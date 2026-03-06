Einige Fans von Tottenham Hotspur haben ihrer Mannschaft am Donnerstagabend auf sehr drastische Art und Weise zu verstehen gegeben, was sie von deren Liga-Leistungen in dieser Saison halten.
"Was denkst du, wie schwierig es ist?": Die Fans gehen schon zur Halbzeit! Champions-League-Achtelfinalist steckt plötzlich mitten im Abstiegskampf
Tottenham erlebt dramatische Schlussphase der ersten Halbzeit
Bei der 1:3-Heimniederlage im Premier-League-Spiel gegen Crystal Palace war in der Halbzeitpause zu sehen, wie einige der gut 60.000 Zuschauer das Tottenham Hotspur Stadium schon nach den ersten 45 Minuten verließen. Vorausgegangen war eine aus Spurs-Sicht extrem bittere Schlussphase des ersten Durchgangs.
Zunächst wurde noch gejubelt, als Stürmer Dominic Solanke die Hausherren in der 34. Minute in Führung brachte - doch dann nahm das Unheil seinen Lauf. Nur wenige Minuten später brachte Innenverteidiger und Kapitän Micky van de Ven Gegenspieler Ismaila Sarr im Strafraum als letzter Mann zu Fall und Schiedsrichter Andrew Madley handelte konsequent. Neben dem Elfmeterpfiff schickte er van de Ven wegen Notbremse mit Rot vom Platz, der gefoulte Sarr verwandelte vom Punkt zum Ausgleich.
In Unterzahl war Tottenham in den letzten Minuten der ersten Halbzeit dann völlig überfordert. In der ersten Minute der Nachspielzeit leisteten sich die Spurs 20 Meter vor dem eigenen Tor einen folgenschweren Ballverlust, nach schönem Steckpass von Adam Wharton brachte Jörgen Strand Larsen Palace in Führung. Beim zweiten Gegentor spielte auch Ex-Bayern-Star Mathys Tel eine Rolle, der vergangenen Sommer fest vom FCB nach London gewechselt war: Mit seinem Querpass hatte Tel Teamkollege Pape Sarr in Bedrängnis gebracht, der zudem nicht entschlossen genug entgegen ging. Umso entschlossener spritzte Palace-Akteur Evann Guessand dazwischen und leitete mit dem Ballgewinn den Treffer für sein Team ein.
- Getty Images
Tottenham nur noch einen Punkt vor dem ersten Abstiegsplatz
Noch vor dem Pausenpfiff sorgte Palace dann bereits für klare Verhältnisse. Wiederum war es Wharton, der mit einem feinen Zuspiel vorbereitete, Ismaila Sarr blieb alleine vor Tottenham-Keeper Guglielmo Vicario cool und schob zum 3:1-Endstand ein.
Die Anhänger, die blieben, verabschiedeten ihre Mannschaft schon bei Halbzeit mit einem gellenden Pfeifkonzert. Viele von ihnen suchten dann im Verlauf der zweiten Hälfte das Weite, Trainer Igor Tudor äußerte nach dem Spiel Verständnis: "Natürlich verstehe ich die Fans. Das ist im Fußball ganz normal. Sie sind enttäuscht. Sie wollten mehr. Das ist uns bewusst. Wir wollten auch mehr geben. Leider ist dies der Moment, in dem wir für alles teuer bezahlen müssen. Eine Rote Karte hat alles verändert."
Tottenham droht nach der anhaltenden Negativserie der erste Abstieg aus der englischen Eliteliga seit 1977, also seit 49 Jahren. Die vergangenen fünf Premier-League-Spiele gingen allesamt verloren und der letzte Liga-Sieg datiert vom 28. Dezember, als man das Hinspiel bei Crystal Palace mit 1:0 gewinnen konnte. Aus den elf Partien seitdem holte Tottenham gerade mal vier Zähler.
Die logische Folge: Die Lage ist mittlerweile wirklich sehr bedrohlich geworden. Als Tabellen-16. haben die Spurs nur noch einen einzigen Punkt Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den derzeit West Ham United belegt. Neun Spieltage vor Saisonende muss der Traditionsklub also um seine Existenz im Spitzenfußball bangen.
Tottenham-Trainer Igor Tudor schon in der Bredouille: "Was denkst du, wie schwierig es ist?"
Im vergangenen Sommer hatte Thomas Frank, der zuvor sehr erfolgreich beim FC Brentford gearbeitet hatte, noch mit großen Hoffnungen das Traineramt übernommen. Und der Start glückte: Nach drei Siegen aus den ersten vier Ligaspielen inklusive eines 2:0-Erfolgs bei Manchester City war Tottenham Mitte September Tabellendritter. Unter Frank lief es in der Premier League dann aber immer schlechter, während die Champions League mehr und mehr als Kontrastprogramm diente. 17 Punkte in der Ligaphase bedeuteten Platz 4 und den direkten Einzug ins Achtelfinale, in dem die Spurs nun auf Atletico Madrid treffen.
Doch weil es im Alltag überhaupt nicht funktionieren wollte, musste Frank Mitte Februar nach einem 1:2 zuhause gegen Newcastle gehen. Tudor übernahm kurz darauf, von einer Wende unter dem 47-jährigen Kroaten ist man aber weit entfernt: Alle drei Spiele seit Tudors Amtsübernahme verlor Tottenham.
"Was denkst du, wie schwierig es ist? Es ist sehr schwierig", fauchte Tudor auf der Pressekonferenz nach dem neuerlichen Rückschlag am Donnerstag. "Was du tun kannst, ist, weiterzuarbeiten. Weiterarbeiten, daran glauben, an allem arbeiten, versuchen, diesen Jungs zu helfen. Ich sehe sie jeden Tag, sie kümmern sich. Sie wollen etwas tun."
Die kommenden Wochen werden jedenfalls hart: Zwischen den beiden CL-Achtelfinalspielen gegen Atletico, die angesichts der bedrohlichen Lage in der Liga fast zur Unzeit kommen, muss Tottenham bei Meister FC Liverpool ran. Es folgt ein Sechs-Punkte-Spiel gegen den direkten Konkurrenten Nottingham Forest, bei dem der Druck auf Tudors Mannschaft enorm sein dürfte. Und danach stehen durchaus komplizierte Aufgaben in Sunderland und zuhause gegen Brighton an.
- AFP
Tottenham mittendrin: Der Abstiegskampf in der Premier League
- Platz 15: Leeds United (31 Punkte)
- Platz 16: Tottenham Hotspur (29 Punkte)
- Platz 17: Nottingham Forest (28 Punkte)
- Platz 18: West Ham United (28 Punkte)
- Platz 19: FC Burnley (19 Punkte)
- Platz 20: Wolverhampton Wanderers (16 Punkte)