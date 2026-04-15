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MICHAEL OLISE BAYERN MÜNCHEN ALVARO CARRERAS REAL MADRID IMAGO / Ulrich Hufnagel
Daniel Buse

"War an dem Tag nicht zu verteidigen": Ex-Real-Madrid-Star Toni Kroos schwärmt von Spieler des FC Bayern

Champions League
Bayern München - Real Madrid
Bayern München
Real Madrid
M. Olise

Der deutsche Weltmeister zeigt sich begeistert von einem Bayern-Star, der im ersten Spiel gegen Real eine starke Leistung zeigte.

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Für Real Madrid wird es nach Ansicht ihres Ex-Stars Toni Kroos im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Bayern München darauf ankommen, Michael Olise in den Griff zu bekommen.

Olise hatte im ersten Vergleich vor einer Woche eine ganz starke Leistung auf dem rechten Flügel abgeliefert und war immer wieder an Reals Linksverteidiger Alvaro Carreras vorbeigegangen

  • Toni KroosIMAGO / ZUMA Press Wire

    Toni Kroos: "Schauen, dass man Olise gebändigt bekommt"

    "Das war offensichtlich, dass es da ein Mismatch gab von Minute eins bis Minute 90", blickt Kroos in seinem Podcast "Einfach mal Luppen" auf das Hinspiel zurück, das die Bayern mit 2:1 für sich entschieden: "Da haben sie dann einfach dieses Pfund Olise gehabt", ergänzte er. 

    Real habe seiner Ansicht nach mit Absicht das Zentrum verdichtet, um dort den Münchnern das Leben schwer zu machen, "was dann natürlich bedingt, dass du eher dann mal einen Ball auf außen zulässt", so Kroos. Und dort wartet Olise, der auch am Mittwoch (21 Uhr) im Fokus der Madrilenen stehen dürfte. 

    "Ich glaube, dass man da aus Real-Sicht irgendwie schauen muss, dass man Olise da einigermaßen gebändigt bekommt", meinte Kroos und nannte ein Doppeln des Franzosen als mögliche Option für die Gäste, die in München gewinnen müssen, wenn sie ins Halbfinale kommen wollen. 

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  • ALVARO CARRERAS REAL MADRID MICHAEL OLISE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    Toni Kroos: "Bayern hat diese Lösung Olise immer wieder gefunden"

    "Was man auf jeden Fall aus dem Spiel mitnehmen konnte, ist, dass Bayern diese Lösung Olise immer wieder gefunden hat und dass Olise immer wieder die Lösung Eins-gegen-Eins gefunden hat und an dem Tag nicht zu verteidigen war", sagte Kroos. 

    Olise glänzt beim FC Bayern bereits seit seinem Wechsel im Sommer 2024, als er für 53 Millionen Euro von Crystal Palace kam. In der laufenden Saison steht er bei 17 Toren und 29 Assists in 42 Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister. 

  • Der Spielplan des FC Bayern München:

    • 15.04., 21 Uhr: FC Bayern - Real Madrid (Champions League)
    • 19.04., 17.30 Uhr: FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)
    • 22.04., 20.45 Uhr: Bayer Leverkusen - FC Bayern (DFB-Pokal)
    • 25.04., 15.30 Uhr: FSV Mainz 05 - FC Bayern (Bundesliga)

Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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