Bei Deutschlands WM-Auftakt gegen Curacao fiel ein überraschendes Detail auf, das für den TV-Zuschauer nicht zu sehen war. So blieben im NRG Stadium zu Houston am Sonntag doch einige hundert der insgesamt 72.000 Plätze unbesetzt.
Selbst die FIFA korrigiert ihren Präsidenten: Diese Peinlichkeit konntet ihr im TV nicht sehen
Da sich die leeren Plätze größtenteils auf den oberen Rängen des weiten Rundes befanden, waren sie am Fernsehschirm nicht zu sehen. Die unteren Ränge in Houston waren deutlich sichtbar ziemlich voll besetzt.
"Jedes Spiel ist ausverkauft", hatte FIFA-Präsident Gianni Infantino mit Blick auf die WM in den USA, Mexiko und Kanada noch im Februar gesagt. Schon beim zweiten Turnierspiel zwischen Südkorea und Tschechien (2:1) am Donnerstag in Guadalajara (Mexiko) war das Stadion nicht voll ausgelastet. 45.664 Plätze wären verfügbar gewesen, die offizielle Zuschauerzahl der FIFA betrug 44.985, womit offiziell rund 680 Sitze leer blieben. Und in Houston: Da wurden kurz vor Schluss 68.021 Zuschauer vermeldet - gut 4000 weniger als möglich. Selbst die FIFA korrigiert also ihren Präsidenten.
- AFP
Hohe Ticketpreise bei der WM sorgen für Ärger
Die enorm hohen Ticketpreise bei der WM sind bisher eines der bestimmenden Themen rund um das Turnier. Zu den vielen leeren Plätzen bei Südkorea gegen Tschechien äußerte sich die FIFA derweil in einer Stellungnahme.
"Die offiziellen Zuschauerzahlen spiegeln die Anzahl der gescannten Tickets und der im Stadion anwesenden Zuschauer wider", hieß es vom Weltverband. Einige Zuschauer hätten demnach zeitweise in den Gängen gestanden und seien nicht während der gesamten 90 Minuten auf ihren Plätzen geblieben.
Deutschland trifft nach dem Auftakt gegen Curacao in Houston im zweiten Gruppenspiel am Samstag in Toronto (Kanada) auf die Elfenbeinküste. Zum Abschluss der Vorrunde gegen Ecuador (25. Juni) spielt das DFB-Team in New York/New Jersey (USA).
Der Kader des DFB-Teams bei der WM 2026
Position
Spieler
Verein
Rückennummer
Tor
Oliver Baumann
TSG Hoffenheim
12
Tor
Manuel Neuer
FC Bayern München
1
Tor
Alexander Nübel
VfB Stuttgart
21
Defensive
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
3
Defensive
Nathaniel Brown
Eintracht Frankfurt
18
Defensive
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
13
Defensive
Joshua Kimmich
FC Bayern München
6
Defensive
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
23
Defensive
Aleksandar Pavlovic
FC Bayern München
5
Defensive
David Raum
RB Leipzig
22
Defensive
Antonio Rüdiger
Real Madrid
2
Defensive
Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
15
Defensive
Angelo Stiller
VfB Stuttgart
16
Defensive
Jonathan Tah
FC Bayern München
4
Defensive
Malick Thiaw
Newcastle United
24
Offensive
Nadiem Amiri
Mainz 05
20
Offensive
Maximilian Beier
Borussia Dortmund
14
Offensive
Leon Goretzka
FC Bayern München
8
Offensive
Kai Havertz
FC Arsenal
7
Offensive
Assan Ouedraogo
RB Leipzig
25
Offensive
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
9
Offensive
Jamal Musiala
FC Bayern München
10
Offensive
Leroy Sane
Galatasaray Istanbul
19
Offensive
Deniz Undav
VfB Stuttgart
26
Offensive
Florian Wirtz
FC Liverpool
17
Offensive
Nick Woltemade
Newcastle United
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Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
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Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".