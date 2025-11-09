Inter Miami CF v Nashville SC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

"Was er gezeigt hat, war beeindruckend": Lionel Messi schießt Inter Miami mit vier Scorerpunkten ins Viertelfinale

Lionel Messi steht nun bei 40 Treffern in 45 Spielen für Miami. Gegen Nashville kamen vier weitere Scorerpunkte hinzu.

Mit einer weiteren Gala hat Fußballstar Lionel Messi Inter Miami ins Play-off-Viertelfinale der Major League Soccer (MLS) geführt.

  • Messi trifft doppelt

    Der argentinische Weltmeister erzielte beim 4:0 (2:0) über Nashville FC die ersten beiden Treffer (10./39.) und bereitete die weiteren Tore durch seinen Landsmann Tadeo Allende vor (73./76.).

    Miami gewann die Best-of-three-Serie mit 2:1, nächster Gegner ist der FC Cincinnati. "Ich möchte Leo zu seiner Leistung gratulieren", sagte Trainer Javier Mascherano. "Ihn mit 38 Jahren noch so pressen zu sehen, ist unglaublich. Wir alle kennen Leos Fähigkeiten am Ball, aber was Leo heute ohne Ball gezeigt hat, war beeindruckend."

  • Überragender Messi führt Miami ins Viertelfinale

    Im Vorjahr war Miami im Achtelfinale gescheitert, nun nahm das Team aus Florida auch ohne Luis Suarez die erste Hürde. 

    Der Fußball-Rüpel aus Uruguay war zuletzt für ein Spiel gesperrt worden, nachdem er im zweiten Achtelfinalduell Gegenspieler Andy Najar getreten hatte.

