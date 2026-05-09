Kurz vor der Entscheidung um die Meisterschaft platzt eine Bombe: Ex-Präsident Josep Bartomeu enthüllt, dass Vinicius Junior schon fast das Trikot des FC Barcelona trug. Bartomeu, von 2014 bis 2020 der mächtige Mann im Camp Nou, hat gegenüber ESPN Deportes Details enthüllt. "Vinicius Junior war für uns von Interesse", erinnerte er sich.
"War für uns von Interesse": Superstar von Real Madrid wäre beinahe beim FC Barcelona gelandet
Die Verhandlungen waren weit fortgeschritten, die Tinte auf dem Papier war gefühlt schon trocken: "Wir haben mit seiner Familie und seinen Beratern gesprochen, es gab tatsächlich eine vorläufige Vereinbarung."
Bartomeu lieferte die nüchterne Erklärung für das Scheitern des Deals gleich hinterher: "Madrid hat möglicherweise ein besseres Angebot als Barca gemacht und Vinicius geholt."
Real Madrid verkündete schließlich im Mai 2017 den Vollzug. Für eine kolportierte Ablöse von rund 45 Millionen Euro sicherten sie sich die Dienste des Teenagers, der erst im Juli 2018 - nach Erreichen der Volljährigkeit - offiziell nach Spanien wechseln durfte.
Vinicius Jr. traf schon 127-mal für Real
Die Geschichte, die folgte, ist hinlänglich bekannt. In seinen mittlerweile acht Spielzeiten im Profikader der Madrilenen hat sich Vinicius Jr. zu einer gnadenlosen Tormaschine entwickelt. Nach 372 Pflichtspielen stehen für den Brasilianer 127 Treffer und 100 Vorlagen zu Buche.
Dass diese Enthüllung ausgerechnet jetzt kommt, verleiht dem anstehenden Clasico eine zusätzliche Würze. Hansi Flick und seine Mannschaft benötigen lediglich ein Remis, um den Vorsprung von elf Punkten auf Real drei Spieltage vor Schluss uneinholbar zu machen.
Real Madrid brennt aktuell der Baum
Vor dem Duell gegen den Rivalen brennt bei Real Madrid unterdessen der Baum. Die Vorfälle bei den Königlichen hatten sich zuletzt fast täglich gehäuft. Einem Bericht des Journalisten Miguel Latigo Serrano bei Onda Cero zufolge habe sich Antonio Rüdiger dieser Tage Außenverteidiger Alvaro Carreras vorgeknöpft und diesem sogar eine Ohrfeige verpasst. Das entspricht jedoch nicht den Tatsachen, wie SPOX aus dem Umfeld des Spielers erfuhr.
Zwar habe es eine Auseinandersetzung mit einem Teamkollegen gegeben, allerdings gänzlich ohne Handgreiflichkeiten. Der Vorfall habe sich zudem nicht wie berichtet im April, sondern bereits im Februar ereignet. Es habe sich um eine einzelne Episode ohne Bedeutung gehandelt und sich längst erledigt, schrieb Rüdiger in einer Story auf Instagram.
Zudem hieß es, Kylian Mbappe ecke mit seinem Verhalten bei seinen Mannschaftskameraden angeblich immer mehr an. Wie die französische Zeitung L'Equipe berichtete, gibt es bei den Königlichen immer mehr Spieler, die vom Auftreten des 27 Jahre alten Offensivstars genervt sind.
Dazu kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Fede Valverde und Aurelien Tchouameni. Dabei landete Valverde mit einem Schädel-Hirn-Trauma im Krankenhaus. Der Klub verdonnerte beide Spieler zu einer riesigen Geldstrafe in Höhe von 500.000 Euro.
Häufig gestellte Fragen
Vinicius angestammte Position ist die des linken Flügelspielers. Hier kann er seine Schnelligkeit und seine Stärken im 1-gegen-1 am besten ausspielen. Jedoch besetzt er bei Real Madrid auch immer häufiger die Mitte, weil auch sein Teamkollege Kylian Mbappe gerne über links kommt. Vini Jr. rotiert auch während dem Spiel gerne die Positionen durch, auch auf die rechte Seite
Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior, wie Vini Jr. mit vollem Namen heißt, wurde am 12. Juli 2000 in Sao Goncalo, einer Großstadt des brasilianischen Bundesstaates Rio de Janeiro geboren. Die Stadt hat knapp eine Millionen Einwohner.
