Superstar Lionel Messi führt mit fünf Treffern nicht nur die Torschützenliste bei der aktuellen WM an, sondern ist mit insgesamt 18 Toren auch der erfolgreichste Torjäger der WM-Geschichte. Dennoch steht der Offensivstar gegen Jordanien nicht in der Startelf von Argentinien. GOAL erklärt, warum.
Warum sitzt Leo Messi gegen Jordanien bei Argentinien nur auf der Bank und steht nicht in der Startelf?
Argentinien vs. Jordanien: Darum steht Messi nicht in der Startelf
Vor dem letzten Duell der Gruppenphase gegen den Außenseiter steht Argentinien bereits als Sieger seiner Gruppe J fest und hat auf Österreich und Algerien mit sechs Punkten jeweils drei Zähler Vorsprung.
Da bei der WM dieses Mal bei Punktgleichheit der direkte Vergleich zählt und Argentinien sowohl gegen Österreich als auch Algerien gewonnen hat, kann die Albiceleste nicht mehr überholt werden, unabhängig von Ergebnis gegen Jordanien.
Messi, der bei dieser Endrunde bislang alle Tore für Argentinien erzielt hat, wird deshalb geschont und sitzt zunächst nur auf der Bank. Dies erklärte Trainer Lionel Scaloni bereits auf der Pressekonferenz vor dem Spiel: "Leo wird ein bisschen später spielen!", sagte er.
- AFP
Argentiniens Aufstellung gegen Jordanien: Scaloni kündigt Rotation bereits im Vorfeld an
Der Erfolgscoach des amtierenden Weltmeisters kündigte zudem weitere Rotation an: "Die Spieler, die morgen auf dem Platz stehen, spielen, weil sie es sich verdient haben. Sie sind Teil dieser Mannschaft. Dass wir heute hier stehen, ist auch ihr Verdienst", sagte er.
"Sie geben jeden Tag alles. Selbst wenn sie einmal nicht spielen, sind sie die Ersten, die auf dem Trainingsplatz stehen. Natürlich würde ich jedem gerne Einsatzminuten geben. Wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt, dann tue ich das", ergänzte er.
Deshalb werde man auch aufgrund der personellen Umstellungen einige Dinge ausprobieren. "An unserer Spielidee wird sich jedoch nichts ändern. Wir wollen den Ball kontrollieren, viel Ballbesitz haben und gleichzeitig ihre Konter unterbinden. Jordanien verfügt über sehr schnelle und gefährliche Offensivspieler. Darauf sind wir vorbereitet", sagte Scaloni.
Torjägerliste der WM 2026
Name
Land
Tore
Lionel Messi
Argentinien
5
Ousmane Dembele
Frankreich
4
Erling Haaland
Norwegen
4
Kylian Mbappe
Frankreich
4
Vini Jr.
Brasilien
4
*Stand: 27.06.2026 - 10 Uhr
Häufig gestellte Fragen
Messi ist im Sturm zuhause – meistens als hängende Spitze oder auf der rechten Seite. Seine Rolle verändert sich je nach System, doch überall gilt: Er ist das kreative Zentrum im Angriff.
Er wurde am 24. Juni 1987 in Rosario, Argentinien geboren – dort, wo auch seine ersten Schritte im Fußball begannen.
Die Nummer 10 begleitet ihn durch fast seine gesamte Karriere. Ob bei Barcelona, PSG, der argentinischen Nationalmannschaft oder in Miami – sie ist längst ein Markenzeichen geworden.
Messi wird mit 1,70 m Größe angegeben – und macht mit seinem tiefen Körperschwerpunkt das, was viele Größere nicht können. Nämlich blitzschnell die Richtung wechseln, durch enge Räume tanzen, Tore vorbereiten und selbst abschließen.
Sein Gewicht liegt bei etwa 72 Kilogramm – eine stabile, sportliche Basis für seine Beweglichkeit und Ausdauer.
Messi trägt in der Regel Größe EU 42. Exakt bestätigt ist das selten, aber diese Größenangabe gilt als am wahrscheinlichsten.
Messi ist Linksfuß – einer der besten aller Zeiten. Aber auch mit rechts trifft er, wenn's sein muss. Er nutzt beide Füße – sein linker bleibt trotzdem die Magiequelle.
Messi startete bei Newell's Old Boys in Rosario. 2000 wechselte er als 13-Jähriger zur Jugend des FC Barcelona – der Rest ist Fußballgeschichte.
Er lebt offiziell in Barcelona, auch wenn er derzeit für Inter Miami spielt. In der Vergangenheit hatte er Wohnsitze in Paris, Miami und an der spanischen Küste – Familie und Fußball bestimmen oft, wo er gerade zuhause ist.
Messis Sammlung ist legendär: Ein seltener Ferrari 335 S Spider Scaglietti, ein Pagani Zonda Tricolore, Maserati, Range Rover, Cadillac Escalade – Messi liebt Stil, aber fährt im Alltag oft eher unauffällig.
Nein. Deutsch gehört nicht zu seinen Sprachen. Er spricht Spanisch, versteht auch Katalanisch – und mit Englisch hat er sich in Interviews meist zurückgehalten.
Messi ist Vater von drei Söhnen: Thiago, Mateo und Ciro – ein fester Teil seines Lebens, regelmäßig zu sehen bei Spielen, Events oder auf Social Media.
Messi ist verheiratet mit Antonela Roccuzzo. Die beiden kennen sich seit Kindheitstagen.
Sein geschätztes Vermögen liegt laut Forbes bei rund 930 Millionen Euro. Damit zählt Messi zu den bestverdienenden Sportlern weltweit.
Aktuell steht er bei 45 Mannschaftstiteln – das ist Rekord. Er krönte sich zum Meister, Pokalsieger, doch vor allem triumphierte er in der Champions League, Copa America sowie als Weltmeister 2022.
Messi hat den Ballon d'Or achtmal gewonnen – mehr als jeder andere Spieler in der Geschichte.
Auch hier steht er ganz oben – mit acht Auszeichnungen als FIFA-Weltfußballer.
Sein bekanntester Spitzname ist "La Pulga", spanisch für "Der Floh". Zusätzlich zu dieser Anspielung auf seine Größe und seine wendigen Bewegungen hört man auch oft "The GOAT" – das steht für "Greatest of All Time".