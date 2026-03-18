Nach der Aberkennung des Gewinns des Afrika-Cups wüten Senegals Fußballverband und einige Spieler über die Entscheidung des CAF. Auch Sadio Mane fand deutliche Worte. Am Dienstag hatte der afrikanische Fußballverband (CAF) das von Tumulten überschattete Finale des Afrika-Cups 2025 neu gewertet, Senegal den Titel nachträglich aberkannt und Gegner Marokko zugesprochen. Zum großen Unverständnis der sportlichen Gewinner.
"Was hier passiert ist, geht zu weit": Sadio Mane und ganz Senegal fassungslos über brisante Afrika-Cup-Entscheidung
Sadio Mane stinksauer: "Das tötet die Leidenschaft"
"Was hier passiert ist, geht zu weit. Das ist nicht der Fußball, für den wir kämpfen, und nicht das Afrika, an das wir glauben", schrieb der frühere Bayern-Profi Sadio Mane (AL-Nassr) in einen Statement bei Instagram: "Es gibt zu viel Korruption in unserem Sport, und das tötet die Leidenschaft von Millionen von Fans auf dem ganzen Kontinent. Die Spieler geben auf dem Platz alles, aber Entscheidungen abseits des Platzes entscheiden über Spiele und Titel."
Mane sei "zutiefst enttäuscht". Sein Land, der afrikanische Fußball und die Fans würden "Besseres, Fairness, Transparenz und Respekt" verdienen. Senegals Verband kündigte indes an, "so bald wie möglich Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne" einzulegen und sprach von einer "ungerechten, beispiellosen und inakzeptablen Entscheidung, die den afrikanischen Fußball in Verruf bringt".
Generalsekretär Abdoulaye Seydou Sow ergänzte im staatlichen Rundfunk RTS: "Wir werden Kontakt mit unseren Anwälten aufnehmen und Rechtsmittel einlegen. Wir werden vor nichts zurückschrecken. Das Recht ist auf unserer Seite." Die Entscheidung sei eine "Schande für Afrika".
"Den Heulsusen könnt ihr noch drei Tore geben"
Als einer der ersten Senegal-Spieler reagierte Pathe Ciss auf die Meldung. Der Mittelfeldspieler von Rayo Vallecano schrieb in einem Post aufXmit mehreren Bildern von sich mit der Medaille und dem Pokal zur neuen Spielwertung von 3:0 für Marokko: "Den Heulsusen könnt ihr noch drei Tore geben."
Hintergrund der Entscheidung waren die Ausschreitungen während des Endspiels am 18. Januar in Rabat, das kurz vor dem Abbruch gestanden hatte. Nach einem späten Elfmeterpfiff für Marokko hatten Senegals Spieler aus Protest den Platz zwischenzeitlich verlassen. Nach längerer Unterbrechung wurde die Partie fortgesetzt, ehe Brahim Diaz den Strafstoß vergab und Pape Gueye (94.) den golden Treffer zum 1:0-Endstand für den Senegal erzielte.
Die CAF wertete das Verhalten der senegalesischen Spieler vor dem Diaz-Strafstoß nun als Verstoß gegen die Artikel 82 und 84 und gab dem Einspruch des marokkanischen Verbandes statt. Darüber hinaus war auf den Tribünen Chaos ausgebrochen, was ebenfalls in einen Abbruch hätte münden können. Sicherheitskräfte verhinderten, dass Senegals Fans auf den Platz stürmten.
- AFP
So begründet der CAF die Entscheidung
"Die CAF-Berufungskommission hat entschieden, dass gemäß Artikel 84 des Reglements des CAF-Afrika-Cups (AFCON) das Finale des TotalEnergies CAF-Afrika-Cups (AFCON) Marokko 2025 ("das Spiel") für die senegalesische Nationalmannschaft als verloren gilt und das Ergebnis des Spiels mit 3:0 zugunsten der Federation Royale Marocaine de Football (FRMF) gewertet wird", hieß es in der CAF-Mitteilung wörtlich.
Der marokkanische Verband teilte daraufhin nüchtern mit: "Mit dieser Maßnahme sollte keineswegs die sportliche Leistung der an diesem Wettbewerb teilnehmenden Mannschaften infrage gestellt werden, sondern lediglich die Anwendung der Wettbewerbsbestimmungen gefordert werden."
Afrika Cup: Die letzten fünf Gewinner
- 2026: Marokko
- 2024: Elfenbeinküste
- 2022: Senegal
- 2019: Algerien
- 2017: Kamerun