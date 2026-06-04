Wechsel für 100 Millionen Euro? Yan Diomande heizt mit widersprüchlichen Aussagen Gerüchte über Transferhammer an

"Meine Zukunft? Darum kümmert sich mein Team. Ich versuche, so konzentriert wie möglich zu bleiben", sagte der Flügelflitzer von RB Leipzig auf der Pressekonferenz vor dem Testspiel mit der Elfenbeinküste gegen Frankreich - und ließ dann doch aufhorchen: "Ich bin schon seit meiner Kindheit Fan von PSG. Ich glaube, mein Vater war auch PSG-Fan. Aber ich mache mir keine Gedanken über die Zukunft, ich konzentriere mich ganz auf die WM. Mal sehen, was danach passiert."

Angesichts dieser Sympathien habe er sich "gefreut", dass Paris vor knapp einer Woche im Finale gegen den FC Arsenal die Champions League gewann.

Nach Informationen von Foot Mercato hat Paris Saint-Germain konkretes Interesse an einer Verpflichtung des Bundesliga-Shootingstars, der in seiner Premierensaison für die Sachsen mit 23 Torbeteiligungen in 36 Einsätzen für Furore gesorgt hatte. Auch dem FC Bayern München war zwischenzeitlich Interesse nachgesagt worden. Leipzigs kolportierte Ablöseforderung von 100 Millionen Euro sprengt jedoch den finanziellen Rahmen des deutschen Rekordmeisters.

Im Gegensatz zum FC Liverpool. Die Reds wurden in den vergangenen Monaten noch konkreter mit einem Diomande-Transfer in Verbindung gebracht. Im Januar heizte er - ähnlich wie nun auf besagter Pressekonferenz - etwaige Gerüchte selbst an. "Ich möchte bei Liverpool spielen. Ich bin ein großer Fan von Liverpool. Mein Vater träumt davon, mich einmal in Anfield spielen zu sehen. Das ist auch mein Traum - und den möchte ich verwirklichen", sagte er in einem TikTok-Video. Aussagen, die den am Donnerstag getätigten widersprechen.