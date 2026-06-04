Wechsel für 100 Millionen Euro? Yan Diomande heizt mit widersprüchlichen Aussagen Gerüchte über Transferhammer an
Wechsel zu PSG? Diomande seit der "Kindheit Fan"
"Meine Zukunft? Darum kümmert sich mein Team. Ich versuche, so konzentriert wie möglich zu bleiben", sagte der Flügelflitzer von RB Leipzig auf der Pressekonferenz vor dem Testspiel mit der Elfenbeinküste gegen Frankreich - und ließ dann doch aufhorchen: "Ich bin schon seit meiner Kindheit Fan von PSG. Ich glaube, mein Vater war auch PSG-Fan. Aber ich mache mir keine Gedanken über die Zukunft, ich konzentriere mich ganz auf die WM. Mal sehen, was danach passiert."
Angesichts dieser Sympathien habe er sich "gefreut", dass Paris vor knapp einer Woche im Finale gegen den FC Arsenal die Champions League gewann.
Nach Informationen von Foot Mercato hat Paris Saint-Germain konkretes Interesse an einer Verpflichtung des Bundesliga-Shootingstars, der in seiner Premierensaison für die Sachsen mit 23 Torbeteiligungen in 36 Einsätzen für Furore gesorgt hatte. Auch dem FC Bayern München war zwischenzeitlich Interesse nachgesagt worden. Leipzigs kolportierte Ablöseforderung von 100 Millionen Euro sprengt jedoch den finanziellen Rahmen des deutschen Rekordmeisters.
Im Gegensatz zum FC Liverpool. Die Reds wurden in den vergangenen Monaten noch konkreter mit einem Diomande-Transfer in Verbindung gebracht. Im Januar heizte er - ähnlich wie nun auf besagter Pressekonferenz - etwaige Gerüchte selbst an. "Ich möchte bei Liverpool spielen. Ich bin ein großer Fan von Liverpool. Mein Vater träumt davon, mich einmal in Anfield spielen zu sehen. Das ist auch mein Traum - und den möchte ich verwirklichen", sagte er in einem TikTok-Video. Aussagen, die den am Donnerstag getätigten widersprechen.
Yan Diomande könnte Barcola oder Salah ersetzen
Ohnehin scheint sich Diomande nicht darüber im Klaren zu sein, wie es für in weitergeht. Denn Mitte Mai hatte er im kicker noch auf die Frage, ob er auch nächste Saison noch für Leipzig spielen werde, mit einem klaren "Ja" geantwortet. Mit dem Interesse anderer Vereine beschäftige er sich momentan nicht: "Ich bin in Leipzig und spiele gerne hier."
In Paris könnte Diomande die Nachfolge des angeblich wechselwilligen Bradley Barcola antreten, der beim wiederholten Champions-League-Sieger in der vergangenen Saison in wichtigen Spielen lediglich eine Reservistenrolle hatte. Liverpool sucht indes nach einem Nachfolger für Mohamed Salah, der den Klub vorzeitig verlassen wird. Mitte April hatte Sky Sport bereits von konkreten Gesprächen mit Diomandes Berateragentur berichtet.
Der 19-Jährige war Anfang 2025 aus einer Akademie in den USA zu CD Leganes gewechselt und nach nur zehn Einsätzen für den damaligen spanischen Erstligisten, der am Saisonende aus LaLiga abstieg, für 20 Millionen Euro nach Leipzig gewechselt. Bei der WM könnte sich sein Marktwert nochmal steigern, wenn die Elfenbeinküste in der Gruppenphase unter anderem auf Deutschland trifft.
Leistungsdaten und Statistiken von Yan Diomande für RB Leipzig
Spiele 36 Tore 13 Assists 10