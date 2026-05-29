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SID

"War für mich keine Frage, dass ich hierherkommen will": Bayern-Kandidat Anthony Gordon wechselt zum FC Barcelona

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A. Gordon

Barcelona schnappt sich den begehrten Linkaußen. Für diesen wird nach eigenen Angaben ein Traum wahr.

Der FC Barcelona hat das Rennen um den angeblich auch von Bayern München umworbenen Anthony Gordon gewonnen.

  • Der spanische Meister verkündete am Freitagabend die Verpflichtung des englischen Offensivspielers. Für den 25-Jährigen bezahlen die Katalanen eine Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro an Newcastle United, Gordon erhielt einen Vertrag über fünf Jahre bis zum 30. Juni 2031.

    Englische Medien hatten noch vor einigen Tagen von einer Einigung zwischen Gordon und dem FC Bayern berichtet. Doch Barcelona gelang es offenbar mittels eines "Blitzmanövers" von Sportdirektor Deco, Gordon bei Verhandlungen in London umzustimmen. Deco habe den englischen WM-Teilnehmer von der sportlichen Perspektive bei Trainer Hansi Flick und Barca überzeugt, schrieb die spanische Tageszeitung Mundo Deportivo.

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    Anthony Gordon spricht von einem "Kindheitstraum"

    Gordon selbst erklärte bei seiner Antrittspressekonferenz: "Sobald ich wusste, dass Barca mich will, war es für mich keine Frage, dass ich hierherkommen will."

    Es sei ein "Kindheitstraum, der in Erfüllung geht", stellte er klar. Schon als Dreijähriger habe er für die Blaugrana auflaufen wollen. "Barca ist der größte Klub auf dem Planeten."

  • Die Rekordtransfers des FC Barcelona

    SpielerPositionVerpflichtet vonJahrAblöse
    Ousmane DembeleAngriffBorussia Dortmund2017148 Millionen Euro
    Philippe CoutinhoMittelfeldFC Liverpool2018135 Millionen Euro
    Antoine GriezmannAngriffAtletico Madrid2019120 Millionen Euro
    NeymarAngriffFC Santos201388 Millionen Euro
    Frenkie de JongMittelfeldAjax Amsterdam201986 Millionen Euro
    Luis SuarezAngriffFC Liverpool201481,72 Millionen Euro
    Anthony GordonAngriffNewcastle United202680 Millionen Euro
    Zlatan IbrahimovicAngriffInter Mailand200969,5 Millionen Euro
    Miralem PjanicMittelfeldJuventus202060 Millionen Euro
    RaphinaMittelfeldLeeds United202258 Millionen Euro