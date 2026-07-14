Mit einem skurrilen Souvenir im Gepäck und unter heftigem Zeitdruck kehrte Erling Haaland nach dem historischen WM-Lauf zurück nach Norwegen. Es war das Bild des Tages am Osloer Flughafen Gardermoen: Norwegens Torjäger Erling Haaland stieg nach der bitteren 1:2-Viertelfinal-Niederlage nach Verlängerung gegen England aus dem Flieger und hielt ein überaus skurriles Objekt im Arm.
Was war denn das? Erling Haaland stieg nach WM-Heimreise mit einem sehr merkwürdigen Souvenir aus dem Flugzeug
Der 25-jährige Angreifer präsentierte stolz einen ausgestopften Waschbären, der in seinen kleinen Pfoten eine Glasflasche umklammert. "Er ist mir nach Hause gefolgt", kommentierte Haaland die Szene wenig später mit gewohnt trockenem Humor auf seiner Instagram-Seite.
Das präparierte Tier, das im Netz umgehend als "saufender Waschbär" zum viralen Hit wurde, ist das Resultat eines ausgiebigen Shoppingtrips während des WM-Turniers im US-Bundesstaat Texas. In einem Western-Laden in Dallas griff der Ausnahmestürmer angeblich tief in die Tasche und blätterte rund 750 US-Dollar für das ausgefallene Souvenir hin.
- AFP
90.000 Menschen empfangen Norwegens WM-Helden
Doch es sollte nicht der einzige bizarre Moment an diesem geschichtsträchtigen norwegischen Fußball-Tag bleiben. Denn was sich im Anschluss in den Straßen der norwegischen Hauptstadt abspielte, glich einem Volksfest.
Auf der kurzen, knapp 450 Meter langen Distanz zwischen dem königlichen Palast und dem Universitätsplatz drängten sich schätzungsweise 90.000 begeisterte Menschen, um das Überraschungsteam des Turniers trotz des Aus im Viertelfinale lautstark zu feiern.
Für die Mannschaft ging es zunächst direkt in das Osloer Schloss. Dort wartete bereits der sportbegeisterte, 89 Jahre alte König Harald V. zusammen mit Prinz Haakon und weiteren Mitgliedern der norwegischen Königsfamilie, um dem WM-Kader persönlich zu danken.
Kronprinz gibt Takt bei Ruder-Jubel vor
Nationalmannschaftskapitän Martin Ödegaard zeigte sich im Anschluss erfreut von der Audienz mit dem Monarchen: "Er hat uns zu Hause willkommen geheißen und uns zu unserer Leistung gratuliert."
Auf dem Schlossplatz folgte der emotionale Höhepunkt für die Anhänger. Das Team zelebrierte gemeinsam mit den Fans den mittlerweile weltberühmten Ruder-Jubel.
Ein königliches Highlight: Kronprinz Haakon höchstpersönlich schnappte sich die Trommel und gab den Takt für die rudernden Nationalhelden vor. Im Anschluss bestiegen die Profis einen offenen Bus, um die feiernde Menge in Richtung Rathausplatz zu passieren. Ein Unterfangen, das sich aufgrund der gewaltigen Menschenmassen nur im Schritttempo vollzog.
- AFP
Haaland flog vorzeitig in den Urlaub
Doch während das Gros der Nationalmannschaft im Schritttempo durch Oslo triumphierte, fehlte der größte Star des Landes bereits. Haaland und Mittelfeldakteur Sander Berge waren zu diesem Zeitpunkt längst auf dem Weg zum Flughafen. Die beiden Profis hatten den königlichen Empfang vorzeitig verlassen müssen und befanden sich bereits an Bord einer Maschine in den Sommerurlaub nach Sizilien.
Hintergrund des überhasteten Aufbruchs war die komplizierte Reiseplanung. Ursprünglich hatten Haaland und Berge gar nicht die Absicht, den Umweg über die Heimat zu nehmen, sondern wollten direkt in den Urlaub fliegen.
Erst nach gutem Zureden ließen sich die beiden Leistungsträger doch noch umstimmen, die Reise nach Oslo anzutreten. Weil sich jedoch der Abflug des norwegischen Nationalmannschaftsfliegers im US-amerikanischen Miami verzögert hatte, geriet der Zeitplan der beiden Stars ins Wanken und zwang sie schließlich zur vorzeitigen Flucht im Privatjet, noch während die Massen in den Straßen Oslos tobten.
