"Was hier passiert ist, geht zu weit": Sadio Mane und ganz Senegal fassungslos über brisante Afrika-Cup-Entscheidung

"Was hier passiert ist, geht zu weit. Das ist nicht der Fußball, für den wir kämpfen, und nicht das Afrika, an das wir glauben", schrieb der frühere Bayern-Profi Sadio Mane (AL-Nassr) in einen Statement bei Instagram: "Es gibt zu viel Korruption in unserem Sport, und das tötet die Leidenschaft von Millionen von Fans auf dem ganzen Kontinent. Die Spieler geben auf dem Platz alles, aber Entscheidungen abseits des Platzes entscheiden über Spiele und Titel."

Mane sei "zutiefst enttäuscht". Sein Land, der afrikanische Fußball und die Fans würden "Besseres, Fairness, Transparenz und Respekt" verdienen. Senegals Verband kündigte indes an, "so bald wie möglich Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne" einzulegen und sprach von einer "ungerechten, beispiellosen und inakzeptablen Entscheidung, die den afrikanischen Fußball in Verruf bringt".

Generalsekretär Abdoulaye Seydou Sow ergänzte im staatlichen Rundfunk RTS: "Wir werden Kontakt mit unseren Anwälten aufnehmen und Rechtsmittel einlegen. Wir werden vor nichts zurückschrecken. Das Recht ist auf unserer Seite." Die Entscheidung sei eine "Schande für Afrika".