Als amtierender Europameister startet Spanien am Montag in die WM in Nordamerika: Um 18 Uhr bekommt es das Team von Trainer Luis de la Fuente in Atlanta mit dem Weltmeisterschaftsneuling Kap Verde zu tun. Beim Blick auf die Aufstellung Spaniens fällt auf, dass mit Lamine Yamal (FC Barcelona) und Nico Williams (Athletic Club) die zwei Jungstars nicht mit dabei sind, die bei der Europameisterschaft in Deutschland vor zwei Jahren noch auf beiden Flügeln gewirbelt hatten und zu einem großen Teil dafür verantwortlich waren, dass Spanien am Ende über den Titelgewinn jubeln durfte. Warum fehlen Lamine Yamal und Nico Williams? Wir klären es auf!
Warum fehlen Lamine Yamal und Nico Williams beim WM-Auftakt von Spanien gegen Kap Verde?
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Warum fehlen Lamine Yamal und Nico Williams beim WM-Auftakt von Spanien gegen Kap Verde? Spaniens Aufstellung
Coach de la Fuente setzt gegen Kap Verde auf diese Startelf:
Unai Simon - M. Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Fabian, Ferran Torres, Pedri, Gavi - Oyarzabal
In dieser Formation sind es vor allem Ferran Torres (FC Barcelona) und Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), die die Verantwortung in der Offensive übernehmen müssen. Warum aber nicht Lamine Yamal und Nico Williams? Hat der Trainer das Duo gar nicht für die WM nominiert? Die Antwort darauf ist einfach: Doch, Lamine Yamal und Nico Williams stehen in Spaniens 26-Mann-Kader für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko.
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Warum fehlen Lamine Yamal und Nico Williams beim WM-Auftakt von Spanien gegen Kap Verde? Rückkehr im zweiten Gruppenspiel angepeilt
Der Grund, warum die beiden Ausnahmekönner gegen Kap Verde nicht von Anfang an auf dem Platz stehen, ist ein anderer: Beide schlugen sich zuletzt mit Verletzungen herum und sind noch nicht wieder völlig hergestellt.
Lamine Yamal erlitt im April einen Muskelfaserriss im Oberschenkel und verpasste deshalb das Saisonfinale. "Er steht zur Verfügung, aber er kann nicht von Anfang an spielen", hatte de la Fuente bereits vor ein paar Tagen angekündigt. Die spanische Hoffnung ist, dass der 18-Jährige für das zweite Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien wieder bei 100 Prozent ist, sodass er in die Anfangsformation rücken kann.
Genau wie Lamine Yamal hatte sich auch Nico Williams im Mai am Oberschenkel verletzt und musste eine Pause einlegen. Auch bei ihm ist aktuell noch Schonung angesagt, sodass er im Laufe der Vorrunde einsteigen kann und für die K.-o.-Spiele wieder fit ist.
Die Gruppenspiele von Spanien bei der WM 2026
- 15.06., 18 Uhr: Spanien - Kap Verde
- 21.06., 18 Uhr: Spanien - Saudi-Arabien
- 27.06., 2 Uhr: Uruguay - Spanien
Häufig gestellte Fragen
Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.
Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.
Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.
Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.
Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.
Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.
Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.
Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.
Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.
Da Lamine Yamal noch keinen Führerschein besitzt, darf er auch kein Auto fahren.
Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.
Lamine Yamal hat keine Kinder.
Derzeit gibt es keine verlässlichen Informationen darüber, ob Lamine Yamal eine Freundin hat.
Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 4,5 und 7 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.
In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits fünf Titel gewonnen: zweimal die spanische Meisterschaft, den spanischen Supercup sowie den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister.
Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Einmal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 8 im Jahr 2024).
Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.
Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.