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Häufig gestellte Fragen
Erling Haaland ist Mittelstürmer – und zwar einer, wie man ihn im modernen Fußball kaum besser finden könnte. Seine Aufgabe? Tore. Viele Tore. Er spielt zentral, mit Kraft, Tempo, cleveren Laufwegen und dieser fast unheimlichen Effizienz vor dem Tor.
Geboren wurde er am 21. Juli 2000 in Leeds, England. Sein Vater, Alf-Inge Haaland, war damals Profi bei Leeds United – daher auch der englische Geburtsort. Aufgewachsen ist er dann in Norwegen, in der Stadt Bryne.
Bei Manchester City läuft Haaland mit der Nummer 9 auf – eine klassische Stürmernummer, die ziemlich genau zusammenfasst, was er auf dem Platz macht: vorne lauern, Chancen erspüren, abdrücken.
Mit 1,95 Metern Körpergröße ist Haaland eine echte Erscheinung. Und das nicht nur auf dem Papier – er bringt Wucht mit, wirkt aber gleichzeitig erstaunlich agil für seine Größe. Eine seltene Kombination.
Rund 88 Kilogramm bringt er auf die Waage. Das passt: robust gebaut, muskulös, aber trotzdem spritzig. Auf dem Platz wirkt er wie ein Panzer mit Turbolader.
Offizielle Angaben gibt es nicht – geschätzt wird EU 46 bis 47. Haalands Schuhe? Speziell angepasst, versteht sich. Nike sorgt dafür, dass alles sitzt.
Sein linker Fuß ist der dominante. Die meisten seiner Tore schießt er damit. Mit rechts trifft er aber auch regelmäßig – was ihn noch unberechenbarer macht.
Seine Anfänge hatte er bei Bryne FK – dort, wo Haaland aufgewachsen ist. Danach folgten Molde FK, Salzburg, Borussia Dortmund – und schließlich der Sprung zu Manchester City. Ein Weg mit klarer Linie.
Sein Hauptwohnsitz ist in Manchester – ganz in der Nähe des Trainingszentrums. Außerdem besitzt er Immobilien in Norwegen, und angeblich auch eine Finca in Spanien. Details? Bleiben privat.
Seine Autosammlung ist berühmt: Bugatti, Ferrari Monza, Mercedes-AMG One, Rolls-Royce Cullinan – dazu Alltagsklassiker wie ein Range Rover oder ein Audi RS6. Je nach Stimmung und Anlass.
Ja, er kann. Während seiner Zeit in Dortmund hat Haaland Deutsch gelernt – und auch in Interviews gezeigt, dass er sich gut verständigen kann. Kein Akzentwunder, aber völlig alltagstauglich.
Seit 2024 ist bekannt: Haaland ist Vater geworden. Viel mehr ist dazu nicht öffentlich – er schützt sein Privatleben konsequent.
Isabel Haugseng Johansen – sie kommt wie er aus Bryne, man kennt sich also schon ewig. Die beiden führen eine eher zurückhaltende Beziehung, leben aber offenbar zusammen in England.
Je nach Quelle liegt sein Jahresgehalt zwischen 33 und 55 Millionen Euro – abhängig von Boni. Sein Vermögen? Schätzungen gehen von weit über 100 Millionen Euro aus. Und das ist wohl eher konservativ.
Mit Salzburg holte Haaland Meisterschaft und Pokal, mit dem BVB den DFB-Pokal. Der große Coup folgte bei City: Premier League, FA Cup und Champions League – alles in einer Saison. 2024 kam der nächste Meistertitel dazu. Und individuell? Da hat er 2023 fast alles abgeräumt.
Noch kein einziges Mal. 2023 war er aber ganz nah dran – Platz 2 hinter Messi. Viele sehen ihn schon als nächsten großen Favoriten.
Auch hier bisher kein Sieg. 2023 war Haaland erneut Zweiter – wieder hinter Messi. Es dürfte aber nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sein Name ganz oben auftaucht.
Gleich zwei: "The Man-Child" – wegen seines schnellen Wachstums bei Molde – und "Goal Machine", weil er einfach immer trifft. Beide Spitznamen treffen ziemlich genau ins Schwarze.