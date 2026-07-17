Im kanadischen Bundesland Ontario brennt aktuell eine Fläche von etwa 1,9 Millionen Hektar. Zum Vergleich: Sachsen-Anhalt umfasst zwei Millionen Hektar. Die daraus entstehenden Rauchschwaden verdunkeln große Teile Ontarios und auch viele Regionen im Nordosten der USA, etwa New York, wo gleichzeitig eine große Hitzewelle herrscht. Die lokalen Behörden haben deshalb bereits Warnungen herausgeben.
Waldbrände und Hitzewelle! Kann das WM-Finale am Sonntag in New York überhaupt stattfinden?
Viele Veranstaltungen wegen Extrembedingungen bereits abgesagt
Bürgermeister Zohan Mamdani schrieb bei X: "Wenn möglich, bleiben Sie an einem kühlen Ort mit Klimaanlage, begrenzen Sie Ihre Zeit im Freien, trinken Sie reichlich Wasser und sehen Sie nach Ihren Nachbarn - insbesondere älteren New Yorkern und allen mit Vorerkrankungen." Die Stadt hat Kühlzentren eröffnet und verteilt an vielen Standorten Atemschutzmasken gegen den Rauch.
Stand jetzt ist das WM-Finale in East Rutherford bei New York am Sonntag um 15 Uhr Ortszeit (21 Uhr deutscher Zeit) angesetzt. Bis dato gibt es offiziell keine Überlegungen, das Spiel zu verschieben. Viele andere Veranstaltungen wurden wegen der Folgen der Waldbrände aber bereits abgesagt oder verschoben.
MLS-Spiel zwischen Thomas Müller und Robert Lewandowski verschoben
In Toronto, das sich noch näher am Epizentrum der Brände befindet, konnte das Public Viewing zum WM-Halbfinale zwischen England und Spanien nicht stattfinden. Die kanadische Metropole weist aktuell die schlechteste Luftqualität der Welt auf, noch vor Städten mit bekannten Smog-Problemen wie Kinshasa oder Neu-Delhi.
In Chicago wurde das für Donnerstagabend Ortszeit angesetzte MLS-Spiel zwischen Fire und den Vancouver Whitecaps verschoben. Es hätte Robert Lewandowskis Debüt für seinen neuen Klub sein sollen. Ausgerechnet gegen die Whitecaps seines ehemaligen Kollegen vom FC Bayern, Thomas Müller. Die Partie soll am 6. Oktober nachgeholt werden. In Philadelphia wurde ein MLB-Spiel zwischen den Phillies und den Mets in den Abend verlegt.
In der WM-Gruppenphase hatten an den Spielorten in Philadelphia, New York und Boston noch wiederholt Gewitter und Starkregen für Probleme gesorgt. Das warf damals Fragen auf, wie sinnvoll die Austragung des WM-Finals im nicht überdachten Stadion von East Rutherford ist.
HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?
Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen