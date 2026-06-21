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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

"War vom mangelnden Fairplay enttäuscht": Elfenbeinküste-Trainer Emerse Fae stocksauer auf Deutschland

Weltmeisterschaft
Deutschland - Elfenbeinküste
Deutschland
Elfenbeinküste
N. Brown
Emerse Faé
W. Singo

Nathaniel Brown zog sich am Samstagabend in Toronto den Zorn des ivorischen Nationaltrainers zu.

Nationaltrainer Emerse Fae (42) hat nach der 1:2-Niederlage der Elfenbeinküste im zweiten WM-Vorrundenspiel gegen Deutschland Kritik am deutschen Verhalten während einer Szene in der Schlussphase geäußert.

  • Auslöser für Faes Ärger: Sein Rechtsverteidiger Wilfried Singo (25) hatte sich in der 80. Minute während eines Zweikampfs mit DFB-Linksverteidiger Nathaniel Brown (23) an der Außenlinie am Oberschenkel verletzt.

    Der Galatasaray-Star hob den Arm und spielte den Ball über die Linie ins Aus. Anschließend wurde er behandelt und ausgewechselt. Mit seinem Trikot verbarg Singo sein Gesicht, wahrscheinlich vergoss er in der Gewissheit, sich eine schwerere Blessur zugezogen zu haben, Tränen.

    Brown führte derweil den Einwurf aus und entschied sich, den Ball nicht zurück zu einem Spieler der Elfenbeinküste zu werfen, sondern einen deutschen Angriff direkt einzuleiten. Bei Fae kam das überhaupt nicht gut an.

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  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Emerse Fae regt sich über Nathaniel Brown auf

    Fae reagierte deutlich, er nahm sich den Abwehrspieler von Eintracht Frankfurt nach Spielschluss zur Brust: "Ich habe ihm gesagt, er solle bescheiden bleiben", erklärte er später und legte nach. "Wir hätten uns gewünscht, dass sie uns den Ball zurückgeben, als Singo sich verletzt hat. Sie sind eine große Fußball-Nation, und wir nehmen uns ein Beispiel an ihnen, daher war ich von ihrem mangelnden Fairplay enttäuscht."

    Zu diesem Zeitpunkt stand es 1:1. Der ivorische Kapitän Franck Kessie (29) erzielte in der ersten Halbzeit die Führung für die Afrikaner. Deutschlands eingewechselter Stürmer Deniz Undav (29) markierte zunächst den Ausgleich, ehe er in der Nachspielzeit auch den Siegtreffer für den Favoriten markierte.

    Durch den späten Sieg und die Nullnummer zwischen Ecuador und Curacao im Parallelspiel der Gruppe E steht Deutschland als Gruppensieger fest.

    Die Elfenbeinküste, Ecuador und Curacao kämpfen noch um Platz zwei und drei. Der Elfenbeinküste reicht selbst bei einem Sieg von Ecuador gegen Deutschland am abschließenden Spieltag der Vorrunde bereits ein Unentschieden gegen Curacao zu Platz zwei, da es den direkten Vergleich gegen das dann punktgleiche Ecuador gewonnen hat.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Der deutsche Kader bei der WM 2026

    PositionSpielerVereinRückennummer
    TorOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    TorManuel NeuerFC Bayern München1
    TorAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefensiveWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefensiveNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    DefensivePascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefensiveJoshua KimmichFC Bayern München6
    DefensiveFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefensiveAleksandar PavlovicFC Bayern München5
    DefensiveDavid RaumRB Leipzig22
    DefensiveAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefensiveNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefensiveAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefensiveJonathan TahFC Bayern München4
    DefensiveMalick ThiawNewcastle United24
    OffensiveNadiem AmiriMainz 0520
    OffensiveMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    OffensiveLeon GoretzkaFC Bayern München8
    OffensiveKai HavertzFC Arsenal7
    OffensiveAssan OuedraogoRB Leipzig25
    OffensiveJamie LewelingVfB Stuttgart9
    OffensiveJamal MusialaFC Bayern München10
    OffensiveLeroy SaneGalatasaray Istanbul19
    OffensiveDeniz UndavVfB Stuttgart26
    OffensiveFlorian WirtzFC Liverpool17
    OffensiveNick WoltemadeNewcastle United11
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