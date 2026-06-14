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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Selbst die FIFA korrigiert ihren Präsidenten: Diese Peinlichkeit konntet ihr im TV nicht sehen

Weltmeisterschaft
Deutschland - Curaçao
Deutschland
Curaçao

Alle 104 Spiele seiner Mammut-WM seien ausverkauft, verkündete FIFA-Boss Gianni Infantino. Selbst falls das so sein sollte: Alle Plätze sind in den Stadien nicht besetzt.

Bei Deutschlands WM-Auftakt gegen Curacao fiel ein überraschendes Detail auf, das für den TV-Zuschauer nicht zu sehen war. So blieben im NRG Stadium zu Houston am Sonntag doch einige hundert der insgesamt 72.000 Plätze unbesetzt.

  • Da sich die leeren Plätze größtenteils auf den oberen Rängen des weiten Rundes befanden, waren sie am Fernsehschirm nicht zu sehen. Die unteren Ränge in Houston waren deutlich sichtbar ziemlich voll besetzt.

    "Jedes Spiel ist ausverkauft", hatte FIFA-Präsident Gianni Infantino mit Blick auf die WM in den USA, Mexiko und Kanada noch im Februar gesagt. Schon beim zweiten Turnierspiel zwischen Südkorea und Tschechien (2:1) am Donnerstag in Guadalajara (Mexiko) war das Stadion nicht voll ausgelastet. 45.664 Plätze wären verfügbar gewesen, die offizielle Zuschauerzahl der FIFA betrug 44.985, womit offiziell rund 680 Sitze leer blieben. Und in Houston: Da wurden kurz vor Schluss 68.021 Zuschauer vermeldet - gut 4000 weniger als möglich. Selbst die FIFA korrigiert also ihren Präsidenten.


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    Hohe Ticketpreise bei der WM sorgen für Ärger

    Die enorm hohen Ticketpreise bei der WM sind bisher eines der bestimmenden Themen rund um das Turnier. Zu den vielen leeren Plätzen bei Südkorea gegen Tschechien äußerte sich die FIFA derweil in einer Stellungnahme.

    "Die offiziellen Zuschauerzahlen spiegeln die Anzahl der gescannten Tickets und der im Stadion anwesenden Zuschauer wider", hieß es vom Weltverband. Einige Zuschauer hätten demnach zeitweise in den Gängen gestanden und seien nicht während der gesamten 90 Minuten auf ihren Plätzen geblieben.

    Deutschland trifft nach dem Auftakt gegen Curacao in Houston im zweiten Gruppenspiel am Samstag in Toronto (Kanada) auf die Elfenbeinküste. Zum Abschluss der Vorrunde gegen Ecuador (25. Juni) spielt das DFB-Team in New York/New Jersey (USA).

  • Der Kader des DFB-Teams bei der WM 2026

    Position

    Spieler

    Verein

    Rückennummer

    Tor

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Tor

    Manuel Neuer

    FC Bayern München

    1

    Tor

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Defensive

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Defensive

    Nathaniel Brown

    Eintracht Frankfurt

    18

    Defensive

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Defensive

    Joshua Kimmich

    FC Bayern München

    6

    Defensive

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Defensive

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern München

    5

    Defensive

    David Raum

    RB Leipzig

    22

    Defensive

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    2

    Defensive

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Defensive

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Defensive

    Jonathan Tah

    FC Bayern München

    4

    Defensive

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24

    Offensive

    Nadiem Amiri

    Mainz 05

    20

    Offensive

    Maximilian Beier

    Borussia Dortmund

    14

    Offensive

    Leon Goretzka

    FC Bayern München

    8

    Offensive

    Kai Havertz

    FC Arsenal

    7

    Offensive

    Assan Ouedraogo

    RB Leipzig

    25

    Offensive

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Offensive

    Jamal Musiala

    FC Bayern München

    10

    Offensive

    Leroy Sane

    Galatasaray Istanbul

    19

    Offensive

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26

    Offensive

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Offensive

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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