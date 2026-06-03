Im Vorfeld der Nominierung des deutschen WM-Kaders zeichnete sich auf der Position des Linksverteidigers ein ziemlich klares Bild ab: Leipzigs David Raum war für das Aufgebot gesetzt und galt auch als eindeutiger Kandidat für die Stammbesetzung hinten links. Um den Kaderplatz für den zweiten Linksverteidiger und voraussichtlichen Raum-Backup würden sich Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt) und Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) streiten.
"Was danach kommt, schaue ich dann": DFB-Kicker kann nach der WM angeblich zwischen Bayern München, Arsenal, Real Madrid und ManCity wählen
Brown machte letztlich das Rennen gegen Mittelstädt, dessen Daheimbleiben Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Verkündung seines WM-Aufgebots als einen der Härtefälle bezeichnete. "Er hätte es auch verdient, dabei zu sein, aber die anderen beiden leider auch", betonte Nagelsmann.
Viel Zeit ist seither zwar nicht vergangen. Doch was die erwartete Rollenverteilung auf der Linksverteidigerposition für die WM in den USA, Mexiko und Kanada angeht, deutet sich gerade eine Überraschung an. Im Klartext: Statt klarer Backup für Raum könnte Brown im Turnierverlauf deutlich präsenter auf dem Rasen sein als angenommen.
Ein Indiz dafür lieferte nicht zuletzt Nagelsmanns Entscheidung, im abschließenden Testspiel vor der Abreise nach Nordamerika gegen Finnland (4:0) am Sonntag nicht Raum, sondern Brown beginnen zu lassen. Zwar hatte das auch damit zu tun, dass sich der Leipziger in der finalen Saisonphase zuweilen mit Leistenproblemen plagte. Und Nagelsmann betonte vor der Partie gegen die Finnen im ZDF, dass seine Wahl "kein Fingerzeig" für das Turnier sei.
Was der DFB-Coach über Brown sagte, deutete aber sehr wohl darauf hin, dass dessen Aussichten, einen gewichtigen Teil der WM auf dem Platz zu verbringen, immer besser werden. "Nene hat es sehr gut gemacht, hat es verdient. Er ist ein Spieler, der schon ein bisschen eine andere Art verkörpert auf dem Feld als David. David ist ein emotionaler Leader für uns. Nene hat eine sehr gute Gabe, offensiv die Räume zu finden. Er hat Speed und defensiv ein gutes Eins-gegen-eins", lobte Nagelsmann ziemlich präzise, was der Frankfurter seiner Mannschaft geben kann.
- Getty Images Sport
Nathaniel Brown vs. David Raum: Arbeitsteilung bei der WM?
Erwähnte Unterschiedlichkeit der Spielertypen könnte ein Argument dafür sein, links hinten bei der WM je nach Gegner und damit einhergehenden Spielanforderungen auf eine Arbeitsteilung zu setzen. Während Raum allen voran mit Dynamik, Flankenläufen und auch seinen stark getretenen Standards punkten kann, ist Brown der fußballerisch versiertere Spieler und prädestinierter dafür, auch mal nach innen zu rücken und den Spielaufbau nach vorne zu bringen.
Dazu passend nannte der Linksfuß kürzlich im Interview mit Sky Bayern-Legende Philipp Lahm als eines seiner Vorbilder. Auch der - wie Brown diese Saison mitunter im Verein bei der SGE - spielte bekanntlich zeitweise beim FCB unter Pep Guardiola und hin und wieder auch in der Nationalmannschaft nicht links oder rechts in der Abwehr, sondern zentral auf der Sechs. "Er war sehr schlau, verlor kaum Bälle und machte kaum Fehler", schwärmte Brown von Lahm.
Noch dazu hat der 22-Jährige, 2024 von Zweitligist 1. FC Nürnberg nach Frankfurt gewechselt, zuletzt auch in seiner Defensivarbeit deutliche Fortschritte gemacht. Nagelsmann hatte Browns Entwicklung schon Ende März mit dessen Startelfdebüt im DFB-Team belohnt, gab ihm beim 2:1-Testspielsieg gegen Ghana den Vorzug vor Raum. Genau wie gegen Finnland, als er in seinem vierten Länderspiel zum ersten Mal die vollen 90 Minuten spielte, konnte Brown auch gegen die Ghanaer überzeugen.
"Manchmal muss ich mich schon kneifen", sagte Brown zu seinem schnellen Aufstieg. Erst im Oktober war er erstmals für die Nationalmannschaft nominiert worden, nun könnte er auf größtmöglicher Bühne bei einer WM wichtiger Bestandteil sein. Vor einigen Jahren hätte er sich das "niemals vorgestellt", betonte Brown, der für Deutschland erstmals in der U21 auflief; davor hatte er für kein Auswahlteam des DFB gespielt.
