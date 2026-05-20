Wenn Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag (13 Uhr) seinen offiziellen Kader für die anstehende Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko bekanntgibt, wird mit ziemlicher Sicherheit auch der Name Manuel Neuer zu lesen und zu hören sein. Und das wird wiederum Dietmar Hamann nicht gefallen. Der stets kritische ehemalige deutsche Nationalspieler sieht in der bevorstehenden Rückkehr des 40 Jahre alten Keepers vom FC Bayern nach zwei Jahren Abstinenz eine große "Gefahr", wie er im Interview mit Absolut Fußball klarstellte.
War Oliver Baumann nie als Nummer eins eingeplant? Brisanter Verdacht zur spektakulären WM-Wende um Manuel Neuer und Julian Nagelsmann
Manuel Neuer kehrt ins DFB-Team zurück: "Keil in der Mannschaft"?
Seiner Meinung nach könne "eine Neuer-Nominierung einen Keil in die Mannschaft" treiben: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass es unter den Nicht-Bayern-Spielern viele Fürsprecher für Baumann gibt. Weitere Unruhe können wir uns aber nicht erlauben", sagte der 52 Jahre alte TV-Experte.
Ursprünglich hatte Nagelsmann Oliver Baumann in den vergangenen Wochen und Monaten stets das Vertrauen ausgesprochen und immer wieder betont, dass der Schlussmann der TSG Hoffenheim als Nummer eins zur WM fahren werde. Weil Neuer aber besonders im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid eine herausragende Leistung zeigte, mehrten sich Stimmen und Gerüchte bezüglich einer möglichen Rückkehr der nach der Heim-EM zurückgetretenen Torhüter-Ikone.
Zumindest laut Sport Bild soll die Gefahr eines von Hamann heraufbeschworenen Keils, der durch Neuers Rückkehr ins DFB-Team getrieben werde, relativ gering sein. Denn nicht nur Führungsspieler des FC Bayern sollen sich bei Nagelsmann für eine Rückkehr des 40-Jährigen ausgesprochen haben, sondern auch einige Schlüsselspieler der Nationalmannschaft, die nicht in Diensten des Rekordmeisters stehen.
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Manuel Neuer patzte beim FC Bayern beinahe folgenschwer gegen Real Madrid
Am Samstag folgte dann der große Knall, als Sky berichtete, dass sich Nagelsmann Neuer tatsächlich auf eine Rückkehr zum Mammut-Turnier geeinigt haben - trotz aller Versprechen von Nagelsmann an Baumann. Ein Schritt, den Hamann besonders mit Blick auf Neuers jüngster Vergangenheit in der Nationalmannschaft und zwei durchaus bemerkenswerten Aussetzern im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real nicht nachvollziehen kann.
"Er war maßgeblich daran beteiligt, dass wir in Russland und Katar früh ausgeschieden sind", wetterte Hamann: "Ja, Neuer hat in dieser Saison gut gehalten. Aber er hat im Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League auch gegen Real gepatzt. Das darf man nicht vergessen." Er sei zudem "weit davon entfernt, zu behaupten, dass er definitiv ein überdurchnittliches Turnier spielen wird".
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Oliver Baumann nie als Nummer eins eingeplant? Max Kruse äußert brisanten Verdacht zur Neuer-Rückkehr
Neben Hamann äußerte in Max Kruse ein weiterer ehemaliger Nationalspieler deutliche Kritik am Vorgehen von Nagelsmann, Neuer als Nummer eins zurückzuholen und Baumann auf der Zielgeraden zur WM zu degradieren. "Für mich ein absolutes No-Go, dieses Fass am letzten Spieltag wieder aufzumachen", sagte Kruse in einem Livestream auf Twitch und äußerte zudem einen brisanten Verdacht.
Seiner Meinung nach habe Nagelsmann nicht ernsthaft Baumann als Nummer eins bei der WM in Erwägung gezogen, sondern auf die Genesung von Marc-Andre ter Stegen gehofft. Dem vom Verletzungspech verfolgten Torhüter des FC Barcelona hatte Nagelsmann nach dem Neuer-Rücktritt quasi eine Stammplatzgarantie für die WM ausgesprochen, dann aber wendete sich das Blatt für den 34-Jährigen auf dramatische Art und Weise.
Zunächst riss er sich die Patellasehne, dann verlor er bei Barca seinen Stammplatz und ließ sich am Rücken operieren. Um auf Spielzeit zu kommen, wechselte er im Winter auf Leihbasis zum FC Girona. Nach nur zwei überzeugenden Auftritten folgte dann jedoch die nächste Hiobsbotschaft: ter Stegen zog sich eine schwere Oberschenkelverletzung zu und musste erneut unters Messer. Seit Ende Januar hat er nun kein Spiel mehr bestritten und wird die WM daher verpassen.
"Was ich persönlich glaube, ist, dass Julian Nagelsmann einfach gewartet hat, ob Marc-Andre ter Stegen noch fit wird. Das ist eben nicht der Fall. Und deswegen hat er sich entschieden, Manuel Neuer mitzunehmen", mutmaßte Kruse daher.
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Urbig soll als Trainingspartner mit zur WM
Trotz seiner Degradierung kurz vor der WM-Endrunde soll sich Baumann Nagelsmann gegenüber zwar extrem enttäuscht gezeigt, aber seine Verfügbarkeit als Backup für den auch in dieser Saison verletzungsanfälligen Neuer signalisiert haben.
Neuers Einsatz im Pokalfinale am kommenden Samstag gegen den VfB Stuttgart ist aufgrund einer neuerlichen Wadenverletzung, die er sich im letzten Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln zugezogen hatte, nach wie vor fraglich. Bereits zuvor hatten den Keeper drei kleine Faserrisse in der Wade im Saisonverlauf ausgebremst.
Vertreten wurde Neuer von Jonas Urbig, der übereinstimmenden Medienberichten zufolge ebenfalls mit zur WM reisen wird, allerdings nur in der Rolle als Trainingspartner. Den dritten Kaderplatz bei den Torhütern soll Alexander Nübel vom VfB Stuttgart erhalten.