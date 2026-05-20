War Oliver Baumann nie als Nummer eins eingeplant? Brisanter Verdacht zur spektakulären WM-Wende um Manuel Neuer und Julian Nagelsmann

Seiner Meinung nach könne "eine Neuer-Nominierung einen Keil in die Mannschaft" treiben: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass es unter den Nicht-Bayern-Spielern viele Fürsprecher für Baumann gibt. Weitere Unruhe können wir uns aber nicht erlauben", sagte der 52 Jahre alte TV-Experte.

Ursprünglich hatte Nagelsmann Oliver Baumann in den vergangenen Wochen und Monaten stets das Vertrauen ausgesprochen und immer wieder betont, dass der Schlussmann der TSG Hoffenheim als Nummer eins zur WM fahren werde. Weil Neuer aber besonders im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid eine herausragende Leistung zeigte, mehrten sich Stimmen und Gerüchte bezüglich einer möglichen Rückkehr der nach der Heim-EM zurückgetretenen Torhüter-Ikone.

Zumindest laut Sport Bild soll die Gefahr eines von Hamann heraufbeschworenen Keils, der durch Neuers Rückkehr ins DFB-Team getrieben werde, relativ gering sein. Denn nicht nur Führungsspieler des FC Bayern sollen sich bei Nagelsmann für eine Rückkehr des 40-Jährigen ausgesprochen haben, sondern auch einige Schlüsselspieler der Nationalmannschaft, die nicht in Diensten des Rekordmeisters stehen.