Warum Marcus Rashford trotz seiner beeindruckenden Form bei Barcelona immer noch nicht in den Zukunftsplänen von Man Utd vorkommt
Kaufoption: Wie viel wird der dauerhafte Vertrag Barcelona kosten?
Barcelona kann einen dauerhaften Transfer für Rashford auslösen, indem es 26 Millionen Pfund (36 Millionen Dollar) zahlt. Der katalanische Spitzenverein ist in der Lage, die nächsten Schritte zu diktieren, da er alle Macht in seinen Händen hält. Wenn er Rashford behalten will, kann United nichts dagegen unternehmen.
The Sun behauptet, dass die Red Devils froh sind, dass ein Produkt ihres legendären Akademiesystems im spanischen Fußball bleibt, obwohl einige Berichte darauf hindeuten, dass Interimstrainer Michael Carrick gerne einen bewährten Premier-League-Spieler zurück im Old Trafford sehen würde.
Man Utd unternahm im Januar keine Anstrengungen, Rashford zurückzuholen.
Carrick, der bis zum Ende der Saison 2025/26 in Manchester das Sagen hat, arbeitete zuvor dreieinhalb Jahre lang als Teil der Trainerstäbe von Jose Mourinho und Ole Gunnar Solskjaer mit Rashford zusammen. Nachdem er zu Beginn seiner Amtszeit vier Siege in Folge erzielt hat, ist er nun Anwärter auf eine Vollzeitstelle bei United.
The Sun berichtet jedoch, dass United „keine Absicht hatte, Rashford während der Wintertransferperiode zurückzuholen”. Weiter heißt es, dass „Carrick nicht daran gedacht hat, Rashford zurückzuholen, und nicht so weit vorausdenkt wie bis zum Sommer, da sein Vertrag nur bis zum Ende der Saison läuft”.
Es heißt, dass sich „an Rashfords Situation nichts geändert hat“, da Geschäftsführer Omar Berrada und Sportdirektor Jason Wilcox noch immer darüber nachdenken, wen sie als nächsten festen Trainer des Vereins ernennen sollen.
Rashford möchte im Camp Nou bleiben
Rashford hat seit Dezember 2024 nicht mehr für United gespielt und verbrachte die zweite Hälfte der letzten Saison als Leihgabe bei Aston Villa. Er fiel unter dem ehemaligen Trainer der Red Devils, Ruben Amorim, in Ungnade und musste im Sommer 2025 seine Rückennummer 10 an den brasilianischen Nationalspieler Matheus Cunha abgeben.
Vor dem Abschluss eines Leihvertrags mit Barcelona musste er außerhalb des Kaders der ersten Mannschaft von United trainieren. Der Mann, der 426 Einsätze für die Red Devils und 138 Tore vorweisen kann, hat den Wunsch geäußert, im Camp Nou zu bleiben.
Auf die Frage von ESPN, ob er bei Barca bleiben wolle, antwortete Rashford: „Auf jeden Fall. Ich genieße es, in diesem Fußballverein zu spielen, und ich denke, für jeden, der Fußball liebt, ist Barcelona einer der wichtigsten Vereine in der Geschichte dieses Sports. Für einen Spieler ist es eine Ehre. Die Leute vergessen das, aber ich habe 23 Jahre meines Lebens bei Manchester United verbracht. Manchmal braucht man einfach eine Veränderung. Ich denke, das ist vielleicht bei mir der Fall, und ich genieße alles.“
ManUtd prüft vor Beginn der Sommertransferperiode weitere Optionen für den Angriff
Die Zeitung „The Sun“ behauptet, dass United „angesichts des Mangels an natürlichen Linksaußen nach dem Weggang von Rashford und dem Verkauf von Alejandro Garnacho im Sommer wahrscheinlich auf dem Transfermarkt nach einem Stürmer suchen wird“. Auch Jadon Sancho hat nach seinem Wechsel auf Leihbasis zu Villa keine Zukunft mehr in Old Trafford und wird Ende Juni, wenn sein Vertrag ausläuft, zum Free Agent.
Rashfords Vertrag in Manchester läuft bis zum Sommer 2028, was bedeutet, dass United eine beträchtliche Ablösesumme für seine Dienste verlangen kann. Wenn Barcelona die geforderte Summe nicht zahlt, wird es jemand anderes tun.
Die Blaugrana haben noch keine Verhandlungen über die Auslösung einer Klausel in Rashfords Leihvertrag aufgenommen, aber sie haben gesehen, dass der englische Star, der hofft, Teil der Weltmeisterschaftspläne von Thomas Tuchel zu werden, in dieser Saison zweistellige Zahlen bei Toren und Vorlagen erreicht hat.
Hansi Flick hat seinen Wunsch geäußert, Rashford über das Ende der Saison hinaus im Team zu behalten. Der einzige Knackpunkt könnte sein, dass Joan Laporta die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in Barcelona verliert und ein neuer Vorsitzender – möglicherweise Victor Font – die Personalpolitik in eine andere Richtung lenken will.
