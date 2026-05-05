"Was er in diesem Verein geleistet hat, ist bemerkenswert": Bayern-Patron Uli Hoeneß schwärmt von einem Bundesligatrainer

Ähnlich herausragend arbeite sein Neffe Sebastian beim VfB. "Vor dem ziehe ich wirklich den Hut", meinte Hoeneß und ergänzte: "Was er in diesem Verein geleistet hat, ist bemerkenswert. Er hat die Mannschaft erstens im Abstiegskampf übernommen, zweitens wurden ihm in den letzten Jahren immer wieder die besten Spieler verkauft. Und trotzdem schüttelt er sich, macht weiter und kommt immer wieder zurück. Also ganz ehrlich: Sebastian hat nach unserem Trainer von mir den größten Respekt."

Und eine Bayern-Vergangenheit. Der 43-Jährige, 1982 als Sohn von Ulis Bruder Dieter in München geboren, arbeitete vor seiner Zeit beim VfB für die U19 und die zweite Mannschaft des Rekordmeisters. Über die TSG Hoffenheim kam er im April 2023 zum VfB, mit dem er 2025 den DFB-Pokal gewann. Am 23. Mai stellt sich der Titelverteidiger im Finale von Berlin den Münchner Triple-Jägern von Coach Kompany entgegen.