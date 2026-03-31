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Roberto De Zerbi Tottenham GFXGetty/GOAL

Was denken sich Tottenhams Bosse nur?! Roberto De Zerbi wäre die nächste kapitale Fehlentscheidung im Kampf gegen den Abstieg

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R. De Zerbi
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Tottenham Hotspur könnte mit der Entlassung des sieglos gebliebenen Igor Tudor gerade noch rechtzeitig die Notbremse gezogen haben. Nun soll es voraussichtlich der Italiener Roberto De Zerbi richten - er wäre die nächste Fehlbesetzung. Ein Kommentar.

Am Sonntag hat Tottenham Hotspur nach nur 44 Tagen, aber eben längst überfällig, die Zusammenarbeit mit Igor Tudor beendet. Der Trainer hatte von seinen fünf Ligaspielen eines unentschieden gespielt und vier verloren; sein einziger Sieg war ihm im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Atletico Madrid gelungen - wo die Spurs aber nach dem Hinspiel schon 2:5 zurücklagen. Wie Tottenham nach der Entlassung von Thomas Franck auf die Idee kommen konnte, dem zuvor schon spektakulär bei Lazio Rom und Juventus gescheiterten Tudor die Mission Klassenerhalt anzuvertrauen, wissen wohl nur die Götter. 

Nun soll es wohl Roberto De Zerbi richten. Ein fraglos spektakulärer Name und ein Trainer, der bei Brighton & Hove Albion bewiesen hat, dass er in der Premier League Erfolge feiern kann. Und doch der falsche Mann für den zunehmend verzweifelter werdenden Kampf gegen den Klassenerhalt! 

  • Olympique de Marseille v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    De Zerbi ist einer der eigenwilligsten Trainer im Fußball. In einer Zeit, in der Standardsituationen und Vertikalität zunehmend zu den entscheidenden Faktoren für den Sieg werden, zieht er es nach wie vor vor, durch selbstbewusstes und dominantes Spiel als Sieger hervorzugehen.

    Das sollte theoretisch gut zu dem passen, was Tottenham und seine Fans wollen. Einer der Hauptkritikpunkte an Thomas Frank, der im Februar entlassen wurde, war der Spielstil, den er eingeführt hatte. Die Spurs zu sehen wurde zur Qual, und sie erzielten nicht einmal nennenswert bessere Ergebnisse als unter dem Vorgänger des Dänen, Ange Postecoglou, der bekanntlich ganz nach seinen Offensivprinzipien lebte und so zwar die Europe League gewann, aber wegen einer verhältnismäßig schwachen Saison in der Premier League gehen musste. Der Anfang vom Ende der Spurs. 

    "Ich möchte Spaß haben. Ich lebe einen Traum, und um einen Traum zu leben, muss man Spaß haben", erklärte De Zerbi 2023 bei The Athletic seine Ideen von Fußball: "An erster Stelle steht der Spaß. An zweiter Stelle steht, die Mentalität beizubehalten, die ich als Spieler hatte. Ich wollte auf dem Platz eine Hauptrolle spielen. Um eine Hauptrolle zu spielen, muss man den Ball halten, den Ball haben. Damit beginnt der Ballbesitz. Ich war die Nummer 10. Man gewinnt das Spiel durch die Nummer 10, die Nummer 11, die Nummer 9 und die Nummer 7, denn das sind die Spieler mit der größten Qualität. Und um ihre Qualität zu zeigen, müssen sie in die richtigen Spielsituationen gebracht werden. Und so beginnt der Spielaufbau, denn wir müssen die Nummer 7, die Nummer 9, die Nummer 10 und die Nummer 11 mit dem Ball in einer guten Situation erreichen."

    De Zerbi sagte dies als Trainer von Brighton, das er in der Saison 2022/23 auf den sechsten Platz führte – die beste Platzierung des Vereins in der Premier League überhaupt. Eine Saison später brachte er den Klub ins Achtelfinale der Europa League und sorgte anschließend mit Marseille bis zu seiner umstrittenen Entlassung auf Platz zwei liegend in Frankreich für Aufsehen.

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    Auch beim FC Bayern München war de Zerbi ein Kandidat

    De Zerbi übt nach wie vor eine große Faszination aus, insbesondere wegen der Art und Weise, wie er seine Mannschaften aufstellt. Aus diesen Gründen steht er, der vor zweieinhalb Jahren auch beim FC Bayern München hochgehandelt wurde, auf der Shortlist von Manchester United für den kommenden Sommer weiterhin weit oben, sollte der Verein beschließen, Michael Carrick nicht langfristig als Cheftrainer zu verpflichten.

    Letztendlich hat sich aber eben auch noch kein richtig großer Verein dazu durchringen können, ihn zu holen. Während De Zerbi Mannschaften zu einer Einheit formen kann, die weit mehr ist als die Summe ihrer Teile, können diese ebenso schnell zusammenbrechen und völlig einbrechen, ohne überhaupt unter Druck zu stehen.

    Und das könnte auch mit De Zerbis Charakter zusammenhängen. Er leidet nämlich bisweilen an Selbstzweifeln und viel schlimmer noch: Er droht häufig und öffentlich damit, seinen jeweiligen Job zu kündigen, wenn er das Gefühl hat, nicht mehr die richtige Person für die Rolle zu sein. Eine Wankelmütigkeit, die sich auch auf seine Mannschaften übertragen kann. Es ist fast genauso wahrscheinlich, dass diese ihre Gegner vom Platz fegen, wie dass sie selbst völlig unter die Räder kommen. 