Stattdessen jobbte er mit 16 noch im Fitnessstudio seines Stiefvaters. "Ich habe dort insgesamt zwei Jahre lang gearbeitet. In dieser Zeit habe ich meine Trainer-B-Lizenz absolviert und allgemein alles erledigt, was in einem Fitnessstudio so anfällt - ich habe sauber gemacht, die Geräte geputzt, Proteinshakes gemischt und auch mal Übungen erklärt", verriet er in der Sport Bild.
Nathaniel Brown: Erst WM-Stammplatz, dann Davies-Nachfolger beim FC Bayern?
Nagelsmann hatte indes auch im Zuge von Browns WM-Nominierung hervorgehoben, über welch wichtige Eigenschaften der Eintracht-Star auch abseits der rein fußballerischen Aspekte verfügt. "Du hörst immer gut zu, du willst dich jeden Tag verbessern, du fragst nach, welche Dinge du noch besser machen kannst, um noch mehr Spielzeit zu bekommen", lobte der Bundestrainer in Richtung Brown und gab schon da einen Hinweis darauf, dass der Frankfurter bei der Endrunde in Nordamerika weitaus mehr als nur Ergänzungsspieler sein kann: "Manchmal glaube ich, du weißt selber nicht, wie gut du bist, was in dir steckt, welche Athletik, welche Kreativität, wie genial du in der Positionsfindung bist. Du kannst eine ganz, ganz tolle WM spielen. Glaub an dich, gib Gas!"
Sollte Brown Nagelsmanns Ansage bestätigen und bei der Weltmeisterschaft tatsächlich mit starken Leistungen auffallen, könnte er für Frankfurt - noch dazu nach dem Verpassen des internationalen Geschäfts - nach dem Turnier möglicherweise nicht mehr zu halten sein. Andererseits dürften die Hessen, bei denen sich Brown mittlerweile schon zu einer Identifikationsfigur gemausert hat, ihre Ablösevorstellungen dann weiter erhöhen.
Bei 60 Millionen Euro sollen diese derzeit liegen, bei guter WM und angesichts eines noch bis 2030 datierten Vertrages könnte deutlich mehr drin sein. Zumal die internationalen Topklubs schon jetzt Schlange stehen sollen. Aus dem Ausland klopfen angeblich Real Madrid, der FC Arsenal und Manchester City an. Und Deutschlands Branchenprimus Bayern München hat Brown beinahe zwangsläufig auch ganz genau im Blick.
Wobei ganz so zwangsläufig dann eben doch nicht. Denn eigentlich sollte die Linksverteidigerposition diesen Sommer nicht zu den Transferprioritäten der Münchener zählen. Doch das hat sich einem jüngsten Bericht des kicker zufolge mittlerweile geändert. Der Hintergrund: Mit Raphael Guerreiro fällt hier eine Option weg, da der Portugiese den FCB bekanntlich verlässt. Und Alphonso Davies, im Normalfall eigentlich unumstritten, hat in den vergangenen rund eineinhalb Jahren ständig mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, fiel unter anderem 2025 sehr lange aufgrund eines Kreuzbandrisses aus.
Das Vertrauen der Bayern-Bosse in Davies' körperliche Fitness soll dementsprechend angeknackst sein. Und wie vor kurzem vom kicker berichtet, ist ein Verkauf des Kanadiers im Sommer aktuell nicht ausgeschlossen - auch angesichts dessen enorm hohen Gehalts in Höhe von knapp 15 Millionen Euro pro Jahr, das Davies die im Februar 2025 unterzeichnete Vertragsverlängerung einbrachte.
Sollte sich Brown bei der WM als Deutschlands Linksverteidiger Nummer eins erweisen, wäre er schon qua bayerischem Selbstverständnis ein ziemlich leicht zu identifizierendes Transferziel. "Ich lese das natürlich auch, aber ich will mich jetzt auf die WM fokussieren. Was danach kommt, schaue ich dann. Aber jetzt ist mein voller Fokus auf der WM", hielt sich Brown hinsichtlich der Wechselspekulationen um seine Person kürzlich bedeckt.
Glaubt man einem Sport1-Bericht von Mitte Mai, lässt ihn und sein Umfeld das angebliche Bayern-Interesse aber nicht so kalt, wie er vorgibt. Demnach soll es bereits ein Treffen zwischen Verantwortlichen des Rekordmeisters und der Spielerseite gegeben haben. Brown könnte also ein lebensverändernder Sommer bevorstehen.
- Getty Images Sport
Nathaniel Brown im Steckbrief
Name
Nathaniel Brown
Geburtsdatum
16. Juni 2003 (22 Jahre)
Größe
1,76 Meter
Position
Linksverteidiger
Verein
Eintracht Frankfurt (seit 2024)
Vertrag bis
30. Juni 2030
Vorherige Vereine
TSV Kümmersbruck (2008 bis 2012), Jahn Regensburg (2012 bis 2016), 1. FC Nürnberg (2016 bis 2024)
Länderspiele
4
Länderspieldebüt
10. Oktober 2025 (4:0 gegen Luxemburg, WM-Qualifikation)
Rückennummer bei der WM 2026
18