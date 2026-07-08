Warum tat das nicht Bundestrainer Julian Nagelsmann? Einzelgespräche mit Spielern hat bei der WM offenbar ein Star des DFB übernommen

Leroy Sane agierte dabei auf der Zehner-Position, Maximilian Beier besetzte den rechten Flügel und Angelo Stiller rückte ins zentrale Mittelfeld. Angreifer Deniz Undav fand sich derweil erneut nur im Team der Ersatzspieler wieder, die nach der Einheit noch Elfmeterschießen übten.

Die eigentliche Überraschung folgte jedoch am Abend auf der Pressekonferenz in New York. Dort verkündete der Bundestrainer öffentlich, dass er keine Veränderungen in der Startelf vornehmen werde, sofern diese aus Verletzungsgründen nicht nötig seien.

Für weite Teile des Kaders kam diese Ansage völlig unerwartet. Viele Profis erfuhren erst durch die Medien von diesem Entschluss und wunderten sich nachhaltig über die taktischen Abläufe des vorangegangenen Abschlusstrainings.