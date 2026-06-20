"Was hast du nur getan, Ugurcan Cakir?" Türkische Presse attackiert nach WM-Aus eigene Spieler

Hürriyet: "Kein Tor, kein Punkt. Ein bitterer Abschied und eine große Enttäuschung!"

Fanatik: "Wie Haiti! Wir scheiden aus, ohne ein Tor zu erzielen - wie Haiti! Wir teilen das Schicksal des schwächsten Teams im Turnier."

Söszu: "Nach der Niederlage gegen Australien jetzt auch noch gegen Paraguay. Wir erleben eine Enttäuschung. Es hat nicht funktioniert. Schon vor dem ersten Gruppenspiel sind wir raus."

Habertürk: "Das WM-Abenteuer der türkischen Nationalmannschaft bei ihrer erste Teilnahme seit 24 Jahren war nur von kurzer Dauer. Voller Hoffnung und Vorfreude waren wir gestartet. Und jetzt sind wir schon vor dem letzten Spiel raus."

Türkiye: "Ein Albtraum!"