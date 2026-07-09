"War super - und dann ist er nach Paris gegangen": Superstar lässt Jürgen Klopp nach Verhandlungen im Privatflieger abblitzen

Die Bemühungen um den Angreifer seien "der teuerste Nicht-Transfer, in den wir je investiert haben", gewesen. Dann erklärte Klopp, dass es bei den Verhandlungen durchaus kurios zugegangen sei: "Wir sind mit Liverpool von Blackpool nach Nizza geflogen. Die ganze Familie Mbappe rein in den Privatflieger mit fünf Zimmern oder sowas. Dann sind wir da im Kreis geflogen, haben mit der Familie gesprochen, lecker gegessen ..."

Moderator Johannes B. Kerner (61) hakte ein, warum das so war. Klopp verriet: "Wir durften nicht gesehen werden. Wir sind immer im Kreis geflogen, war super - und dann ist er nach Paris gegangen." Das war im Sommer 2017. Mbappe wechselte erst auf Leihbasis zu PSG, ein Jahr später dann fix. Die Gesamtablöse lag bei 180 Millionen Euro.

Einen Sommer zuvor hatte Klopp den Dembele-Korb bekommen, als dieser sich dafür entschied, von Stade Rennes ausgerechnet zu seinem Ex-Klub BVB zu gehen: "Da haben wir in Paris gesprochen", so Klopp. "Da hatte ich schon so ein Gefühl, weiß ich jetzt nicht, ob der überhaupt wusste, wer wir waren."

Das Gespräch sei von Dembeles Berater eingefädelt worden, lief aber für Klopp nicht nach Plan: "Dann bin ich rausgegangen. Dachte, das ist Scheiße. Und da ist mir mein Handy auf den Boden gefallen. Der einzige Outcome an dem Abend: Mein Handy war kaputt."

Wann und warum es mit Rabiot nicht klappte, erzählte Klopp nicht, sondern sagte nur: "Bei Rabiot haben wir mit der Mutter gesprochen, wie bei Mbappe hauptsächlich auch."

Das genannte Trio steht am Donnerstagabend gegen Marokko in Frankreichs Startformation bei der Neuauflage des WM-Halbfinales von 2022.