Waldhof Mannheim bei 1. FC Bruchsal heute live: Wer zeigt / überträgt das Pokal Halbfinale im Live Stream und live im TV?

Der SV Waldhof Mannheim ist am heutigen Samstag, dem 28. März, im Halbfinale des Landespokals Baden beim 1. FC Bruchsal zu Gast. Ab 15 Uhr geht es rund.
Aber wo wird das Spiel übertragen? Das erfahrt Ihr hier bei GOAL.
Der SV Waldhof Mannheim ist am heutigen Samstag, dem 28. März, im Halbfinale des Landespokals Baden beim 1. FC Bruchsal zu Gast. Ab 15 Uhr geht es rund.
Aber wo wird das Spiel übertragen? Das erfahrt Ihr hier bei GOAL.
Live und in Farbe werdet Ihr Mannheim vs. Bruchsal nur mein Streamingdienst Leagues sehen können. Aber: Die Plattform strahlt das Spektakel lediglich gegen eine Gebühr aus. Ihr habt die Wahl zwischen einem Tagesticket für 5,99 Euro oder einen Turnierpass für 10 Euro.
Der SV Waldhof Mannheim erreichte das Halbfinale nur knapp. Vor heimischem Publikum stand die Mannschaft gegen den FC-Astoria Walldorf kurz vor dem Aus, ein Last-Minute-Ausgleich brachte die Verlängerung. Dort setzte sich Mannheim dann deutlich mit 4:1 durch.
Auch der 1. FC Bruchsal musste über die Verlängerung gehen. Gegen den SV Huchenfeld stand am Ende ein 3:1 zu Buche.
|Datum
|Heim
|Gast
|Ergebnis
|Di, 16.09.
|FC Grünsfeld
|SV Sandhausen
|0:4
|Mi, 24.09.
|1. FC Bruchsal
|SV Huchenfeld
|3:1 n.V.
|Mi, 08.10.
|ASV/DJK Eppelheim
|VfR Mannheim
|1:5
|Mi, 12.11.
|Waldhof Mannheim
|FC-Astoria Walldorf
|4:1 n.V.