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Waldhof Mannheim bei 1. FC Bruchsal heute live: Wer zeigt / überträgt das Pokal Halbfinale im Live Stream und live im TV?

Waldhof Mannheim

Für den SV Waldhof Mannheim geht es heute beim 1. FC Bruchsal um den Einzug ins Finale des Landespokals Baden. Infos zur Übertragung im TV und Livestream bekommt Ihr hier.

Der SV Waldhof Mannheim ist am heutigen Samstag, dem 28. März, im Halbfinale des Landespokals Baden beim 1. FC Bruchsal zu Gast. Ab 15 Uhr geht es rund.

Aber wo wird das Spiel übertragen? Das erfahrt Ihr hier bei GOAL.

  • Waldhof Mannheim bei 1. FC Bruchsal heute live: Wer zeigt / überträgt das Pokal Halbfinale im Live Stream und live im TV?

    Live und in Farbe werdet Ihr Mannheim vs. Bruchsal nur mein Streamingdienst Leagues sehen können. Aber: Die Plattform strahlt das Spektakel lediglich gegen eine Gebühr aus. Ihr habt die Wahl zwischen einem Tagesticket für 5,99 Euro oder einen Turnierpass für 10 Euro.

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  • Themen der Woche: Was war bei Waldhof Mannheim und dem 1. FC Bruchsal los?

    Der SV Waldhof Mannheim erreichte das Halbfinale nur knapp. Vor heimischem Publikum stand die Mannschaft gegen den FC-Astoria Walldorf kurz vor dem Aus, ein Last-Minute-Ausgleich brachte die Verlängerung. Dort setzte sich Mannheim dann deutlich mit 4:1 durch.

    Auch der 1. FC Bruchsal musste über die Verlängerung gehen. Gegen den SV Huchenfeld stand am Ende ein 3:1 zu Buche. 

  • SV Waldhof Mannheim heute live im Free-TV sehen: Wichtigste Infos

    • Begegnung: 1. FC Bruchsal vs. SV Waldhof Mannheim
    • Wettbewerb: Landespokal Baden
    • Runde: Halbfinale
    • Datum: 28. März 2026
    • Uhrzeit: 15 Uhr
    • Ort: Städtisches Stadion, Bruchsal
    • TV & Livestream:Leagues

  • Landespokal Baden: Die Ergebnisse im Viertelfinale

    DatumHeimGastErgebnis
    Di, 16.09.FC GrünsfeldSV Sandhausen0:4
    Mi, 24.09.1. FC BruchsalSV Huchenfeld3:1 n.V.
    Mi, 08.10.ASV/DJK EppelheimVfR Mannheim1:5
    Mi, 12.11.Waldhof MannheimFC-Astoria Walldorf4:1 n.V.
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