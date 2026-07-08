Bundestrainer Julian Nagelsmann sorgte bei der WM wohl mit widersprüchlichen Signalen für Unmut und Erstaunen im DFB-Team. Laut einem Bericht der Sport Bild wirft insbesondere das Vorgehen vor der Partie gegen Ecuador Fragen auf. Die Irritationen innerhalb der Mannschaft begannen demnach bereits am Vormittag des Abschlusstrainings vor dem dritten Gruppenspiel gegen Ecuador (1:2). Nagelsmann ließ in der vermeintlichen A-Elf eine Formation testen, die intern für großes Aufsehen sorgte.
Warum tat das nicht Bundestrainer Julian Nagelsmann? Einzelgespräche mit Spielern hat bei der WM offenbar ein Star des DFB übernommen
Leroy Sane agierte dabei auf der Zehner-Position, Maximilian Beier besetzte den rechten Flügel und Angelo Stiller rückte ins zentrale Mittelfeld. Angreifer Deniz Undav fand sich derweil erneut nur im Team der Ersatzspieler wieder, die nach der Einheit noch Elfmeterschießen übten.
Die eigentliche Überraschung folgte jedoch am Abend auf der Pressekonferenz in New York. Dort verkündete der Bundestrainer öffentlich, dass er keine Veränderungen in der Startelf vornehmen werde, sofern diese aus Verletzungsgründen nicht nötig seien.
Für weite Teile des Kaders kam diese Ansage völlig unerwartet. Viele Profis erfuhren erst durch die Medien von diesem Entschluss und wunderten sich nachhaltig über die taktischen Abläufe des vorangegangenen Abschlusstrainings.
- Getty Images Sport
Undav offenbar verwundert wegen Nagelsmann
Innerhalb der Mannschaft war man bis zu diesem Zeitpunkt fest davon ausgegangen, dass Jamal Musiala eine Pause erhalten würde. Besonders bitter war die Kehrtwende für Undav. Der Stürmer saß während der Pressekonferenz direkt neben dem Bundestrainer und musste live miterleben, wie seine Hoffnungen auf einen Startplatz zunichte gemacht wurden.
Für den Angreifer bedeutete die Entscheidung: Auch im dritten Spiel wird er trotz seiner drei Tore und zwei Vorlagen zunächst nur auf der Bank Platz nehmen müssen. Nicht nur Undav war angeblich verwundert über diese Wendung angesichts seiner Effizienz in den vorherigen Partien.
Einzelgespräche führte wohl Kimmich
Drei Tage nach den Vorfällen rund um das Ecuador-Spiel hatte sich zudem eine klare Strömung innerhalb der Mannschaft gebildet, die die taktische Ausrichtung des Bundestrainers hinterfragte. Im Zentrum der Diskussionen stand dabei Kapitän Joshua Kimmich.
Innerhalb des Kaders formte sich laut des Berichts die Haltung, Kimmich gehöre wieder auf die Sechser-Position, die er auch beim FC Bayern München spielt. Unter den Nationalspielern herrschte die einhellige Meinung: Im zentralen Mittelfeld könne der Kapitän deutlich mehr Einfluss aufs Spiel nehmen, seine Qualitäten seien auf der Rechtsverteidiger-Position verschenkt.
Während Nagelsmann durch seine unklare Kommunikation Distanz schaffte, wuchs Kimmich im Teamquartier in Winston-Salem immer mehr in die Rolle des internen Moderators. Im Vergleich zu Nagelsmann führte Kimmich im Graylyn Estate "zahlreiche Einzelgespräche", heißt es.
Während der gesamten Zeit in den USA redete er mit fast jedem Spieler unter vier Augen. Der Bayern-Star versuchte, jeden mitzunehmen und das Gefüge in einer spürbar unruhigen Phase der USA-Reise zusammenzuhalten.
- Getty Images
Übernimmt Klopp von Nagelsmann?
Nagelsmann trat wenige Tage nach Deutschlands dritter verkorkster WM in Folge von seinem Amt zurück. Einen Rücktritt hatte er unmittelbar nach dem Turnier-Aus noch entschieden abgelehnt, dann jedoch verkündete der DFB die einvernehmliche Trennung. Die DFB-Granden um Präsident Bernd Neuendorf, DFL-Präsident Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Rudi Völler sollen dem Bundestrainer einen freiwilligen Verzicht auf seinen Posten nahegelegt haben, dem stimmte Nagelsmann letztlich zu.
Für die Nachfolge arbeitet der DFB derzeit an der Verpflichtung von Jürgen Klopp. Grundsätzlich stünde Klopp zur Verfügung, sollte es eine Möglichkeit geben, aus seinem bei Red Bull noch bis Ende 2029 laufenden Vertrag herauszukommen. Dort ist er als "Global Head of Soccer" angestellt.
Eine dem Vernehmen nach existierende Ausstiegsklausel soll es nur in mündlicher Form geben, der DFB müsste dementsprechend eine Ablöse entrichten. Die Bild berichtete von einer Summe im einstelligen Millionenbereich, die Red Bull fordere.
DFB-Vize Watzke erhöhte derweil den Druck auf den Brausehersteller, den Wunsch-Bundestrainer einfach ziehen zu lassen. "Welches Unternehmen möchte denn auf seiner Image-Fahne stehen haben: 'Ich habe das Engagement von Jürgen Klopp verhindert?'", fragte der BVB-Präsident im ZDF. Der Deutsche Fußball-Bund sollte "versuchen zu verhindern", erstmals eine Ablöse für einen Coach zu bezahlen. Er sei zwar grundsätzlich Pessimist, bei dieser Personalie aber zuversichtlich: "Das kriegen wir auch hin."
HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?
Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".