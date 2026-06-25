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Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Daniel Buse

Warum spielt Holland bei der WM in Orange, obwohl auf der Flagge der Niederlande Rot, Weiß und Blau zu sehen ist?

Weltmeisterschaft
Niederlande

Die Niederlande sind bei der WM in Nordamerika gut unterwegs - und machen die Fans glücklich. Die tragen Orange, genau wie auch die Mannschaft.

Die Niederlande haben bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko die erste Hürde fast schon geschafft. Nach einem eher enttäuschenden 2:2 zum Auftakt gegen Japan folgte in der Gruppenphase ein überzeugendes 5:1 gegen Schweden. Mit den gesammelten vier Zählern ist der Einzug in die nächste Runde schon so gut wie geschafft - ganz egal, wie das Duell mit dem punktlosen Gegner aus Tunesien ausgeht. Im Viertelfinale könnte das Team dann auf Deutschland treffen. 

In den bisherigen Duellen lief das Team von Trainer Ronald Koeman ganz in Orange auf - so wie eigentlich immer. Und auch die Fans auf den Tribünen waren entsprechend in dieser einen Farbe unterwegs. Doch warum spielen die Niederlande in Orange, wenn doch die Fahne blau-weiß-rot gestreift ist? Hier kommt die Erklärung! 

  • Frenkie de Jong Denzel Dumfries Netherlands 2026 World CupGetty

    Warum spielt Holland bei der WM in Orange? Die Fahne der Niederlande

    Die Geschichte der Niederlande liefert die Antwort auf diese Frage. Denn das niederländische Königshaus heißt "Oranien-Nassau", auf niederländisch "Oranje-Nassau". "Oranje" ist dabei das Wort "Orange" auf niederländisch, die Farbe ist damit so etwas wie die Nationalfarbe. 

    Die Fahne der Niederlande ist aktuell Blau, Weiß und Rot - doch das war nicht immer so: Im 17. Jahrhundert veränderte sie sich, aus dem orangefarbenen Streifen wurde ein roter, sodass die aktuelle Version entstand. 

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  • AUSTRALIA USA Getty Images

    Warum spielt Holland bei der WM in Orange? Andere Länder mit "falschen" Farben

    Die Niederländer sind nicht die einzige Fußballnation, die mit Blick auf die Nationalflagge in einer anderen Farbe spielt. Auch Deutschland läuft nicht in Schwarz-Rot-Gold auf, sondern normalerweise in Schwarz-Weiß. Das hängt damit zusammen, dass der Deutsche Fußball-Bund 1899 gegründet wurde und sich für Preußens Farben entschied. 

    Andere Beispiele sind Italien, das Blau trägt, obwohl die Flagge rot, weiß und grün ist. Australien kickt in Grün und Gelb, obwohl die Flagge zum größten Teil blau ist. 

  • Warum spielt Holland bei der WM in Orange? Die Erfolge der Niederlande bei Fußball-Weltmeisterschaften

    WM 1974FinaleNiederlande - West-Deutschland 1:2
    WM 1978FinaleNiederlande - Argentinien 1:3 n.V.
    WM 2010FinaleNiederlande - Spanien 0:1 n.V.
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