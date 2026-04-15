"War an dem Tag nicht zu verteidigen": Ex-Real-Madrid-Star Toni Kroos schwärmt von Spieler des FC Bayern

"Das war offensichtlich, dass es da ein Mismatch gab von Minute eins bis Minute 90", blickt Kroos in seinem Podcast "Einfach mal Luppen" auf das Hinspiel zurück, das die Bayern mit 2:1 für sich entschieden: "Da haben sie dann einfach dieses Pfund Olise gehabt", ergänzte er.

Real habe seiner Ansicht nach mit Absicht das Zentrum verdichtet, um dort den Münchnern das Leben schwer zu machen, "was dann natürlich bedingt, dass du eher dann mal einen Ball auf außen zulässt", so Kroos. Und dort wartet Olise, der auch am Mittwoch (21 Uhr) im Fokus der Madrilenen stehen dürfte.

"Ich glaube, dass man da aus Real-Sicht irgendwie schauen muss, dass man Olise da einigermaßen gebändigt bekommt", meinte Kroos und nannte ein Doppeln des Franzosen als mögliche Option für die Gäste, die in München gewinnen müssen, wenn sie ins Halbfinale kommen wollen.