Warten auf die Offensivmagie im DFB-Team: Julian Nagelsmann sollte bei zwei Stars die Positionen tauschen

Hintergrund war eine Werbeaktion von Nike. 2027 löst das US-amerikanische Unternehmen den langjährigen DFB-Partner Adidas als offizieller Ausrüster ab. Unter dem doppeldeutigen Motto "Hallo New Jersey" teaserte Nike mit einem verpixelten Plakat auf einem Boot das künftige Trikot an. Als Werbetestimonial fungierte Musiala. Alleine das zeigt den Stellenwert des 23-Jährigen im Weltfußball und damit auch die riesigen Erwartungen, die auf ihm lasten.

Vor ziemlich genau einem Jahr brach sich Musiala bei der Klub-WM in den USA das Wadenbein und fiel anschließend monatelang aus. Im Januar feierte er sein Comeback für den FC Bayern und tastete sich langsam heran, zwischenzeitlich erlitt er einen gesundheitlichen Rückschlag. Im April sagte Trainer Vincent Kompany: "Er ist physisch ganz nah an seinem besten Niveau. Laufen, pressen, Zweikämpfe gewinnen - das kann er jetzt. Es gibt nur noch eine Frage: Wann kommt dieser Magic Musiala wieder? Dieser Jamal in seiner allerbesten Zeit."

Bis dato hat Musiala diese Frage nicht beantwortet. In den großen Spielen mit dem FC Bayern in der Schlussphase der Saison blieb er blass, sowohl in den Halbfinals der Champions League gegen Paris Saint-Germain als auch im DFB-Pokal-Finale gegen den VfB Stuttgart. Bei der WM präsentiert sich Musiala bisher zwar sehr bemüht, hat aber sichtlich Probleme mit körperlich robusten Gegenspielern und sucht weiterhin vergeblich nach seiner Zauberform.