War das der Anfang von Arne Slots Ende? Legende des FC Liverpool stellt brisante These auf

Nach dem Ausgleichstreffer zum 1:1 in der 90. Minute gegen Tottenham Hotspur durch den ehemaligen Everton-Stürmer Richarlison machten die heimischen Fans ihren Unmut mit lautstarken Buhrufen in Richtung Spielfeld und Trainerbank deutlich. Dieser jüngste Rückschlag für Liverpool folgte auf eine überraschende 1:2-Niederlage gegen die Wolverhampton Wanderers, wodurch der LFC nun ganze 21 Punkte hinter Tabellenführer FC Arsenal liegt.

Gegenüber Sky Sports sprach Carragher über die vergiftete Stimmung und sagte: "Es ist besorgniserregend, was Liverpool in dieser Saison leistet. Noch besorgniserregender ist es für den Trainer. Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen den meisten Fans, die wir online sehen, und den Fans, die tatsächlich ins Stadion kommen."

Carragher führte dazu aus: "Für lange Zeit in der Saison sind ihm die Fans, die ins Stadion gehen, treu geblieben, wenn Arne Slot kritisiert wurde. Selbst nach dem Vorfall mit Mo Salah, als das nächste Spiel auswärts im San Siro stattfand, haben die Fans Arne Slot angefeuert."