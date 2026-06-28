Im Zuge von Deutschlands abschließendem Gruppenspiel gegen Ecuador tauchte Jamal Musiala endlich auf. Nicht aber mit einer langersehnten Gala auf dem grünen Rasen. Sondern auf dem Hudson River, der Grenze zwischen New York und New Jersey, wo sich das Finalstadion von East Rutherford befindet.
Warten auf die Offensivmagie im DFB-Team: Julian Nagelsmann sollte bei zwei Stars die Positionen tauschen
Jamal Musiala sucht nach seiner Zauberform
Hintergrund war eine Werbeaktion von Nike. 2027 löst das US-amerikanische Unternehmen den langjährigen DFB-Partner Adidas als offizieller Ausrüster ab. Unter dem doppeldeutigen Motto "Hallo New Jersey" teaserte Nike mit einem verpixelten Plakat auf einem Boot das künftige Trikot an. Als Werbetestimonial fungierte Musiala. Alleine das zeigt den Stellenwert des 23-Jährigen im Weltfußball und damit auch die riesigen Erwartungen, die auf ihm lasten.
Vor ziemlich genau einem Jahr brach sich Musiala bei der Klub-WM in den USA das Wadenbein und fiel anschließend monatelang aus. Im Januar feierte er sein Comeback für den FC Bayern und tastete sich langsam heran, zwischenzeitlich erlitt er einen gesundheitlichen Rückschlag. Im April sagte Trainer Vincent Kompany: "Er ist physisch ganz nah an seinem besten Niveau. Laufen, pressen, Zweikämpfe gewinnen - das kann er jetzt. Es gibt nur noch eine Frage: Wann kommt dieser Magic Musiala wieder? Dieser Jamal in seiner allerbesten Zeit."
Bis dato hat Musiala diese Frage nicht beantwortet. In den großen Spielen mit dem FC Bayern in der Schlussphase der Saison blieb er blass, sowohl in den Halbfinals der Champions League gegen Paris Saint-Germain als auch im DFB-Pokal-Finale gegen den VfB Stuttgart. Bei der WM präsentiert sich Musiala bisher zwar sehr bemüht, hat aber sichtlich Probleme mit körperlich robusten Gegenspielern und sucht weiterhin vergeblich nach seiner Zauberform.
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DFB-Offensivtrio noch weit unter den Möglichkeiten
Von den zehn deutschen Toren war Musiala nur an einem direkt beteiligt. Beim 7:1-Schützenfest gegen Außenseiter Curacao erzielte er das zwischenzeitliche 4:1. Musialas fehlende Form ist an sich schon problematisch für die Erfolgsaussichten des DFB-Teams. Erschwerend hinzu kommt, dass es für die zwei anderen offensiven Hoffnungsträger ähnlich bescheiden läuft. Florian Wirtz (23) hält bisher bei zwei Assists, Kai Havertz (27) bei zwei Treffern. Ganz unabhängig von den Scorerpunkten eint alle drei, dass sie weit unter ihren Möglichkeiten spielen.
Wie Musiala blicken auch Wirtz und Havertz auf komplizierte Spielzeiten zurück. Wirtz überzeugte seit seinem 125 Millionen Euro teuren Wechsel nur selten für den FC Liverpool. Havertz verpasste die Hinrunde mit dem FC Arsenal verletzt, schoss dann aber immerhin einige wichtige Tore auf dem Weg zum Premier-League-Titel und ins Champions-League-Finale.
Gemeinsame Spielpraxis in der Nationalmannschaft sammelten das Trio unterdessen nicht: Wegen diverser Verletzungen standen Musiala, Wirtz und Havertz beim finalen Testspiel gegen die USA erstmals seit 2024 gemeinsam auf dem Platz. Die fehlende Abstimmung ist offensichtlich. Bisweilen wirkt es gar so, als würden sie sich gegenseitig behindern. Nach der Ecuador-Pleite beklagte selbst Nagelsmann "Harakiri bei der Positionierung" und sagte: "Wenn keiner mehr weiß, wo er steht, wird es sehr schwer, das im Kollektiv aufzufangen."
Alle drei bespielen am liebsten die zentralen Räume zwischen Mittelfeld und Sturm. Nominell läuft dort bei der WM Musiala auf. Havertz lässt sich als Mittelstürmer aber oft fallen, Wirtz zieht von der linken Seite regelmäßig in die Mitte - und der umstrittene Leroy Sane spiegelt dieses Schema von rechts auch gelegentlich. Im Zentrum wird es dadurch noch enger, als es wegen der gegnerischen Verteidiger ohnehin schon ist.
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Rudi Völler: "Die Spieler müssen liefern"
Verständlicherweise zieht es Nagelsmann nicht in Erwägung, seine talentiertesten Spieler auf der größten Bühne aktionistisch auszutauschen, zumal sich außer Deniz Undav kein Reservist aufdrängt. Undav hätte sich einen Startplatz zwar absolut verdient, ist aber gleichzeitig der einzige Spieler im Kader, der als Joker Torgefahr garantiert und Fans und Mitspieler gleichermaßen aufweckt. Es ist nachvollziehbar, dass sich Nagelsmann dieser speziellen Stärke nicht berauben will.
Bei Musiala, Wirtz und Havertz bleibt nur das Prinzip Hoffnung. "Flo fehlt so ein bisschen das Fortune, das Tor oder die Dosenöffner-Aktion", sagte Nagelsmann nach der Ecuador-Pleite. Fast schon mantraartig beschwor er: "Aber die wird kommen. Die kommt am Montag, da bin ich mir ganz sicher." Dann geht es im Sechzehntelfinale in Foxborough bei Boston gegen Paraguay.
Musiala brauche laut Nagelsmann derweil nur weiteren "Rhythmus": "Wir wissen alle, was er für Fähigkeiten hat. Die müssen wir alle gemeinsam aus ihm herauskitzeln." So oder so ähnlich hat er das seit Beginn der WM-Vorbereitung schon oft gesagt. Viel Zeit für Rhythmusgewinn bleibt aber nicht mehr. Ab jetzt kann jedes Spiel das letzte sein. "Wir wissen: Um die ganz großen Ziele zu erreichen, müssen diese Spieler liefern", sagte Sportdirektor Rudi Völler am Samstag. "Das wissen sie auch selbst."
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Nagelsmann sollte über Positionswechsel bei Musiala und Wirtz nachdenken
Womöglich könnte Nagelsmann mit einer kleinen Umstellung für neue Impulse im Zusammenspiel des Trios sorgen. Warum nicht mal Musiala und Wirtz tauschen? Wirtz könnte sich dann auf seiner zentralen Paradeposition probieren. Musiala müsste zwar auf den linken Flügel ausweichen, womöglich findet er dort aber mehr Räume für seine Dribblings und weniger Gegenspieler, die ihn aufhalten. Optimal ist auch diese Aufteilung nicht, einen Versuch wäre sie aber allemal wert.
Tatsächlich präsentierte sich Musiala im DFB-Team über Außen bisher sogar deutlich effizienter als durch die Mitte. In 22 Einsätzen in zentralen Positionen gelangen ihm fünf Scorerpunkte (vier Tore, ein Assist), in 23 Einsätzen über die Seiten (davon überwiegend links) steht er bei 13 Scorerpunkten (sechs Tore, sieben Assists). Als Linksaußen traf Musiala unter anderem beim 2:0-Sieg gegen Dänemark im EM-Achtelfinale 2024, auch beim darauffolgenden so bitteren Viertelfinal-Aus gegen Spanien agierte er in dieser Rolle.
Wirtz spielte in der Nationalmannschaft seit Anfang 2025 dagegen nur zweimal zentral - und traf jeweils. In der Nations League gegen Portugal und in der WM-Qualifikation gegen Nordirland. Als Linksaußen wartet er derweil seit vier Spielen auf ein Tor.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".