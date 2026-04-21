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Warum ist heute kein DFB-Pokal? Darum spielen der FC Bayern München oder VfB Stuttgart nicht am Dienstag

Deutschland DFB-Pokal
Bayer Leverkusen - Bayern München
Bayer Leverkusen
Bayern München
VfB Stuttgart - SC Freiburg
VfB Stuttgart
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Die Halbfinalspiele im DFB-Pokal finden nicht an einem Dienstag statt. Doch warum ist das so, wenn unter anderem der FC Bayern München um den Einzug ins Finale spielt? GOAL klärt Euch auf.

Der FC Bayern München und Bayer Leverkusen sowie der VfB Stuttgart und SC Freiburg spielen im Halbfinale des DFB-Pokals nicht am heutigen Dienstag (21. April). Stattdessen steigen die Duelle am Mittwoch und Donnerstag. 

Was es mit der ungewöhnlichen Termin-Ansetzung auf sich hat, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

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  • Warum ist heute kein DFB-Pokal? Darum spielen der FC Bayern München oder VfB Stuttgart nicht am Dienstag

    Zum ersten Halbfinale des DFB-Pokals in dieser Saison kommt es am Mittwoch (22. April), wenn der FC Bayern München bei Bayer Leverkusen gastiert. Am Tag darauf, den 23. April, kommt es zum Duell zwischen dem VfB Stuttgart und SC Freiburg. Die Partien werden jeweils um 20.45 Uhr angepfiffen.

    Damit findet erst zum zweiten Mal in diesem Jahrtausend kein Halbfinale an einem Dienstag statt - das war zuletzt während der Corona-Saison 2020/21 der Fall, als die beiden Finalisten an einem Freitag und Samstag ermittelt wurden. 

    Der Hintergrund? Eine einfache Regel. Zwischen zwei Spielen müssen laut Statuten zwei Tage Pause liegen, weshalb der Dienstag für gleich drei Halbfinalisten nicht infrage kam. Denn zum Zeitpunkt der Terminierung des Bundesliga-Spielplans waren sowohl der VfB Stuttgart als auch der SC Freiburg noch in der Europa League vertreten. Daher wurde der mögliche Fall berücksichtigt, dass beide an einem Donnerstag spielen müssen. Darum kam für beide Vereine nur ein Termin an einem Sonntag infrage.

    Weil der VfB auf die Bayern traf (2:4 verloren), dürfen auch die Münchner gegen das international nicht mehr vertretene Leverkusen nicht an einem Dienstag spielen. Freiburg spielte indes gegen den 1. FC Heidenheim und gewann mit 2:1. 

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    Warum ist heute kein DFB-Pokal? Darum spielen der FC Bayern München oder VfB Stuttgart nicht am Dienstag - Die wichtigsten Infos

    Die genaue Terminierung der beiden Halbfinalspiele im Überblick:

    • Begegnung: Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München
    • Wettbewerb: DFB-Pokal
    • Spielrunde: Halbfinale
    • Datum: 22. April 2026
    • Uhrzeit: 20.45 Uhr
    • Ort: BayArena, Leverkusen
    • TV: Sky, ZDF
    • Livestream: SkyGo, WOW, zdf.de
    • Begegnung: VfB Stuttgart vs. SC Freiburg
    • Wettbewerb: DFB-Pokal
    • Spielrunde: Halbfinale
    • Datum: 23. April 2026
    • Uhrzeit: 20.45 Uhr
    • Ort: MHP-Arena, Stuttgart
    • TV: Sky, ARD
    • Livestream: SkyGo, WOW, sportschau.de

  • Warum ist heute kein DFB-Pokal? Darum spielen der FC Bayern München oder VfB Stuttgart nicht am Dienstag - Übertragung im Free-TV und Livestream

    Beide Halbfinalspiele können im Free-TV verfolgt werden. Ihr müsst also nicht zwingend ein Abonnement abschließen, um live dabei zu sein.

    Die Partie zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen wird im ZDF zu sehen sein. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet außerdem einen ebenfalls kostenlosen Livestream (zdf.de) an. 

    Um den VfB Stuttgart und SC Freiburg kümmert sich die ARD. Im Livestream könnt Ihr unter sportschau.de zusehen. 

    Außerdem ist wie gewohnt Pay-TV-Sender Sky Eure Anlaufstelle, wenn der Ball im DFB-Pokal rollt. Kunden können obendrein bei SkyGo oder WOW im Livestream über ein Endgerät Ihrer Wahl einschalten.

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  • Warum ist heute kein DFB-Pokal? Darum spielen der FC Bayern München oder VfB Stuttgart nicht am Dienstag - Die Termine im Überblick

    DatumUhrzeitHeimmannschaftAuswärtsmannschaftRunde
    22. April20.45 UhrBayer LeverkusenFC Bayern MünchenHalbfinale
    23. April20.45 UhrVfB StuttgartSC FreiburgHalbfinale
    23. Mai20 UhrSieger HF 1Sieger HF 2Finale
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