"Was danach kommt, schaue ich dann": DFB-Kicker kann nach der WM angeblich zwischen Bayern München, Arsenal, Real Madrid und ManCity wählen

Nagelsmann hatte indes auch im Zuge von Browns WM-Nominierung hervorgehoben, über welch wichtige Eigenschaften der Eintracht-Star auch abseits der rein fußballerischen Aspekte verfügt. "Du hörst immer gut zu, du willst dich jeden Tag verbessern, du fragst nach, welche Dinge du noch besser machen kannst, um noch mehr Spielzeit zu bekommen", lobte der Bundestrainer in Richtung Brown und gab schon da einen Hinweis darauf, dass der Frankfurter bei der Endrunde in Nordamerika weitaus mehr als nur Ergänzungsspieler sein kann: "Manchmal glaube ich, du weißt selber nicht, wie gut du bist, was in dir steckt, welche Athletik, welche Kreativität, wie genial du in der Positionsfindung bist. Du kannst eine ganz, ganz tolle WM spielen. Glaub an dich, gib Gas!"

Sollte Brown Nagelsmanns Ansage bestätigen und bei der Weltmeisterschaft tatsächlich mit starken Leistungen auffallen, könnte er für Frankfurt - noch dazu nach dem Verpassen des internationalen Geschäfts - nach dem Turnier möglicherweise nicht mehr zu halten sein. Andererseits dürften die Hessen, bei denen sich Brown mittlerweile schon zu einer Identifikationsfigur gemausert hat, ihre Ablösevorstellungen dann weiter erhöhen.

Bei 60 Millionen Euro sollen diese derzeit liegen, bei guter WM und angesichts eines noch bis 2030 datierten Vertrages könnte deutlich mehr drin sein. Zumal die internationalen Topklubs schon jetzt Schlange stehen sollen. Aus dem Ausland klopfen angeblich Real Madrid, der FC Arsenal und Manchester City an. Und Deutschlands Branchenprimus Bayern München hat Brown beinahe zwangsläufig auch ganz genau im Blick.

Wobei ganz so zwangsläufig dann eben doch nicht. Denn eigentlich sollte die Linksverteidigerposition diesen Sommer nicht zu den Transferprioritäten der Münchener zählen. Doch das hat sich einem jüngsten Bericht des kicker zufolge mittlerweile geändert. Der Hintergrund: Mit Raphael Guerreiro fällt hier eine Option weg, da der Portugiese den FCB bekanntlich verlässt. Und Alphonso Davies, im Normalfall eigentlich unumstritten, hat in den vergangenen rund eineinhalb Jahren ständig mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, fiel unter anderem 2025 sehr lange aufgrund eines Kreuzbandrisses aus.

Das Vertrauen der Bayern-Bosse in Davies' körperliche Fitness soll dementsprechend angeknackst sein. Und wie vor kurzem vom kicker berichtet, ist ein Verkauf des Kanadiers im Sommer aktuell nicht ausgeschlossen - auch angesichts dessen enorm hohen Gehalts in Höhe von knapp 15 Millionen Euro pro Jahr, das Davies die im Februar 2025 unterzeichnete Vertragsverlängerung einbrachte.

Sollte sich Brown bei der WM als Deutschlands Linksverteidiger Nummer eins erweisen, wäre er schon qua bayerischem Selbstverständnis ein ziemlich leicht zu identifizierendes Transferziel. "Ich lese das natürlich auch, aber ich will mich jetzt auf die WM fokussieren. Was danach kommt, schaue ich dann. Aber jetzt ist mein voller Fokus auf der WM", hielt sich Brown hinsichtlich der Wechselspekulationen um seine Person kürzlich bedeckt.

Glaubt man einem Sport1-Bericht von Mitte Mai, lässt ihn und sein Umfeld das angebliche Bayern-Interesse aber nicht so kalt, wie er vorgibt. Demnach soll es bereits ein Treffen zwischen Verantwortlichen des Rekordmeisters und der Spielerseite gegeben haben. Brown könnte also ein lebensverändernder Sommer bevorstehen.