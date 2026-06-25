Warum spielt Holland bei der WM in Orange, obwohl auf der Flagge der Niederlande Rot, Weiß und Blau zu sehen ist?

Die Niederlande haben bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko die erste Hürde fast schon geschafft. Nach einem eher enttäuschenden 2:2 zum Auftakt gegen Japan folgte in der Gruppenphase ein überzeugendes 5:1 gegen Schweden. Mit den gesammelten vier Zählern ist der Einzug in die nächste Runde schon so gut wie geschafft - ganz egal, wie das Duell mit dem punktlosen Gegner aus Tunesien ausgeht. Im Viertelfinale könnte das Team dann auf Deutschland treffen.

In den bisherigen Duellen lief das Team von Trainer Ronald Koeman ganz in Orange auf - so wie eigentlich immer. Und auch die Fans auf den Tribünen waren entsprechend in dieser einen Farbe unterwegs. Doch warum spielen die Niederlande in Orange, wenn doch die Fahne blau-weiß-rot gestreift ist? Hier kommt die Erklärung!