Der FC Barcelona hat das Rennen um den angeblich auch von Bayern München umworbenen Anthony Gordon gewonnen.
"War für mich keine Frage, dass ich hierherkommen will": Bayern-Kandidat Anthony Gordon wechselt zum FC Barcelona
Der spanische Meister verkündete am Freitagabend die Verpflichtung des englischen Offensivspielers. Für den 25-Jährigen bezahlen die Katalanen eine Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro an Newcastle United, Gordon erhielt einen Vertrag über fünf Jahre bis zum 30. Juni 2031.
Englische Medien hatten noch vor einigen Tagen von einer Einigung zwischen Gordon und dem FC Bayern berichtet. Doch Barcelona gelang es offenbar mittels eines "Blitzmanövers" von Sportdirektor Deco, Gordon bei Verhandlungen in London umzustimmen. Deco habe den englischen WM-Teilnehmer von der sportlichen Perspektive bei Trainer Hansi Flick und Barca überzeugt, schrieb die spanische Tageszeitung Mundo Deportivo.
- AFP
Anthony Gordon spricht von einem "Kindheitstraum"
Gordon selbst erklärte bei seiner Antrittspressekonferenz: "Sobald ich wusste, dass Barca mich will, war es für mich keine Frage, dass ich hierherkommen will."
Es sei ein "Kindheitstraum, der in Erfüllung geht", stellte er klar. Schon als Dreijähriger habe er für die Blaugrana auflaufen wollen. "Barca ist der größte Klub auf dem Planeten."
Die Rekordtransfers des FC Barcelona
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Ousmane Dembele Angriff Borussia Dortmund 2017 148 Millionen Euro Philippe Coutinho Mittelfeld FC Liverpool 2018 135 Millionen Euro Antoine Griezmann Angriff Atletico Madrid 2019 120 Millionen Euro Neymar Angriff FC Santos 2013 88 Millionen Euro Frenkie de Jong Mittelfeld Ajax Amsterdam 2019 86 Millionen Euro Luis Suarez Angriff FC Liverpool 2014 81,72 Millionen Euro Anthony Gordon Angriff Newcastle United 2026 80 Millionen Euro Zlatan Ibrahimovic Angriff Inter Mailand 2009 69,5 Millionen Euro Miralem Pjanic Mittelfeld Juventus 2020 60 Millionen Euro Raphina Mittelfeld Leeds United 2022 58 Millionen Euro