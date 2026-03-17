Liverpool-Legende Jamie Carragher hat Trainer Arne Slot eindringlich gewarnt und angedeutet, dass der Niederländer bei den Fans in Anfield möglicherweise einen Punkt erreicht habe, an dem es kein Zurück mehr gibt.
War das der Anfang von Arne Slots Ende? Legende des FC Liverpool stellt brisante These auf
Nach dem Ausgleichstreffer zum 1:1 in der 90. Minute gegen Tottenham Hotspur durch den ehemaligen Everton-Stürmer Richarlison machten die heimischen Fans ihren Unmut mit lautstarken Buhrufen in Richtung Spielfeld und Trainerbank deutlich. Dieser jüngste Rückschlag für Liverpool folgte auf eine überraschende 1:2-Niederlage gegen die Wolverhampton Wanderers, wodurch der LFC nun ganze 21 Punkte hinter Tabellenführer FC Arsenal liegt.
Gegenüber Sky Sports sprach Carragher über die vergiftete Stimmung und sagte: "Es ist besorgniserregend, was Liverpool in dieser Saison leistet. Noch besorgniserregender ist es für den Trainer. Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen den meisten Fans, die wir online sehen, und den Fans, die tatsächlich ins Stadion kommen."
Carragher führte dazu aus: "Für lange Zeit in der Saison sind ihm die Fans, die ins Stadion gehen, treu geblieben, wenn Arne Slot kritisiert wurde. Selbst nach dem Vorfall mit Mo Salah, als das nächste Spiel auswärts im San Siro stattfand, haben die Fans Arne Slot angefeuert."
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Carragher glaubt an Bruch zwischen Slot und Fans
Nun jedoch sei eine neue Dimension erreicht, glaubt der ehemalige Abwehrspieler: "Es ist nicht leicht für die Liverpooler Fans, sich gegen einen Trainer zu wenden, der vor weniger als einem Jahr noch einen Titel gewonnen hat, aber ich hatte das Gefühl, dass sich am Sonntag die Stimmung der Fans gegenüber der Mannschaft und dem Trainer deutlich gewandelt hat."
Carragher weiter: "Das Ausbuhen am Ende, das war echtes Ausbuhen von einer verärgerten und unzufriedenen Fangemeinde. Ich glaube, es wird jetzt wirklich schwer für Arne Slot, sie wieder für sich zu gewinnen. Wenn man diese Fans einmal verloren hat, ist es wirklich schwer, sie zurückzugewinnen."
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Liverpool und Slot gegen Galatasaray zum Siegen verdammt
Der Spielplan bietet Slot und seinem Team keine Atempause. Derzeit liegt Liverpool mit 49 Punkten auf dem fünften Platz der Premier-League-Tabelle, zwei Punkte hinter dem viertplatzierten Aston Villa. Der unmittelbare Fokus richtet sich nun auf den Mittwoch, wenn man Galatasaray empfängt und versuchen muss, einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel des Achtelfinals der Champions League aufzuholen.
Danach wartet am Samstag eine schwierige Auswärtspartie in Brighton. Trotz der Probleme in der Liga ist ein nationaler Titel noch möglich, denn Anfang April steht das Viertelfinale des FA Cups mit einem Auswärtsspiel bei Manchester City auf dem Programm.
- AFP
Arne Slot: Seine Statistik für Liverpool
- Spiele: 101
- Siege: 62
- Unentschieden: 16
- Niederlagen: 23
- Punkteschnitt: 2,0
Häufig gestellte Fragen
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.
Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.
Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.
Der Liverpool FC gehört mit 52 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.
Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.
Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.
Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub.
Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.
Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.
Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.