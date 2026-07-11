Außerdem hätten sich die Münchner eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 22,5 Prozent gesichert - was bei einer Ablösesumme, die sich nun zwischen drei und sechs Millionen Euro bewegen soll, dem FCB eine weitere Million einbringen könnte.

Die Bayern hatten Nianzou 2022 nach nur 28 Pflichtspieleinsätzen für 16 Millionen Euro an die Andalusier verkauft und damit ein sehr gutes Geschäft gemacht, das nun noch einmal aufgewertet wird.

Der 24-jährige Nianzou kam in der vergangenen Saison aufgrund zahlreicher Verletzungen nur in zwölf Duellen für Sevilla zum Einsatz. Dabei gelang ihm kein Scorerpunkt.