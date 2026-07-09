Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.

Verpassen Sie keinen Moment der Weltmeisterschaft

Dein Rundum-Zugang zu Ergebnissen, Live-Updates und Hintergrundberichten
Entdecken
Jürgen KloppGetty Images
Falko Blöding

"War super - und dann ist er nach Paris gegangen": Superstar lässt Jürgen Klopp nach Verhandlungen im Privatflieger abblitzen

Weltmeisterschaft
Transfers
Frankreich
Liverpool
Premier League
Paris Saint-Germain
Frankreich Ligue 1
Jürgen Klopp
Ousmane Dembélé
Kylian Mbappé
A. Rabiot

Der ehemalige Coach der Reds konnte drei Stars von Les Bleus nicht von einem Wechsel nach Liverpool überzeugen.

Jürgen Klopp (59) hat vor dem WM-Viertelfinale zwischen Top-Favorit Frankreich und Marokko aus dem Nähkästchen geplaudert und verraten, wie ihm drei Stars der Equipe Tricolore zu seiner Zeit als Cheftrainer des FC Liverpool durch die Lappen gingen.

  • Klopp schilderte in seiner Funktion als TV-Experte bei MagentaTV, wie er sich vergeblich um Kapitän Kylian Mbappe (27, Real Madrid), Ballon-d'Or-Sieger Ousmane Dembele (29, Paris Saint-Germain) und Mittelfeldabräumer Adrien Rabiot (31, AC Mailand) bemühte.

    Als er im Foxborough Stadium von Boston neben den sich aufwärmenden Franzosen stand, leitete der designierte Bundestrainer ein: "Für mich ist es gerade extrem hart. Ich habe mit drei von denen schonmal verhandelt und hab sie nie bekommen."

    Klopp war von 2015 bis 2024 Chefcoach bei den Reds. Zu Anfang seiner Zeit dort hätte er gerne den bei der AS Monaco durchstartenden Mbappe an die Anfield Road gelotst. "Bei Kylian Mbappe weiß ich jahreszahltechnisch nicht genau, wann das war, aber es war, bevor er nach Paris gegangen ist."

    • Werbung
  • ousmane dembele roland garrosgetty

    Ousmane Dembele will lieber zum BVB als zum FC Liverpool

    Die Bemühungen um den Angreifer seien "der teuerste Nicht-Transfer, in den wir je investiert haben", gewesen. Dann erklärte Klopp, dass es bei den Verhandlungen durchaus kurios zugegangen sei: "Wir sind mit Liverpool von Blackpool nach Nizza geflogen. Die ganze Familie Mbappe rein in den Privatflieger mit fünf Zimmern oder sowas. Dann sind wir da im Kreis geflogen, haben mit der Familie gesprochen, lecker gegessen ..."

    Moderator Johannes B. Kerner (61) hakte ein, warum das so war. Klopp verriet: "Wir durften nicht gesehen werden. Wir sind immer im Kreis geflogen, war super - und dann ist er nach Paris gegangen." Das war im Sommer 2017. Mbappe wechselte erst auf Leihbasis zu PSG, ein Jahr später dann fix. Die Gesamtablöse lag bei 180 Millionen Euro.

    Einen Sommer zuvor hatte Klopp den Dembele-Korb bekommen, als dieser sich dafür entschied, von Stade Rennes ausgerechnet zu seinem Ex-Klub BVB zu gehen: "Da haben wir in Paris gesprochen", so Klopp. "Da hatte ich schon so ein Gefühl, weiß ich jetzt nicht, ob der überhaupt wusste, wer wir waren."

    Das Gespräch sei von Dembeles Berater eingefädelt worden, lief aber für Klopp nicht nach Plan: "Dann bin ich rausgegangen. Dachte, das ist Scheiße. Und da ist mir mein Handy auf den Boden gefallen. Der einzige Outcome an dem Abend: Mein Handy war kaputt."

    Wann und warum es mit Rabiot nicht klappte, erzählte Klopp nicht, sondern sagte nur: "Bei Rabiot haben wir mit der Mutter gesprochen, wie bei Mbappe hauptsächlich auch."

    Das genannte Trio steht am Donnerstagabend gegen Marokko in Frankreichs Startformation bei der Neuauflage des WM-Halbfinales von 2022.

  • Die Rekordtransfers von PSG:

    SpielerPositionVerpflichtet vonJahrAblöse
    NeymarAngriffFC Barcelona2017222 Millionen Euro
    Kylian MbappeAngriffAS Monaco2018180 Millionen Euro
    Randal Kolo MuaniAngriffEintracht Frankfurt202395 Millionen Euro
    Khvicha KvaratskheliaAngriffSSC Neapel202570 Millionen Euro
    Achraf HakimiAbwehrInter Mailand202168 Millionen Euro
    Joao NevesMittelfeldBenfica202465,92 Millionen Euro
    Goncalo RamosAngriffBenfica202365 Millionen Euro
    Edinson CavaniAngriffSSC Neapel201364,5 Millionen Euro
    Angel Di MariaAngriffManchester United201563 Millionen Euro
    Ilya ZabarnyiAbwehrAFC Bournemouth202563 Millionen Euro

    • HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

    Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

    GOAL bei Google bevorzugen