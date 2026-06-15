Warum fehlen Lamine Yamal und Nico Williams beim WM-Auftakt von Spanien gegen Kap Verde?

Coach de la Fuente setzt gegen Kap Verde auf diese Startelf:

Unai Simon - M. Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Fabian, Ferran Torres, Pedri, Gavi - Oyarzabal

In dieser Formation sind es vor allem Ferran Torres (FC Barcelona) und Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), die die Verantwortung in der Offensive übernehmen müssen. Warum aber nicht Lamine Yamal und Nico Williams? Hat der Trainer das Duo gar nicht für die WM nominiert? Die Antwort darauf ist einfach: Doch, Lamine Yamal und Nico Williams stehen in Spaniens 26-Mann-Kader für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko.