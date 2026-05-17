"War und bin Teil der Familie!" Leon Goretzka feiert emotionalen Abschied vom FC Bayern München

Natürlich erwischte es auch Leon Goretzka, er setzte das Weißbier aber auch artgerecht ein. Während sich seine Kollegen weiter fleißig die Haare wuschen, marschierte Goretzka mit einem vollen Glas Richtung Südkurve und gab es den Ultras in der ersten Reihe. Endlich landete das Weißbier dort, wo es eigentlich hingehört - in durstigen Mündern statt in Haaren. Anschließend machte Goretzka den Fans eine noch größere Freude, indem er ihnen die Meisterschale überreichte.

Goretzka selbst kletterte auf das Vorsängerpodest und mischte sich dann in die Südkurve, sichtlich genoss er das Bad in der Menge statt im Weißbier (was Harry Kane übrigens ziemlich "kalt" fand, wie er später berichtete). "Das hat mir gezeigt, dass ich hier Teil der Familie war und bin", sagte Goretzka anschließend. "Das ist etwas, worauf ich stolz bin." Gleichzeitig brachte er den Fans mit Bier, Meisterschale und seinem nahbaren Verhalten auch Wertschätzung für ihre Unterstützung in den vergangenen acht Jahren entgegen.

Es war der rührende Abschluss dieses für den 31-jährigen Mittelfeldspieler sichtlich emotionalen Nachmittags, an dem er zum letzten Mal in der Allianz Arena auflief. Kommenden Samstag steigt noch das DFB-Pokalfinale in Berlin gegen den VfB Stuttgart, da könnte Goretzka seinen 16. Titel mit dem FC Bayern gewinnen. Danach verlässt er München ablösefrei, mutmaßlich nach Italien.