    Viele Vereine bewundern De Zerbi, wollen aber nicht diejenigen sein, die ihm die Schlüssel zu ihrem nächsten glamourösen Projekt geben.

  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tottenham Hotspur hat aktuell eine Anti-de-Zerbi-Mannschaft

    Wäre Tottenham noch immer eine Mannschaft, die regelmäßig unter den ersten sechs der Premier League landet, dann ergäbe ein Risiko mit De Zerbi zumindest einen gewissen Sinn. Die Spurs hatten den Italiener am Ende der Saison 2022/23 ins Visier genommen, in der sie den achten Platz belegten – zwei Plätze hinter seiner Mannschaft aus Brighton –, doch es kam nicht mal zu ernsthaften Verhandlungen.

    Und heute befindet sich Tottenham in einer verzweifelten Lage. Der Verein hat noch nie eine Krise wie die derzeitige erlebt. Zwar sind die Spurs noch nicht unter die gestrichelte Linie und damit in die Abstiegsplätze gerutscht, doch man steckt fest in einer Abwärtsspirale.

    Dass die Spurs seit mittlerweile 13 Spielen in der Premier League sieglos sind, gibt wenig Anlass zur Hoffnung auf baldige Besserung. Nur drei Teams legten in der Geschichte des Wettbewerbs einen schlechteren Start in ein Kalenderjahr hin, und alle drei stiegen am Ende der Saison ab.

    De Zerbi übernähme zudem eine Mannschaft, die für seinen dominanten Spielstil völlig ungeeignet ist. Es bliebe ihm kaum Zeit für eine Eingewöhnungsphase – bei Brighton konnte er keines seiner ersten fünf Premier-League-Spiele gewinnen. Tottenham hat eine Mannschaft aus Zweikämpfern und Läufern zusammengestellt, es fehlt jedoch merklich an Spielern, die unter Druck ordentlich passen oder den Ball nach vorne bringen können.

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    Tottenhams Fans wollen de Zerbi nicht - wegen Mason Greenwood

    Eine Verpflichtung De Zerbis brächte auch einen großen Teil der Fans endgültig gegen die Spurs auf. Am Freitag veröffentlichten mehrere Tottenham-Fangruppen Erklärungen, in denen sie sich wegen De Zerbis Beziehung zu Mason Greenwood gegen eine mögliche Verpflichtung des Trainers aussprachen.

    De Zerbi hatte Greenwood im Sommer 2024 während seines ersten Transferfensters bei Marseille unter Vertrag genommen. Der Stürmer hatte zuvor bei Manchester United nach einer vorläufigen Festnahme und der Anklage wegen versuchter Vergewaltigung, Körperverletzung und Nötigung mehr als zwei Jahre nicht mehr gespielt. Diese Anklagen waren später fallengelassen worden, nachdem sich laut der Staatsanwaltschaft "eine Kombination aus dem Rückzug wichtiger Zeugen und neuem Material" ergeben hatte. Greenwood wurde daher nicht vor Gericht gestellt, doch es blieben die schockierenden Bilder und Tonaufnahmen, die zuvor an die Öffentlichkeit gelangt waren.

    Marseilles Entscheidung, Greenwood zu verpflichten, löste in Frankreich Kontroversen aus, doch De Zerbi stellte sich in den Sturm. "Ich kenne seinen Hintergrund nicht", sagte De Zerbi blindlings über den Spieler und fügte hinzu, er werde ihn und den Rest der Mannschaft so behandeln, als wären sie seine "Söhne“" Später bezeichnete er Greenwood als "guten Menschen" und als jemanden, der "sich sehr von dem unterscheidet, wie er in England dargestellt wird".

    Die "Proud Lilywhites", Tottenhams offizielle LGBTQ+-Gruppe, erklärte: "Wenn jemand in dieser Position einen Spieler wie Mason Greenwood öffentlich verteidigt und dies so darstellt, dass die Schwere des Geschehens heruntergespielt wird, ist das von Bedeutung - nicht nur für sich genommen, sondern auch wegen der Signalwirkung. Wir sind stolz auf die Fortschritte, die dabei erzielt wurden, den Fußball inklusiver und einladender zu machen. Diese Fortschritte sind wichtig und dürfen nicht gefährdet oder als zweitrangig behandelt werden. Wir verlangen keine Perfektion. Wir verlangen Verantwortlichkeit, Transparenz und eine Führung, die die Werte widerspiegelt, für die dieser Verein angeblich steht. Alle zusammen, immer. Das muss etwas bedeuten. Nein zu De Zerbi."

  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Keine einfache Lösung für die Spurs

    Für Tottenham gibt es keinen einfachen Ausweg, kein Wundermittel für den Klassenerhalt. Selbst wenn ein anerkannter Feuerwehrmann wie Sean Dyche einen Kurzzeitvertrag annehmen würde – und alles deutet ohnehin darauf hin, dass er das nicht tun würde –, wäre damit der Klassenerhalt noch lange nicht gesichert.

    Sicher: De Zerbi könnte die Spurs vor dem Abstieg retten. Das wäre unter den gegebenen Umständen eine große Leistung. Die Wahrscheinlichkeit, dass es schiefgeht, ist aber höher. Und worauf man sich bei De Zerbi immer verlassen kann, ist, dass alles früher oder später in Flammen aufgeht.

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