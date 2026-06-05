War das nur ein Täuschungsmanöver? Real Madrid plant offenbar Mega-Angebot für Star des FC Bayern München

Vergangenen Oktober hatte Eberl die Existenz einer Ausstiegsklausel im Vertrag von Olise dementiert. Im Interview mit 11Freunde erklärte er auf die Frage, ob der deutsche Rekordmeister in Transferfragen den Anschluss an die internationale Konkurrenz verliere: "In der Diskussion kommt mir zu kurz, dass wir mit Michael Olise einen Profi von Crystal Palace verpflichtet haben, der bei uns einen Vertrag bis 2029 hat - ohne Ausstiegsklausel - und dabei ist, einer der weltbesten Spieler zu werden."

Zuvor hatte es vermehrt Spekulationen darüber gegeben, dass der 24-jährige Franzose möglicherweise früher aus seinem noch bis 2029 laufenden Vertrag an der Säbener Straße herausgekauft werden könnte. Auf eine entsprechende Frage antwortete Sportdirektor Christopher Freund Ende August nur kryptisch: "Wir reden grundsätzlich nie über Vertragsinhalte."