Da sich die leeren Plätze größtenteils auf den oberen Rängen des weiten Rundes befanden, waren sie am Fernsehschirm nicht zu sehen. Die unteren Ränge in Houston waren deutlich sichtbar ziemlich voll besetzt.

"Jedes Spiel ist ausverkauft", hatte FIFA-Präsident Gianni Infantino mit Blick auf die WM in den USA, Mexiko und Kanada noch im Februar gesagt. Schon beim zweiten Turnierspiel zwischen Südkorea und Tschechien (2:1) am Donnerstag in Guadalajara (Mexiko) war das Stadion nicht voll ausgelastet. 45.664 Plätze wären verfügbar gewesen, die offizielle Zuschauerzahl der FIFA betrug 44.985, womit offiziell rund 680 Sitze leer blieben. Und in Houston: Da wurden kurz vor Schluss 68.021 Zuschauer vermeldet - gut 4000 weniger als möglich. Selbst die FIFA korrigiert also ihren Präsidenten.



