Wann beginnt Formel 1 heute? Das Rennen in Australien live im TV und STREAM schauen

Heute findet der Große Preis von Australien statt. Doch ab wann läuft die Formel 1 heute live im TV und STREAM?

Am Sonntag steigt in Melbourne der Große Preis von Australien. Es handelt sich um das dritte Rennen der 75. Formel-1-Weltmeisterschaft. Das Rennen findet auf dem Albert Park Circuit statt.

Es steht der 87. Große Preis von Australien auf dem Programm. Seit dem Jahr 1996 finden die Formel-1-Spektakel in Down Under durchgehend in Melbourne statt. In den Jahren 2020 und 2021 machte die Corona-Krise Striche durch die Rechnung.

Danach setzte sich am 10. April 2022 der Monegasse Charles Leclerc von Ferrari durch. Zudem stiegen der Mexikaner Sergio Perez von Red Bull Racing-Honda RBPT und der Brite George Russell von Mercedes aufs Podest. Am 2. April 2023 gewann Perez’ Teamkollege, der holländische Serienweltmeister Max Verstappen vor dem Briten Lewis Hamilton von Mercedes. Dahinter belegte der Spanier Fernando Alonso von Aston Martin Aramco-Mercedes den dritten Platz.

Sowohl der Große Preis von Bahrain als auch jener von Saudi-Arabien endeten mit Doppelsiegen von Red Bull Racing-Honda RBPT. Bei beiden Läufen gelangte Verstappen vor Perez ins Ziel. Zum Auftakt am 2. März erreichte der Spanier Carlos Sainz Jr. von Ferrari den dritten Platz. Eine Woche später stieg sein Teamkollege Leclerc aufs Podest.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung vom Großen Preis von Australien.