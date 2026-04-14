Sturmtalent Gonzalo Garcia, der unter anderem in der Bundesliga Interesse wecken soll, hat offenbar keine Zukunft mehr bei Real Madrid.
Wechsel in die Bundesliga? Stürmer mit besonderer Geschichte hat bei Real Madrid wohl keine Zukunft mehr
VfB Stuttgart wollte Real Madrids Gonzalo Garcia wohl im Winter verpflichten
Laut The Athletic wollen die Königlichen Garcia im Sommer bei einem entsprechenden Angebot verkaufen. Wie bei einigen anderen Talenten aus dem eigenen Stall soll bei einem etwaigen Transfer aber nach Möglichkeit eine Rückkaufklausel eingebaut werden, heißt es.
Einen Markt hat Garcia, der bei Real aufgrund der hochkarätigen Konkurrenz im Angriff zwar kein Stammspieler ist, aber dennoch regelmäßig auf Einsatzzeit kommt, ganz sicher. Und das unter anderem auch in der Bundesliga.
Im vergangenen Winter galt der 22-Jährige zwischenzeitlich sogar als Wunschkandidat des VfB Stuttgart, es soll bereits Gespräche mit den Schwaben gegeben haben. Zu einem Deal kam es letztendlich nicht, dennoch hieß es schon damals, dass das VfB-Interesse damit nicht erloschen sein dürfte. Und auch Eintracht Frankfurt wurde in jüngerer Vergangenheit mit Garcia in Verbindung gebracht.
Stuttgart macht indes aktuell schon gute Erfahrungen mit einem Talent aus dem Hause Real. Chema Andres kam vergangenen Sommer aus Madrid ins Schwabenland, insbesondere in der ersten Saisonhälfte konnte der 20-jährige Mittelfeldspieler überzeugen. Aktuell pendelt Chema, für den Real eine Rückkaufoption besitzt, beim VfB zwischen Startelf und Jokerrolle.
- Getty
Real Madrid setzt statt Gonzalo Garcia nun wohl doch auf Endrick
Überraschend käme ein Verkauf derweil durchaus, da Real Garcia erst im August vergangenen Jahres mit einem neuen Vertrag bis 2030 ausgestattet hatte. Allerdings haben die Madrilenen für den entsprechenden Kaderplatz mittel- und langfristig nun wohl doch eher Brasilien-Juwel Endrick im Sinn.
Für den 19-Jährigen hatte Real 2024 satte 47,5 Millionen Euro an Palmeiras überwiesen, wegen mangelnder Spielzeit wurde Endrick Anfang des Jahres bis Saisonende an Olympique Lyon verliehen. Bei den Franzosen weiß er bisher durchaus zu überzeugen, in 16 Einsätzen für Lyon kam er auf sechs Tore und sechs Assists.
Gonzalo Garcia schnürte Anfang Januar einen Dreierpack für Real Madrid
Garcia stammt derweil aus Reals Nachwuchs und hatte sich mit einer starken vergangenen Saison in der zweiten Mannschaft (25 Tore in 36 Drittligaspielen) für höhere Aufgaben empfohlen. Bei der Klub-WM letzten Sommer avancierte der spanische U21-Nationalspieler dann zum Shootingstar, rückte aufgrund der gesundheitlichen Probleme bei Kylian Mbappe in die Startelf. In sechs Turniereinsätzen gelangen Garcia vier Tore und ein Assist, unter anderem erzielte er den 1:0-Siegtreffer im Achtelfinale gegen Juventus Turin.
Im Verlauf dieser Saison schaffte es Garcia bei Real dann vereinzelt in die Startelf, die meisten seiner bisher 33 Einsätze absolvierte er aber als Joker. Das größte Highlight war sein Dreierpack beim 5:1 gegen Betis Sevilla Anfang Januar, insgesamt buchte Garcia in 2025/26 bisher sechs Tore auf sein Konto.
- Getty Images
Gonzalo Garcia: Seine Zahlen in dieser Saison
Einsätze 33 Tore 6 Assists 2