionen Euro. Geld, das auch für die geplanten Transfers von Linksverteidiger Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt) und Offensiv-Allrounder Ismael Saibari (PSV Eindhoven) benötigt wird. Die beiden Neuzugänge werden insgesamt circa 110 Millionen Euro kosten.

Nübel wird sich mit seiner Zukunftsentscheidung womöglich auch bis nach der WM Zeit lassen. Dort weilt er als dritter Torhüter bei der deutschen Nationalmannschaft.