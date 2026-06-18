Besiktas Istanbul arbeitet offenbar an einer Verpflichtung von Alexander Nübel vom FC Bayern München. Wie Sky berichtet, habe der türkische Topklub bereits Kontakt zum Lager des Torhüters aufgenommen, um die Möglichkeit eines Transfers auszuloten.
Wechsel in die Türkei? FC Bayern München hat angeblich potenziellen Abnehmer für Alexander Nübel gefunden - doch es gibt ein Problem
Nübel winkt Stammplatz bei Besiktas
Bei dem Istanbuler Verein winke dem 29-Jährigen ein Posten als Nummer eins. Allerdings tendiere Nübel nicht zu einem Wechsel in Türkei, sondern schiele noch auf andere Optionen in Europa. Darüber hinaus stelle das Gehalt ein Problem dar.
Nübel, vertraglich noch bis 2030 an den deutschen Rekordmeister, bezieht dem Vernehmen nach ein Jahressalär von elf Millionen Euro. Beim Leihgeschäft mit dem VfB Stuttgart, für den er die vergangenen drei Spielzeiten zwischen den Pfosten stand, hatte die Bayern einen Großteil des Gehalts übernommen. Besiktas könnte die Summe bei einer festen Verpflichtung hingegen nicht aufbringen.
- Getty Images
Alexander Nübel: Interesse von Manchester City und Juventus Turin?
Zuletzt war in einem Bericht der Sport Bild auch über ein Interesse von Manchester City und Juventus Turin spekuliert worden, wo der Schlussmann anders als am Bosporus angesichts der Konkurrenzsituation allerdings keinen Stammplatz sicher hätte und sich vermutlich zunächst hinten anstellen müsste.
In Stuttgart hat Nübel ob des finanziellen Aspekts trotz guter Leistungen indes keine Zukunft mehr. Kurz nach dem verlorenen Pokalfinale gegen seinen Stammverein verkündeten die Schwaben dessen Abschied. Zur neuen Spielzeit soll das von seiner Paderborn-Leihe zurückgekehrte Eigengewächs Dennis Seimen das Vertrauen bekommen. Der 20-Jährige hatte in der 2. Bundesliga mit herausragenden Auftritten geglänzt.
FC Bayern erhofft sich wohl mindestens zehn Millionen Euro durch Nübel-Verkauf
Die Bayern planen ebenfalls nicht mehr mit Nübel, der vor rund sechs Jahren vom FC Schalke 04 ablösefrei nach München gewechselt war. Auch Nübel selbst hat kein Interesse daran, wie schon in seiner ersten FCB-Saison, hinter Manuel Neuer die Reservistenrolle einzunehmen. Zur neuen Saison soll stattdessen Jonas Urbig weiter Spielzeit erhalten und endgültig zur neuen Nummer eins aufgebaut werden. Sven Ulreich bleibt die Nummer drei, dessen Vertrag wurde wie Neuers um ein Jahr verlängert.
Im Verkaufsfall erhoffen sich die Bayern wohl eine Ablöse von zehn bis 15 Millionen Euro. Geld, das auch für die geplanten Transfers von Linksverteidiger Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt) und Offensiv-Allrounder Ismael Saibari (PSV Eindhoven) benötigt wird. Die beiden Neuzugänge werden insgesamt circa 110 Millionen Euro kosten.
Nübel wird sich mit seiner Zukunftsentscheidung womöglich auch bis nach der WM Zeit lassen. Dort weilt er als dritter Torhüter bei der deutschen Nationalmannschaft.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.