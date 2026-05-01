Wechsel im Sommer beschlossene Sache? Mittelfeldstar von Real Madrid hat sich wohl mit Trainer Alvaro Arbeloa überworfen

Einem Bericht der spanischen Zeitung Marca zufolge eskalierte die Situation zwischen Ceballos und Arbeloa bei einem unangenehmen Vier-Augen-Gespräch am Donnerstag. Unmittelbar danach soll der Spieler seine Teamkollegen in der Kabine am Trainingszentrum darüber informiert haben, dass er den Coach darum gebeten habe, in der restlichen Saison nicht mehr den Kontakt zu ihm zu suchen.

Heißt im Klartext: Das Tischtuch zwischen Ceballos und Arbeloa, deren Verhältnis wohl ohnehin schon angespannt war, ist endgültig zerschnitten. Der Mittelfeldmann stellte laut Marca vor der Mannschaft klar, dass es ihm wichtig sei, mit offenen Karten zu spielen und so möglicherweise zu verhindern, dass sein Disput mit dem Trainer einen negativen Einfluss auf das Team haben könnte.

Ceballos, schon zuvor zumeist Ergänzungsspieler, war zwischen Anfang März und Anfang April wegen einer Wadenverletzung ausgefallen. Nachdem er wieder fit war, saß er viermal in Folge 90 Minuten lang auf der Bank, ehe er von Arbeloa für das 1:1 bei Betis Sevilla am vergangenen Freitag gar gänzlich aus dem Kader gestrichen wurde. Die Ausbootung brachte das Fass letztlich zum Überlaufen.