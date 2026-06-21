"War vom mangelnden Fairplay enttäuscht": Elfenbeinküste-Trainer Emerse Fae stocksauer auf Deutschland

Auslöser für Faes Ärger: Sein Rechtsverteidiger Wilfried Singo (25) hatte sich in der 80. Minute während eines Zweikampfs mit DFB-Linksverteidiger Nathaniel Brown (23) an der Außenlinie am Oberschenkel verletzt.

Der Galatasaray-Star hob den Arm und spielte den Ball über die Linie ins Aus. Anschließend wurde er behandelt und ausgewechselt. Mit seinem Trikot verbarg Singo sein Gesicht, wahrscheinlich vergoss er in der Gewissheit, sich eine schwerere Blessur zugezogen zu haben, Tränen.

Brown führte derweil den Einwurf aus und entschied sich, den Ball nicht zurück zu einem Spieler der Elfenbeinküste zu werfen, sondern einen deutschen Angriff direkt einzuleiten. Bei Fae kam das überhaupt nicht gut an.