Waldbrände und Hitzewelle! Kann das WM-Finale am Sonntag in New York überhaupt stattfinden?

In Toronto, das sich noch näher am Epizentrum der Brände befindet, konnte das Public Viewing zum WM-Halbfinale zwischen England und Spanien nicht stattfinden. Die kanadische Metropole weist aktuell die schlechteste Luftqualität der Welt auf, noch vor Städten mit bekannten Smog-Problemen wie Kinshasa oder Neu-Delhi.

In Chicago wurde das für Donnerstagabend Ortszeit angesetzte MLS-Spiel zwischen Fire und den Vancouver Whitecaps verschoben. Es hätte Robert Lewandowskis Debüt für seinen neuen Klub sein sollen. Ausgerechnet gegen die Whitecaps seines ehemaligen Kollegen vom FC Bayern, Thomas Müller. Die Partie soll am 6. Oktober nachgeholt werden. In Philadelphia wurde ein MLB-Spiel zwischen den Phillies und den Mets in den Abend verlegt.

In der WM-Gruppenphase hatten an den Spielorten in Philadelphia, New York und Boston noch wiederholt Gewitter und Starkregen für Probleme gesorgt. Das warf damals Fragen auf, wie sinnvoll die Austragung des WM-Finals im nicht überdachten Stadion von East Rutherford ist.