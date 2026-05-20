"Was mir aufgefallen ist": Deniz Undav schwärmt von einem besonderem Verhalten von Bayern-Torjäger Harry Kane

Diese Ruhe vor dem Tor zu haben sei für Stürmer "sehr wichtig, weil dann kommen die Schüsse platzierter. Und wenn du das jeden Tag trainierst, dann wirst du eiskalt. Und wenn ich das ein bisschen hätte, dann glaube ich, hätte ich mehr Tore oder könnte mehr Tore schießen", sagte Undav.

Beim Finale in Berlin habe der Titelverteidiger gegen den Rekordgewinner "nichts zu verlieren, wir sind der komplette Underdog", meinte der 29-Jährige: "Es gibt den klaren Favoriten, das ist der FC Bayern. Das braucht man ja auch nicht künstlich anders sehen, aber es kann in einem Spiel alles passieren. Wir wissen, wir können sie stören, wir können sie nerven. Wir werden alles reinschmeißen."