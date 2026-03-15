Arda Güler eroberte den Ball in der eigenen Hälfte, nahm den Kopf hoch und schoss mit voller Kraft: Mit einem Traumtor aus etwa 65 Metern hat der türkische Nationalspieler beim 4:1 (2:0) von Real Madrid gegen Abstiegskandidat FC Elche zum Endstand getroffen - und für Bewunderung gesorgt. "Alle haben sich die Hände vor den Kopf gehalten. Allein für dieses Tor lohnt es sich, eine Eintrittskarte zu kaufen", sagte sein Trainer Alvaro Arbeloa. "Wir müssen dieses Tor einrahmen. Das ist außergewöhnlich, wundervoll", ergänzte er.
"Was für ein Tor": Arda Güler verzückt Real Madrid mit seinem Treffer aus der eigenen Hälfte
Arda Güler traf gegen Osasuna schon die Latte aus der Distanz
Dabei ist der Treffer über Elche-Keeper Matias Dituro kein Zufall. "Ich sah, dass der Torhüter nicht gut positioniert war und habe meine Chance genutzt", erklärte Güler nüchtern. Schon in der Vergangenheit versuchte er sein Glück aus der Distanz. "Er hat schon gegen Osasuna die Latte getroffen und jetzt hat er es geschafft – was für ein Tor", sagte Mitspieler Brahim Diaz beim vereinseigenen Sender Real Madrid TV.
Güler war erst in der 58. Minute eingewechselt worden. Es war sein viertes Saisontor im 43. Einsatz in allen Wettbewerben. Der türkische Nationalspieler verzeichnete darüber hinaus bereits 13 Assists.
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Real-Coach Arbeloa: "Einsatz der Spieler ist außergewöhnlich"
Mit dem Sieg, bei dem Nationalspieler Antonio Rüdiger die Führung erzielt hatte, hält Real den Druck auf den Tabellenführer FC Barcelona hoch. "Wir haben noch Luft nach oben, aber der Einsatz der Spieler ist außergewöhnlich", sagte Arbeloa zufrieden.
Am Dienstag (21 Uhr) kann Madrid das Viertelfinale der Champions League bei Manchester City erreichen. Nach dem 3:0 im Hinspiel stehen die Chancen äußerst gut. In der nächsten Runde wartet wohl der FC Bayern. Die Münchner gewannen ihr Hinspiel bei Atalanta Bergamo 6:1.
Der Spielplan von Real Madrid:
- 17.03., 21 Uhr: Manchester City - Real (Champions League)
- 22.03., 21 Uhr: Real - Atletico Madrid (LaLiga)
- 04.04., 16.15 Uhr: Mallorca - Real (LaLiga)