Jürgen Klopp (59) hat vor dem WM-Viertelfinale zwischen Top-Favorit Frankreich und Marokko aus dem Nähkästchen geplaudert und verraten, wie ihm drei Stars der Equipe Tricolore zu seiner Zeit als Cheftrainer des FC Liverpool durch die Lappen gingen.
"War super - und dann ist er nach Paris gegangen": Superstar lässt Jürgen Klopp nach Verhandlungen im Privatflieger abblitzen
Klopp schilderte in seiner Funktion als TV-Experte bei MagentaTV, wie er sich vergeblich um Kapitän Kylian Mbappe (27, Real Madrid), Ballon-d'Or-Sieger Ousmane Dembele (29, Paris Saint-Germain) und Mittelfeldabräumer Adrien Rabiot (31, AC Mailand) bemühte.
Als er im Foxborough Stadium von Boston neben den sich aufwärmenden Franzosen stand, leitete der designierte Bundestrainer ein: "Für mich ist es gerade extrem hart. Ich habe mit drei von denen schonmal verhandelt und hab sie nie bekommen."
Klopp war von 2015 bis 2024 Chefcoach bei den Reds. Zu Anfang seiner Zeit dort hätte er gerne den bei der AS Monaco durchstartenden Mbappe an die Anfield Road gelotst. "Bei Kylian Mbappe weiß ich jahreszahltechnisch nicht genau, wann das war, aber es war, bevor er nach Paris gegangen ist."
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Ousmane Dembele will lieber zum BVB als zum FC Liverpool
Die Bemühungen um den Angreifer seien "der teuerste Nicht-Transfer, in den wir je investiert haben", gewesen. Dann erklärte Klopp, dass es bei den Verhandlungen durchaus kurios zugegangen sei: "Wir sind mit Liverpool von Blackpool nach Nizza geflogen. Die ganze Familie Mbappe rein in den Privatflieger mit fünf Zimmern oder sowas. Dann sind wir da im Kreis geflogen, haben mit der Familie gesprochen, lecker gegessen ..."
Moderator Johannes B. Kerner (61) hakte ein, warum das so war. Klopp verriet: "Wir durften nicht gesehen werden. Wir sind immer im Kreis geflogen, war super - und dann ist er nach Paris gegangen." Das war im Sommer 2017. Mbappe wechselte erst auf Leihbasis zu PSG, ein Jahr später dann fix. Die Gesamtablöse lag bei 180 Millionen Euro.
Einen Sommer zuvor hatte Klopp den Dembele-Korb bekommen, als dieser sich dafür entschied, von Stade Rennes ausgerechnet zu seinem Ex-Klub BVB zu gehen: "Da haben wir in Paris gesprochen", so Klopp. "Da hatte ich schon so ein Gefühl, weiß ich jetzt nicht, ob der überhaupt wusste, wer wir waren."
Das Gespräch sei von Dembeles Berater eingefädelt worden, lief aber für Klopp nicht nach Plan: "Dann bin ich rausgegangen. Dachte, das ist Scheiße. Und da ist mir mein Handy auf den Boden gefallen. Der einzige Outcome an dem Abend: Mein Handy war kaputt."
Wann und warum es mit Rabiot nicht klappte, erzählte Klopp nicht, sondern sagte nur: "Bei Rabiot haben wir mit der Mutter gesprochen, wie bei Mbappe hauptsächlich auch."
Das genannte Trio steht am Donnerstagabend gegen Marokko in Frankreichs Startformation bei der Neuauflage des WM-Halbfinales von 2022.
Die Rekordtransfers von PSG:
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Neymar Angriff FC Barcelona 2017 222 Millionen Euro Kylian Mbappe Angriff AS Monaco 2018 180 Millionen Euro Randal Kolo Muani Angriff Eintracht Frankfurt 2023 95 Millionen Euro Khvicha Kvaratskhelia Angriff SSC Neapel 2025 70 Millionen Euro Achraf Hakimi Abwehr Inter Mailand 2021 68 Millionen Euro Joao Neves Mittelfeld Benfica 2024 65,92 Millionen Euro Goncalo Ramos Angriff Benfica 2023 65 Millionen Euro Edinson Cavani Angriff SSC Neapel 2013 64,5 Millionen Euro Angel Di Maria Angriff Manchester United 2015 63 Millionen Euro Ilya Zabarnyi Abwehr AFC Bournemouth 2025 63 Millionen Euro
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