Warum trägt Lamine Yamal bei der WM 2026 ein Haarband (Stirnband) mit der Aufschrift "EGO YAMAL"? Modische Gründe oder versteckte Botschaft an seine Kritiker?

Spaniens nächste Aufgabe ist das Achtelfinale gegen Portugal. Im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale steht Yamal erneut im Mittelpunkt, da er seine starke Form bei dieser Weltmeisterschaft fortsetzen will.









Nachdem er sowohl mit seinen Leistungen als auch mit seinem "EGO YAMAL"-Stirnband aufgefallen ist, hat der Teenager nun die Chance, gegen einen der Turnier-Mitfavoriten neue Schlagzeilen zu schreiben.

Übertragen wird Spanien gegen Portugal am Montagabend (21 Uhr) unter anderem live bei MagentaTV. Um das WM-Achtelfinale dort live sehen zu können, müsst Ihr zuvor ein Abo abschließen.

Aber das Duell zwischen Lamine Yamals Spaniern und Cristiano Ronaldos Portugiesen läuft heute auch live im Free-TV. Das ZDF überträgt die Partie frei empfangbar im TV und kostenlos im Live Stream.