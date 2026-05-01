Real Madrids Mittelfeldspieler Dani Ceballos hat sich offenbar endgültig mit Trainer Alvaro Arbeloa überworfen.
Wechsel im Sommer beschlossene Sache? Mittelfeldstar von Real Madrid hat sich wohl mit Trainer Alvaro Arbeloa überworfen
Real Madrid: Gespräch zwischen Dani Ceballos und Alvaro Arbeloa eskalierte wohl
Einem Bericht der spanischen Zeitung Marca zufolge eskalierte die Situation zwischen Ceballos und Arbeloa bei einem unangenehmen Vier-Augen-Gespräch am Donnerstag. Unmittelbar danach soll der Spieler seine Teamkollegen in der Kabine am Trainingszentrum darüber informiert haben, dass er den Coach darum gebeten habe, in der restlichen Saison nicht mehr den Kontakt zu ihm zu suchen.
Heißt im Klartext: Das Tischtuch zwischen Ceballos und Arbeloa, deren Verhältnis wohl ohnehin schon angespannt war, ist endgültig zerschnitten. Der Mittelfeldmann stellte laut Marca vor der Mannschaft klar, dass es ihm wichtig sei, mit offenen Karten zu spielen und so möglicherweise zu verhindern, dass sein Disput mit dem Trainer einen negativen Einfluss auf das Team haben könnte.
Ceballos, schon zuvor zumeist Ergänzungsspieler, war zwischen Anfang März und Anfang April wegen einer Wadenverletzung ausgefallen. Nachdem er wieder fit war, saß er viermal in Folge 90 Minuten lang auf der Bank, ehe er von Arbeloa für das 1:1 bei Betis Sevilla am vergangenen Freitag gar gänzlich aus dem Kader gestrichen wurde. Die Ausbootung brachte das Fass letztlich zum Überlaufen.
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Wohin zieht es Dani Ceballos im Sommer?
Nach dem endgültigen Zerwürfnis mit Arbeloa ist laut Marca nicht davon auszugehen, dass Ceballos diese Saison noch ein weiteres Spiel für Real absolviert. So dürfte der Kurzeinsatz beim 1:2 in Osasuna Ende Februar der letzte Auftritt des Spaniers im Trikot der Königlichen bleiben. Denn laut Marca ist trotz bis 2027 gültigem Vertrag ein Abschied von Ceballos bereits in diesem Sommer spätestens jetzt beschlossene Sache.
Sowohl Spieler als auch Verein sehen in einem Wechsel demnach die beste Lösung. Wohin es Ceballos ziehen könnte, ist noch offen, die wohl nicht allzu üppige Ablösesumme macht ihn zu einem attraktiven Transferziel. Im vergangenen Sommer stand der 29-Jährige bereits kurz vor einem Transfer zu Olympique Marseille, möglicherweise bemühen sich die Franzosen erneut um ihn. Neben Ajax Amsterdam wird zudem auch Ceballos' Jugend- und Herzensklub Betis Sevilla Interesse nachgesagt.
Für ein erneutes Engagement bei den Andalusiern müsste der 13-malige spanische Nationalspieler in jedem Fall einem erheblichen Gehaltsverzicht zustimmen. Bei Betis hatte Ceballos einst den Sprung zum Profi geschafft, war 2017 dann für 16,5 Millionen Euro Ablöse zu Real gewechselt. Allerdings konnte er sich in insgesamt sieben Jahren in Madrid nie nachhaltig einen Stammplatz erarbeiten, während seiner Leihe zum FC Arsenal zwischen 2019 und 2021 war die Einsatzzeit deutlich höher.
Zurück bei Real blieb Ceballos weiterhin meist nur die Rolle des Edelreservisten, so auch in der laufenden Saison. Wettbewerbsübergreifend kamen 2025/26 22 Einsätze zusammen, eine direkte Torbeteiligung konnte Ceballos nicht beisteuern.
Dani Ceballos: Seine Zahlen für Real Madrid
Spiele
214
Tore
7
Assists
16
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".