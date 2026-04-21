Warum ist heute kein DFB-Pokal? Darum spielen der FC Bayern München oder VfB Stuttgart nicht am Dienstag

Zum ersten Halbfinale des DFB-Pokals in dieser Saison kommt es am Mittwoch (22. April), wenn der FC Bayern München bei Bayer Leverkusen gastiert. Am Tag darauf, den 23. April, kommt es zum Duell zwischen dem VfB Stuttgart und SC Freiburg. Die Partien werden jeweils um 20.45 Uhr angepfiffen.

Damit findet erst zum zweiten Mal in diesem Jahrtausend kein Halbfinale an einem Dienstag statt - das war zuletzt während der Corona-Saison 2020/21 der Fall, als die beiden Finalisten an einem Freitag und Samstag ermittelt wurden.

Der Hintergrund? Eine einfache Regel. Zwischen zwei Spielen müssen laut Statuten zwei Tage Pause liegen, weshalb der Dienstag für gleich drei Halbfinalisten nicht infrage kam. Denn zum Zeitpunkt der Terminierung des Bundesliga-Spielplans waren sowohl der VfB Stuttgart als auch der SC Freiburg noch in der Europa League vertreten. Daher wurde der mögliche Fall berücksichtigt, dass beide an einem Donnerstag spielen müssen. Darum kam für beide Vereine nur ein Termin an einem Sonntag infrage.

Weil der VfB auf die Bayern traf (2:4 verloren), dürfen auch die Münchner gegen das international nicht mehr vertretene Leverkusen nicht an einem Dienstag spielen. Freiburg spielte indes gegen den 1. FC Heidenheim und gewann mit 2:1.