Was denken sich Tottenhams Bosse nur?! Roberto De Zerbi wäre die nächste kapitale Fehlentscheidung im Kampf gegen den Abstieg

De Zerbi ist einer der eigenwilligsten Trainer im Fußball. In einer Zeit, in der Standardsituationen und Vertikalität zunehmend zu den entscheidenden Faktoren für den Sieg werden, zieht er es nach wie vor vor, durch selbstbewusstes und dominantes Spiel als Sieger hervorzugehen.

Das sollte theoretisch gut zu dem passen, was Tottenham und seine Fans wollen. Einer der Hauptkritikpunkte an Thomas Frank, der im Februar entlassen wurde, war der Spielstil, den er eingeführt hatte. Die Spurs zu sehen wurde zur Qual, und sie erzielten nicht einmal nennenswert bessere Ergebnisse als unter dem Vorgänger des Dänen, Ange Postecoglou, der bekanntlich ganz nach seinen Offensivprinzipien lebte und so zwar die Europe League gewann, aber wegen einer verhältnismäßig schwachen Saison in der Premier League gehen musste. Der Anfang vom Ende der Spurs.

"Ich möchte Spaß haben. Ich lebe einen Traum, und um einen Traum zu leben, muss man Spaß haben", erklärte De Zerbi 2023 bei The Athletic seine Ideen von Fußball: "An erster Stelle steht der Spaß. An zweiter Stelle steht, die Mentalität beizubehalten, die ich als Spieler hatte. Ich wollte auf dem Platz eine Hauptrolle spielen. Um eine Hauptrolle zu spielen, muss man den Ball halten, den Ball haben. Damit beginnt der Ballbesitz. Ich war die Nummer 10. Man gewinnt das Spiel durch die Nummer 10, die Nummer 11, die Nummer 9 und die Nummer 7, denn das sind die Spieler mit der größten Qualität. Und um ihre Qualität zu zeigen, müssen sie in die richtigen Spielsituationen gebracht werden. Und so beginnt der Spielaufbau, denn wir müssen die Nummer 7, die Nummer 9, die Nummer 10 und die Nummer 11 mit dem Ball in einer guten Situation erreichen."

De Zerbi sagte dies als Trainer von Brighton, das er in der Saison 2022/23 auf den sechsten Platz führte – die beste Platzierung des Vereins in der Premier League überhaupt. Eine Saison später brachte er den Klub ins Achtelfinale der Europa League und sorgte anschließend mit Marseille bis zu seiner umstrittenen Entlassung auf Platz zwei liegend in Frankreich für Aufsehen.