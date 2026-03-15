"Was für ein Tor": Arda Güler verzückt Real Madrid mit seinem Treffer aus der eigenen Hälfte

Dabei ist der Treffer über Elche-Keeper Matias Dituro kein Zufall. "Ich sah, dass der Torhüter nicht gut positioniert war und habe meine Chance genutzt", erklärte Güler nüchtern. Schon in der Vergangenheit versuchte er sein Glück aus der Distanz. "Er hat schon gegen Osasuna die Latte getroffen und jetzt hat er es geschafft – was für ein Tor", sagte Mitspieler Brahim Diaz beim vereinseigenen Sender Real Madrid TV.

Güler war erst in der 58. Minute eingewechselt worden. Es war sein viertes Saisontor im 43. Einsatz in allen Wettbewerben. Der türkische Nationalspieler verzeichnete darüber hinaus bereits 13 Assists.