Bei Real Madrid bekleidet Vini Jr. seit der Saison 2023/24 die legendäre Nummer Sieben. Die prominenten Vorgänger von ihm: Cristiano Ronaldo, Raul und Emilio Butragueño. Bei Brasilien ist er meist mit der Nummer 10 im Einsatz, Vinicius trug aber auch schon öfters beim Nationalteam die Sieben.
Laut Angaben seines Vereins misst Vinicius genau 1,76 Meter. Damit wird er nicht mehr zu einem gefürchteten Kopfballungeheuer werden, die Stärken des Brasilianers liegen aber sowieso in anderen Bereichen.
Auf der Website von Real Madrid ist sein Gewicht mit 73kg beziffert. Dies hilft ihm natürlich bei seinen schnellen Dribblings und Wendungen.
Bekannt ist, dass Vinicius meistens mit seinen Nike Zoom Mercurial spielt. Die genau Größe seiner Stiefel ist jedoch nicht bekannt.
Sein starker Fuß ist klar der rechte. Letzte Saison erzielte er 14 seiner 20 Treffer für Real Madrid mit diesem Fuß. Aber auch der linke ist nicht zu unterschätzen, damit war Vini Jr. sechsmal erfolgreich.
Vinicius landete schon im Jahr 2005 beim größten Klub der Region, Flamengo. Zwölf Jahre war er in den verschiedenen Jugendteams des Vereins unterwegs, bis der Flügelspieler mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab.
Gesicherte Informationen zu seinem genauen Wohnort sind nicht bekannt. Er dürfte jedoch im Madrider Nobelstadtteil La Moraleja wohnen. Auch in seiner Heimat Brasilien dürften Vini Jr. einige Immobilien gehören.
Real Madrid wird von BMW gesponsert und so fährt Vini Jr. auch meist ein Auto der deutschen Marke. Anfang letzter Saison bekam Vinicius einen BMW i7 M70 xDrive mit 659 PS und einem Wert von über 180.000 Euro. Gesichert ist auch, dass sich in seiner Autosammlung auch noch weitere Fahrzeuge deutscher Hersteller befinden, so soll er unter anderem drei Audis in der Garage geparkt haben.
Vinicius spricht kein Deutsch. Seine Muttersprache ist portugiesisch und auch in spanisch kann er fließend kommunizieren, 2023 erhielt er sogar den spanischen Pass. Weiters wird vermutet, dass sich Vini Jr. auf Englisch zumindest verständigen kann.
Laut offiziellen Angaben hat Vinicius Jr. noch keine Kinder. Auch Gerüchte um einen Sohn oder eine Tochter des Superstars halten sich in Grenzen.
Vini Jr. ist nicht verheiratet und auch über eine Freundin ist nichts offiziell bekannt. Auch auf seinen Social Media-Kanälen gibt es keine Hinweise auf eine Beziehung.
Das Gehalt von Vini Jr. bei Real Madrid beläuft sich auf knapp 21 Millionen Euro im Jahr. Hinzu kommen noch Sponsorendeals und weiter Einnahmen. Forbes schätzt sein Nettovermögen auf 55 Millionen US-Dollar.
Titel und Trophäen hat Vini Jr. in seiner noch immer jungen Karriere schon viele gewonnen. Er wurde sowohl dreimal spanischer Meister, als auch spanischer Superpokalsieger und Klub-Weltmeister. Außerdem gewann der Brasilianer je zweimal die Champions League und den UEFA Super-Cup und zusätzlich konnte Vini auch einmal den spanischen Pokal in die Höhe stemmen. Das macht insgesamt 14 Profi-Titel - mit gerade einmal 25 Jahren.
Die leidigste Saga der vergangenen Jahre. Nach einer grandiosen Saison 2023/24 wurde Vinicius lange als Favorit auf den Ballon d'Or gehandelt. Als sich abzeichnete, dass der Spanier Rodri die Tropjäe einheimsen wird, machte die ganze Entourage von Real Madrid kehrt und boykottierte die Verleihung. Damit fügte Vini Jr. seinem Ruf erheblichen Schaden zu.
Immerhin wurde er im selben Jahr von der FIFA zum Weltfußballer 2024 gekürt. Mit Madrid gewann er in dieser Saison die Champions League, die LaLiga und den spanischen Supercup und erzielte dabei 24 Tore.
Vini Jr. ist der Spitzname des Brasilianers, der mit bürgerlichen Namen Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior heißt.