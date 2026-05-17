Aleksandar Pavlovic jagte Tom Bischof über den halben Platz, bis er ihn irgendwann doch noch erwischte. Sven Ulreich und Jonas Urbig überraschten ihren Keeper-Kollegen Manuel Neuer während eines Interviews. Lennart Karl konnte gar nicht genug bekommen von der Münchner Titel-Tradition: Im Stakkato holte er sich neue Weißbiergläser, um sie wild durch die Gegend zu spritzen.
"War und bin Teil der Familie!" Leon Goretzka feiert emotionalen Abschied vom FC Bayern München
Goretzka überreicht Weißbier den Fans
Natürlich erwischte es auch Leon Goretzka, er setzte das Weißbier aber auch artgerecht ein. Während sich seine Kollegen weiter fleißig die Haare wuschen, marschierte Goretzka mit einem vollen Glas Richtung Südkurve und gab es den Ultras in der ersten Reihe. Endlich landete das Weißbier dort, wo es eigentlich hingehört - in durstigen Mündern statt in Haaren. Anschließend machte Goretzka den Fans eine noch größere Freude, indem er ihnen die Meisterschale überreichte.
Goretzka selbst kletterte auf das Vorsängerpodest und mischte sich dann in die Südkurve, sichtlich genoss er das Bad in der Menge statt im Weißbier (was Harry Kane übrigens ziemlich "kalt" fand, wie er später berichtete). "Das hat mir gezeigt, dass ich hier Teil der Familie war und bin", sagte Goretzka anschließend. "Das ist etwas, worauf ich stolz bin." Gleichzeitig brachte er den Fans mit Bier, Meisterschale und seinem nahbaren Verhalten auch Wertschätzung für ihre Unterstützung in den vergangenen acht Jahren entgegen.
Es war der rührende Abschluss dieses für den 31-jährigen Mittelfeldspieler sichtlich emotionalen Nachmittags, an dem er zum letzten Mal in der Allianz Arena auflief. Kommenden Samstag steigt noch das DFB-Pokalfinale in Berlin gegen den VfB Stuttgart, da könnte Goretzka seinen 16. Titel mit dem FC Bayern gewinnen. Danach verlässt er München ablösefrei, mutmaßlich nach Italien.
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Leon Goretzka durfte die Meisterschale als Erster stemmen
Begonnen hatte Goretzkas Abschiedstour an der Konsole. Gemeinsam mit einigen Kollegen blieb er nach der Ankunft am Stadion noch etwas länger im Mannschaftsbus. Warum? "Klingt jetzt ein bisschen unromantisch", sagte Goretzka. "Aber wir haben noch Mario Kart gespielt."
Romantischer wurde es schon beim Aufwärmen, als zu seinen Ehren über die Stadionlautsprecher "Bochum" von Herbert Grönemeyer lief, die inoffizielle Hymne seiner Heimatstadt Bochum und seines Jugendklubs, dem VfL Bochum. Passenderweise unterhält die dortige Fanszene eine Freundschaft mit den Ultras des FC Bayern. Tief in der Südkurve sangen sie "Tief im Westen", gleichzeitig waren etliche rot-blaue Schals zu sehen - einen davon bekam Goretzka später um den Hals gehängt.
Unmittelbar vor Anpfiff bekam Goretzka von Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen, Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund eine Collage und einen Blumenstrauß überreicht. Trainer Vincent Kompany beorderte ihn standesgemäß in die Startelf, er dankte es mit dem Assist für Harry Kanes 4:1, Goretzkas insgesamt 104. Scorerpunkt im 311. Einsatz für den FC Bayern. Kurz darauf wurde er unter Sprechchören und Standing Ovations ausgewechselt.
Nach Spielende rollten die Ultras des FC Bayern vor der gesamten Südkurve ein riesiges Spruchband aus, darauf stand zu lesen: "Bochumer Junge in rot und weiß - Danke für acht Jahre, Leon". Als es dann um die Siegerehrung ging, zeigte der nominelle Kapitän Manuel Neuer eine große Geste und überließ Goretzka die Ehre, als Erster die Meisterschale in die Höhe zu stemmen.
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Wo liegt die Zukunft von Leon Goretzka?
Eberl huldigte Goretzka als "große Persönlichkeit des FC Bayern". Freund sagte: "Er ist ein Vorbildprofi, ein ganz außergewöhnlicher Charakter. Ein Vorbild für Fußballer, aber auch für Menschen generell - dass man dranbleibt und an sich glaubt, wenn es mal härter wird." Während seiner acht Jahre beim FC Bayern erlebte Goretzka nämlich nicht nur gute Zeiten.
Als unumstrittener Stammspieler und Muskelpaket war er ein Anker der Sextuple-Mannschaft von 2020. Anschließend galt er aber oftmals als überbezahlter Verkaufskandidat, als Sinnbild der dekadenten Münchner Gehaltstrukter. Im Sommer 2024 drängte ihn der FC Bayern zu einem Abschied, Kompany berief ihn teilweise nicht einmal in den Spieltagskader. Goretzka aber blieb, arbeitete unbeirrt weiter und bekam nach einigen Verletzungen seiner Konkurrenten irgendwann wieder Spielanteile.
"Er hat schwierige Zeiten durchgestanden. Das hat ihn immer ein bisschen ausgemacht", befand Jonathan Tah. "Wenn man dachte, es ist vorbei, dann hat er einfach weitergemacht und sich immer wieder zurückgebissen. Das finde ich ganz besonders." Diesen Sommer hatte Goretzka aber keine Wahl mehr. Sein Vertrag läuft aus, der FC Bayern bot ihm keine Verlängerung an.
Und nun? Angeblich steht Goretzka vor einer Unterschrift bei der AC Milan. "Ich habe mich wirklich noch nicht entschieden", sagte er. Im Sky-Interview empfahl ihm Lothar Matthäus einen Wechsel nach Italien, plädierte dabei aber scherzhaft für die blaue Seite Mailands, also für seinen eigenen Ex-Klub Inter. Goretzka dachte an die Farben des Münchner Stadtrivalen TSV 1860 und erwiderte grinsend: "Dann krieg ich Ärger mit der Südkurve." Dort geht nur Bochumer Blau durch.