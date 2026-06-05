Florentino Perez hat einen Transfer für 150 Millionen Euro bei Real Madrid angekündigt. Offenbar handelt es sich dabei trotz des Dementis des Präsidenten der Königlichen um Michael Olise vom FC Bayern München. Das berichtet die englische Zeitung The Telegraph. Obwohl Klubchef Perez den Offensivstar der Bayern öffentlich ausschloss, bereiten die Königlichen hinter den Kulissen offenbar ein Angebot über umgerechnet 175 Millionen Euro vor.
War das nur ein Täuschungsmanöver? Real Madrid plant offenbar Mega-Angebot für Star des FC Bayern München
Ob dieses Vorhaben im anstehenden Transfersommer überhaupt den Hauch einer Chance auf Umsetzung hat, ist fraglich. Bayerns Sportvorstand Max Eberl schlug die Tür für potenzielle Käufer erst im April zu und stellte klar: "Nein, relativ einfach: nein. Wir haben ein Langzeitprojekt, Michael fühlt sich super wohl."
Auch Olise, dessen Vertrag an der Säbener Straße langfristig verankert ist, soll derzeit nicht einen einzigen Gedanken an eine Luftveränderung oder gar an die spanische Hauptstadt verschwenden.
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Olise hat laut Eberl keine Ausstiegsklausel
Vergangenen Oktober hatte Eberl die Existenz einer Ausstiegsklausel im Vertrag von Olise dementiert. Im Interview mit 11Freunde erklärte er auf die Frage, ob der deutsche Rekordmeister in Transferfragen den Anschluss an die internationale Konkurrenz verliere: "In der Diskussion kommt mir zu kurz, dass wir mit Michael Olise einen Profi von Crystal Palace verpflichtet haben, der bei uns einen Vertrag bis 2029 hat - ohne Ausstiegsklausel - und dabei ist, einer der weltbesten Spieler zu werden."
Zuvor hatte es vermehrt Spekulationen darüber gegeben, dass der 24-jährige Franzose möglicherweise früher aus seinem noch bis 2029 laufenden Vertrag an der Säbener Straße herausgekauft werden könnte. Auf eine entsprechende Frage antwortete Sportdirektor Christopher Freund Ende August nur kryptisch: "Wir reden grundsätzlich nie über Vertragsinhalte."
Perez will 150 Millionen Euro ausgeben
Perez dagegen hatte konkret angekündigt, dass Real ein Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro für einen "Superstar auf dem Level von Cristiano Ronaldo" unterbreiten wird. Dabei ließ er keinen Zweifel daran, dass der Deal oberste Priorität genießt und extrem zeitnah über die Bühne gehen soll.
Perez erklärte: "Am Dienstag werde ich einem großen Champions-League-Klub ein bedeutendes Angebot für einen Spieler unterbreiten, der den größten Transfer in der Geschichte Madrids darstellen würde. Mindestens 150 Millionen Euro."
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Olise kam bei Bayern auf 53 Torbeteiligungen
Perez konterte damit direkt die kontroversen Behauptungen seines Gegenkandidaten Enrique Riquelme, der im Vorfeld behauptet hatte, bereits eine Vereinbarung mit dem Top-Stürmer getroffen zu haben. Neben einem Transfer von Erling Haaland schloss Perez Olise, Jeremy Doku und Harry Kane ausdrücklich aus. Auch ein Akteur von Erzrivale FC Barcelona ist kategorisch kein Thema.
Olise war im Sommer für 53 Millionen Euro von Crystal Palace an die Säbener Straße gewechselt und schlug als einzige Neuverpflichtung sofort ein. In 52 Einsätzen gelangen dem Flügelspieler wettbewerbsübergreifend 22 Tore und 31 Vorlagen.
Die Rekordtransfers von Real Madrid
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Jude Bellingham Mittelfeld Borussia Dortmund 2023 127 Millionen Euro Eden Hazard Mittelfeld FC Chelsea 2019 120,8 Millionen Euro Gareth Bale Angriff Tottenham Hotspur 2013 101 Millionen Euro Cristiano Ronaldo Angriff Manchester United 2009 94 Millionen Euro Aurelien Tchouameni Mittelfeld AS Monaco 2022 80 Millionen Euro Zinedine Zidane Mittelfeld Juventus 2001 77,5 Millionen Euro James Rodriguez Mittelfeld AS Monaco 2014 75 Millionen Euro Kaka Mittelfeld AC Mailand 2009 67 Millionen Euro Luka Jovic Angriff Eintracht Frankfurt 2019 63 Millionen Euro Dean Huijsen Abwehr AFC Bournemouth 2024 62,5 Millionen Euro
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.