"War für mich keine Frage, dass ich hierherkommen will": Bayern-Kandidat Anthony Gordon wechselt zum FC Barcelona

Der spanische Meister verkündete am Freitagabend die Verpflichtung des englischen Offensivspielers. Für den 25-Jährigen bezahlen die Katalanen eine Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro an Newcastle United, Gordon erhielt einen Vertrag über fünf Jahre bis zum 30. Juni 2031.

Englische Medien hatten noch vor einigen Tagen von einer Einigung zwischen Gordon und dem FC Bayern berichtet. Doch Barcelona gelang es offenbar mittels eines "Blitzmanövers" von Sportdirektor Deco, Gordon bei Verhandlungen in London umzustimmen. Deco habe den englischen WM-Teilnehmer von der sportlichen Perspektive bei Trainer Hansi Flick und Barca überzeugt, schrieb die spanische Tageszeitung Mundo Deportivo.