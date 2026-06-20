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Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

"Was hast du nur getan, Ugurcan Cakir?" Türkische Presse attackiert nach WM-Aus eigene Spieler

Türkei - Paraguay
Türkei
Weltmeisterschaft
U. Cakir

Die Türkei blamiert sich bei der WM 2026 und scheidet nach nur zwei Spielen vorzeitig aus dem Turnier aus. Die Pressestimmen aus der Heimat im Überblick.

Die Türkei muss nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko vorzeitig die Heimreise antreten. Sowohl beim 0:2 gegen Australien als auch beim 0:1 gegen Paraguay blieb man ohne eigenen Treffer. Die heimische Presse geht mit der Mannschaft hart ins Gericht und attackiert auch einzelne Spieler.

  • "Wie Haiti!" Presse spricht von "schwächstem Team im Turnier"

    Hürriyet: "Kein Tor, kein Punkt. Ein bitterer Abschied und eine große Enttäuschung!"

    Fanatik: "Wie Haiti! Wir scheiden aus, ohne ein Tor zu erzielen - wie Haiti! Wir teilen das Schicksal des schwächsten Teams im Turnier."

    Söszu: "Nach der Niederlage gegen Australien jetzt auch noch gegen Paraguay. Wir erleben eine Enttäuschung. Es hat nicht funktioniert. Schon vor dem ersten Gruppenspiel sind wir raus."

    Habertürk: "Das WM-Abenteuer der türkischen Nationalmannschaft bei ihrer erste Teilnahme seit 24 Jahren war nur von kurzer Dauer. Voller Hoffnung und Vorfreude waren wir gestartet. Und jetzt sind wir schon vor dem letzten Spiel raus."

    Türkiye: "Ein Albtraum!"

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  • Kritik an Torhüter von Galatasaray

    Takvim: "2 Spiele, 80 Prozent Ballbesitz, 62 Schüsse, 0 Tore, 0 Punkte - lebe wohl!"

    Yeni Safak: "Unsere Nationalmannschaft, die mit großen Hoffnungen zur Weltmeisterschaft 2026 angereist war, erlebte in Amerika einen wahren Albtraum. Die jungen Stars, die in zwei Spielen kein einziges Tor erzielen, stürzen Millionen von Fans in tiefe Trauer."

    Aksam: "Was hast du nur getan, Ugurcan Cakir! Du hast in beiden Spielen den absoluten Tiefpunkt erreicht."

    Vatan: "Die Türkei steht nach dem Spiel gegen Paraguay vor einer herzzerreißenden Situation! Wir verabschieden uns von der Weltmeisterschaft mit null Toren und null Punkten."

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