Warum sitzt Leo Messi gegen Jordanien bei Argentinien nur auf der Bank und steht nicht in der Startelf?

Vor dem letzten Duell der Gruppenphase gegen den Außenseiter steht Argentinien bereits als Sieger seiner Gruppe J fest und hat auf Österreich und Algerien mit sechs Punkten jeweils drei Zähler Vorsprung.

Da bei der WM dieses Mal bei Punktgleichheit der direkte Vergleich zählt und Argentinien sowohl gegen Österreich als auch Algerien gewonnen hat, kann die Albiceleste nicht mehr überholt werden, unabhängig von Ergebnis gegen Jordanien.

Messi, der bei dieser Endrunde bislang alle Tore für Argentinien erzielt hat, wird deshalb geschont und sitzt zunächst nur auf der Bank. Dies erklärte Trainer Lionel Scaloni bereits auf der Pressekonferenz vor dem Spiel: "Leo wird ein bisschen später spielen!", sagte er.