Warum Marcus Rashford trotz seiner beeindruckenden Form bei Barcelona immer noch nicht in den Zukunftsplänen von Man Utd vorkommt

Rashford hat seit Dezember 2024 nicht mehr für United gespielt und verbrachte die zweite Hälfte der letzten Saison als Leihgabe bei Aston Villa. Er fiel unter dem ehemaligen Trainer der Red Devils, Ruben Amorim, in Ungnade und musste im Sommer 2025 seine Rückennummer 10 an den brasilianischen Nationalspieler Matheus Cunha abgeben.

Vor dem Abschluss eines Leihvertrags mit Barcelona musste er außerhalb des Kaders der ersten Mannschaft von United trainieren. Der Mann, der 426 Einsätze für die Red Devils und 138 Tore vorweisen kann, hat den Wunsch geäußert, im Camp Nou zu bleiben.

Auf die Frage von ESPN, ob er bei Barca bleiben wolle, antwortete Rashford: „Auf jeden Fall. Ich genieße es, in diesem Fußballverein zu spielen, und ich denke, für jeden, der Fußball liebt, ist Barcelona einer der wichtigsten Vereine in der Geschichte dieses Sports. Für einen Spieler ist es eine Ehre. Die Leute vergessen das, aber ich habe 23 Jahre meines Lebens bei Manchester United verbracht. Manchmal braucht man einfach eine Veränderung. Ich denke, das ist vielleicht bei mir der Fall, und ich genieße alles.“