Nationaltrainer Emerse Fae (42) hat nach der 1:2-Niederlage der Elfenbeinküste im zweiten WM-Vorrundenspiel gegen Deutschland Kritik am deutschen Verhalten während einer Szene in der Schlussphase geäußert.
"War vom mangelnden Fairplay enttäuscht": Elfenbeinküste-Trainer Emerse Fae stocksauer auf Deutschland
Auslöser für Faes Ärger: Sein Rechtsverteidiger Wilfried Singo (25) hatte sich in der 80. Minute während eines Zweikampfs mit DFB-Linksverteidiger Nathaniel Brown (23) an der Außenlinie am Oberschenkel verletzt.
Der Galatasaray-Star hob den Arm und spielte den Ball über die Linie ins Aus. Anschließend wurde er behandelt und ausgewechselt. Mit seinem Trikot verbarg Singo sein Gesicht, wahrscheinlich vergoss er in der Gewissheit, sich eine schwerere Blessur zugezogen zu haben, Tränen.
Brown führte derweil den Einwurf aus und entschied sich, den Ball nicht zurück zu einem Spieler der Elfenbeinküste zu werfen, sondern einen deutschen Angriff direkt einzuleiten. Bei Fae kam das überhaupt nicht gut an.
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Emerse Fae regt sich über Nathaniel Brown auf
Fae reagierte deutlich, er nahm sich den Abwehrspieler von Eintracht Frankfurt nach Spielschluss zur Brust: "Ich habe ihm gesagt, er solle bescheiden bleiben", erklärte er später und legte nach. "Wir hätten uns gewünscht, dass sie uns den Ball zurückgeben, als Singo sich verletzt hat. Sie sind eine große Fußball-Nation, und wir nehmen uns ein Beispiel an ihnen, daher war ich von ihrem mangelnden Fairplay enttäuscht."
Zu diesem Zeitpunkt stand es 1:1. Der ivorische Kapitän Franck Kessie (29) erzielte in der ersten Halbzeit die Führung für die Afrikaner. Deutschlands eingewechselter Stürmer Deniz Undav (29) markierte zunächst den Ausgleich, ehe er in der Nachspielzeit auch den Siegtreffer für den Favoriten markierte.
Durch den späten Sieg und die Nullnummer zwischen Ecuador und Curacao im Parallelspiel der Gruppe E steht Deutschland als Gruppensieger fest.
Die Elfenbeinküste, Ecuador und Curacao kämpfen noch um Platz zwei und drei. Der Elfenbeinküste reicht selbst bei einem Sieg von Ecuador gegen Deutschland am abschließenden Spieltag der Vorrunde bereits ein Unentschieden gegen Curacao zu Platz zwei, da es den direkten Vergleich gegen das dann punktgleiche Ecuador gewonnen hat.
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Der deutsche Kader bei der WM 2026
Position Spieler Verein Rückennummer Tor Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Tor Manuel Neuer FC Bayern München 1 Tor Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defensive Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defensive Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Defensive Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defensive Joshua Kimmich FC Bayern München 6 Defensive Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defensive Aleksandar Pavlovic FC Bayern München 5 Defensive David Raum RB Leipzig 22 Defensive Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defensive Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defensive Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defensive Jonathan Tah FC Bayern München 4 Defensive Malick Thiaw Newcastle United 24 Offensive Nadiem Amiri Mainz 05 20 Offensive Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Offensive Leon Goretzka FC Bayern München 8 Offensive Kai Havertz FC Arsenal 7 Offensive Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Offensive Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Offensive Jamal Musiala FC Bayern München 10 Offensive Leroy Sane Galatasaray Istanbul 19 Offensive Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Offensive Florian Wirtz FC Liverpool 17 Offensive Nick Woltemade Newcastle United 11