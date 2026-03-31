Was denken sich Tottenhams Bosse nur?! Roberto De Zerbi wäre die nächste kapitale Fehlentscheidung im Kampf gegen den Abstieg

Eine Verpflichtung De Zerbis brächte auch einen großen Teil der Fans endgültig gegen die Spurs auf. Am Freitag veröffentlichten mehrere Tottenham-Fangruppen Erklärungen, in denen sie sich wegen De Zerbis Beziehung zu Mason Greenwood gegen eine mögliche Verpflichtung des Trainers aussprachen.
De Zerbi hatte Greenwood im Sommer 2024 während seines ersten Transferfensters bei Marseille unter Vertrag genommen. Der Stürmer hatte zuvor bei Manchester United nach einer vorläufigen Festnahme und der Anklage wegen versuchter Vergewaltigung, Körperverletzung und Nötigung mehr als zwei Jahre nicht mehr gespielt. Diese Anklagen waren später fallengelassen worden, nachdem sich laut der Staatsanwaltschaft "eine Kombination aus dem Rückzug wichtiger Zeugen und neuem Material" ergeben hatte. Greenwood wurde daher nicht vor Gericht gestellt, doch es blieben die schockierenden Bilder und Tonaufnahmen, die zuvor an die Öffentlichkeit gelangt waren.
Marseilles Entscheidung, Greenwood zu verpflichten, löste in Frankreich Kontroversen aus, doch De Zerbi stellte sich in den Sturm. "Ich kenne seinen Hintergrund nicht", sagte De Zerbi blindlings über den Spieler und fügte hinzu, er werde ihn und den Rest der Mannschaft so behandeln, als wären sie seine "Söhne“" Später bezeichnete er Greenwood als "guten Menschen" und als jemanden, der "sich sehr von dem unterscheidet, wie er in England dargestellt wird".
Die "Proud Lilywhites", Tottenhams offizielle LGBTQ+-Gruppe, erklärte: "Wenn jemand in dieser Position einen Spieler wie Mason Greenwood öffentlich verteidigt und dies so darstellt, dass die Schwere des Geschehens heruntergespielt wird, ist das von Bedeutung - nicht nur für sich genommen, sondern auch wegen der Signalwirkung. Wir sind stolz auf die Fortschritte, die dabei erzielt wurden, den Fußball inklusiver und einladender zu machen. Diese Fortschritte sind wichtig und dürfen nicht gefährdet oder als zweitrangig behandelt werden. Wir verlangen keine Perfektion. Wir verlangen Verantwortlichkeit, Transparenz und eine Führung, die die Werte widerspiegelt, für die dieser Verein angeblich steht. Alle zusammen, immer. Das muss etwas bedeuten. Nein zu De Zerbi."