"Was denkst du, wie schwierig es ist?": Die Fans gehen schon zur Halbzeit! Champions-League-Achtelfinalist steckt plötzlich mitten im Abstiegskampf

Bei der 1:3-Heimniederlage im Premier-League-Spiel gegen Crystal Palace war in der Halbzeitpause zu sehen, wie einige der gut 60.000 Zuschauer das Tottenham Hotspur Stadium schon nach den ersten 45 Minuten verließen. Vorausgegangen war eine aus Spurs-Sicht extrem bittere Schlussphase des ersten Durchgangs.

Zunächst wurde noch gejubelt, als Stürmer Dominic Solanke die Hausherren in der 34. Minute in Führung brachte - doch dann nahm das Unheil seinen Lauf. Nur wenige Minuten später brachte Innenverteidiger und Kapitän Micky van de Ven Gegenspieler Ismaila Sarr im Strafraum als letzter Mann zu Fall und Schiedsrichter Andrew Madley handelte konsequent. Neben dem Elfmeterpfiff schickte er van de Ven wegen Notbremse mit Rot vom Platz, der gefoulte Sarr verwandelte vom Punkt zum Ausgleich.

In Unterzahl war Tottenham in den letzten Minuten der ersten Halbzeit dann völlig überfordert. In der ersten Minute der Nachspielzeit leisteten sich die Spurs 20 Meter vor dem eigenen Tor einen folgenschweren Ballverlust, nach schönem Steckpass von Adam Wharton brachte Jörgen Strand Larsen Palace in Führung. Beim zweiten Gegentor spielte auch Ex-Bayern-Star Mathys Tel eine Rolle, der vergangenen Sommer fest vom FCB nach London gewechselt war: Mit seinem Querpass hatte Tel Teamkollege Pape Sarr in Bedrängnis gebracht, der zudem nicht entschlossen genug entgegen ging. Umso entschlossener spritzte Palace-Akteur Evann Guessand dazwischen und leitete mit dem Ballgewinn den Treffer für sein Team ein.