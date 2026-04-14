Wechsel in die Bundesliga? Stürmer mit besonderer Geschichte hat bei Real Madrid wohl keine Zukunft mehr

Laut The Athletic wollen die Königlichen Garcia im Sommer bei einem entsprechenden Angebot verkaufen. Wie bei einigen anderen Talenten aus dem eigenen Stall soll bei einem etwaigen Transfer aber nach Möglichkeit eine Rückkaufklausel eingebaut werden, heißt es.

Einen Markt hat Garcia, der bei Real aufgrund der hochkarätigen Konkurrenz im Angriff zwar kein Stammspieler ist, aber dennoch regelmäßig auf Einsatzzeit kommt, ganz sicher. Und das unter anderem auch in der Bundesliga.

Im vergangenen Winter galt der 22-Jährige zwischenzeitlich sogar als Wunschkandidat des VfB Stuttgart, es soll bereits Gespräche mit den Schwaben gegeben haben. Zu einem Deal kam es letztendlich nicht, dennoch hieß es schon damals, dass das VfB-Interesse damit nicht erloschen sein dürfte. Und auch Eintracht Frankfurt wurde in jüngerer Vergangenheit mit Garcia in Verbindung gebracht.

Stuttgart macht indes aktuell schon gute Erfahrungen mit einem Talent aus dem Hause Real. Chema Andres kam vergangenen Sommer aus Madrid ins Schwabenland, insbesondere in der ersten Saisonhälfte konnte der 20-jährige Mittelfeldspieler überzeugen. Aktuell pendelt Chema, für den Real eine Rückkaufoption besitzt, beim VfB zwischen Startelf und Jokerrolle.