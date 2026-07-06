Warum trägt Lamine Yamal bei der WM 2026 ein Haarband (Stirnband) mit der Aufschrift "EGO YAMAL"? Modische Gründe oder versteckte Botschaft an seine Kritiker?

Lamine Yamal, der am Montag (6. Juli) im Achtelfinale mit Spanien auf Portugal trifft, trägt bei der WM 2026 aktuell ein Haarband mit der Aufschrift "EGO YAMAL".
GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, was dahinter steckt.
Lamine Yamal, der am Montag (6. Juli) im Achtelfinale mit Spanien auf Portugal trifft, trägt bei der WM 2026 aktuell ein Haarband mit der Aufschrift "EGO YAMAL".
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Yamal zählt bei der Weltmeisterschaft 2026 bisher zu den besten Spielern und führte Spanien mit starken Leistungen ins Achtelfinale. Sein Aufstieg zog jedoch auch Kritik nach sich: Einige Social-Media-Nutzer werfen dem Teenager aus Barcelona wegen seiner selbstbewussten Art immer wieder Arroganz vor.
Beim 3:0 gegen Österreich zog Yamal erneut Blicke an, weil er ein Stirnband mit der Aufschrift "EGO YAMAL" trug. Das Accessoire blieb während des gesamten Spiels sichtbar und sorgte rasch für Diskussionen, ob es eine versteckte Botschaft oder nur ein Modestatement war.
Laut dem spanischen Radiosender COPE war die Wahl des Stirnbands alles andere als zufällig. Dem Bericht zufolge war der Slogan eine direkte Reaktion auf Kritik, die Yamal auf TikTok erhalten hatte, wo einige Nutzer ihn spöttisch "Ego Lamine" nannten und behaupteten, der spanische Nationalspieler habe ein überhöhtes Ego entwickelt.
Dieser Spitzname kursierte bereits seit Wochen in verschiedenen Kommentarbereichen und sollte die vermeintliche Überheblichkeit des Teenagers auf dem Platz in den Fokus stellen.
Anstatt die Kritik zu ignorieren, nahm Yamal sie an. COPE meldete unter Berufung auf dem Spieler nahestehende Personen, dass der Barcelona-Star die Kritik nicht ignorierte, sondern beschloss, den Spitznamen mit Humor zu tragen und sich ihn anzueignen.
Gegen Österreich präsentierte er ihn stolz auf der Weltbühne. Die Geste verbreitete sich rasant in sozialen Medien, und viele Fans lobten den Teenager dafür, dass er den Spitznamen übernahm, statt sich davor zu drücken.
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Spaniens nächste Aufgabe ist das Achtelfinale gegen Portugal. Im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale steht Yamal erneut im Mittelpunkt, da er seine starke Form bei dieser Weltmeisterschaft fortsetzen will.
Nachdem er sowohl mit seinen Leistungen als auch mit seinem "EGO YAMAL"-Stirnband aufgefallen ist, hat der Teenager nun die Chance, gegen einen der Turnier-Mitfavoriten neue Schlagzeilen zu schreiben.
Übertragen wird Spanien gegen Portugal am Montagabend (21 Uhr) unter anderem live bei MagentaTV. Um das WM-Achtelfinale dort live sehen zu können, müsst Ihr zuvor ein Abo abschließen.
Aber das Duell zwischen Lamine Yamals Spaniern und Cristiano Ronaldos Portugiesen läuft heute auch live im Free-TV. Das ZDF überträgt die Partie frei empfangbar im TV und kostenlos im Live Stream.
Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.
Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.
Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.
Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.
Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.
Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.
Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.
Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.
Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.
Da Lamine Yamal noch keinen Führerschein besitzt, darf er auch kein Auto fahren.
Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.
Lamine Yamal hat keine Kinder.
Derzeit gibt es keine verlässlichen Informationen darüber, ob Lamine Yamal eine Freundin hat.
Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 4,5 und 7 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.
In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits fünf Titel gewonnen: zweimal die spanische Meisterschaft, den spanischen Supercup sowie den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister.
Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Einmal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 8 im Jahr 2024).
Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.
Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.